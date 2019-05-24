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鐵道迷必訪聖地！大人小孩都能輕鬆愛上「大宮鐵道博物館」

2019-05-24 11:04窩日本

【撰文:akatsuki/ 窩日本】

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對日本有一些了解的人就知道『埼玉県』一直被認為是一個有點特色不夠鮮明的地方。對此，身為一個在關東流浪一陣子筆者必須跳出來說，埼玉県其實有很多地方還不錯，比起我以前大學所在地『花蓮』有不少的共同點；比方都是地方很大、整體感覺比較偏向鄉村、景點並不集中等等。即使如此，還是有許多值得一訪的好地方。而這次要介紹給大家的地方，則被『鐵道迷』稱之為一生必去朝拜的神聖殿堂『大宮鐵道博物館』。

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交通方面來說並不難抵達，從『新宿』站出發，搭乘『 湘南新宿ライン 』往『宇都宮』方向的列車，到達『大宮』後轉乘 『ニューシャトル 』(埼玉新都市交通ニューシャトル)搭乘一站，在鐵道博物館站下車之後步行5分鐘即可。購票非常簡單且完全不需要使用到日語，都是自動化的機器購票，可以選擇購買實體門票(會回收)或是使用交通電子卡(西瓜卡)，成人票1300日幣、小學生、高中生600日幣、幼兒票300日幣，並不是非常昂貴的價錢，展示內容卻非常物超所值。

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整棟博物館總共有四層樓和南北兩側，整個博物館是超乎想像的巨大，這也是理所當然的，這裡原本就是JR東日本公司的『車輛解體廠』。一樓可以看到各種從古至今的車輛展示，而且不光是展示，這些車輛都是可以走進去參觀，讓大家一覽以前人的搭乘風景，其中也包含了車頭的部分，不但有機會走進駕駛艙去操作一下開車的感覺，在特別展示區的地方甚至有『駕駛體驗區』；這是在車窗外投影鐵道風景，讓您剎那間體驗到自己真的在開火車的感覺，最讓我感覺到興奮激動的地方是，這些車頭的保存完善，你甚至可以動手拉拉鳴笛，發出警告聲來感受一下車掌駕駛的威風。

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如果是喜歡模型的朋友，千萬不可以錯過二樓。在這裏有著各式各樣從古至今的火車微縮模型，而且其精細程度果然是日本等級，不光是車門、車窗可以打開，還可以掀起蓋子看見裡面的各種精密細節。二樓的中央還有一個特別的微縮模型室，會在每天的整點時間等特定時間辦鐵道的相關講座，更吸引人的事情是，裡面有個會跑會停車的微縮都市鐵道圖，不過由於禁止拍照的關係，大家只好自己買票去一飽眼福。

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在二樓的另外一端，有一個靜靜的小角落，看起來安安靜靜的，燈光也不像展覽的櫥窗或是展示間那樣的明亮，如果不加以留意的話，可能就會這樣錯過也不一定，他就是非常有名的『 トレインレストラン日本食堂』。不但有著復古高級餐車風情的座位，還有以前的高級餐車才有的 『東京駅赤レンガ　パウンドケーキ 』，抱持著來到國外甚麼都要嘗試看看的心情，加上價錢非常的親民只要800日幣，就點了一份來吃吃看。麵包是稍微偏硬且扎實的口感，咬的時候還可以咬到類似粗糖一般的顆粒，卻不會覺得很膩，搭上濃厚的黑咖啡真的是超享受的。順便一提，在用餐的時間來訪也有提供カレー或是牛排餐等等的餐點，喜歡上『東京駅赤レンガ　パウンドケーキ 』的話，也可以選擇購買一整盒回家或是當作伴手禮唷！

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如果是帶著小朋友來的話，非常推薦到三樓去好好的讓小朋友放電一下。三樓有著非常多各式各樣的電車運行的介紹和體驗區，像是『為什麼火車會比汽車更有效率』這種乍看之下非常難以說明的問題，體驗區卻能夠輕鬆的以輪胎的差異點、效率的比較，讓小朋友或是大人們親自藉由簡單的實驗，來理解火車的優點。除此之外，還有各種可愛的插畫和火車運行的模擬器，不光是小朋友愛玩，大人們有時候也會一起排隊捨不得輕易離開呢。

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至於戶外活動區，喜愛鐵道的朋友，我最推薦頂樓的觀景台。由於大宮是一個離開東京前往西日本、東北、北海道的必經之地，所以各式各樣的電車、新幹線都會經過這個地方，也因此，在頂樓上可以從觀景台上拍到新幹線通過博物館旁的一瞬間畫面，而且樓頂館方還有建立一個告示牌，告訴大家幾點幾分會有一班車通過，方便大家捕捉畫面，不會因為不知道班次甚麼時候會到而瞎等待。

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而我最喜歡、最推薦的則是位於一樓外的戶外活動區，這裡有著就連大人都忍不住想要跟小朋友一起排隊的『迷你電車』，就像是一個小都市的鐵路圈一樣，大家可以自己駕駛一台電車，在場地中環繞各個車站後再回到起點，別小看這迷你電車，該有的號誌和真正在運行的電車型號、樣式，可是一應具全，許多小朋友來到這裡就不想離開了！而家長也樂得清閒，拿起相機在天橋上捕捉自己家的小天使、小惡魔。

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如果各位有機會來到大宮的話，千萬不要錯過『鐵道博物館』，即便你對於鐵道並不是非常有興趣，只要來到這裡，相信也能窺見鐵道有趣的一面。如果是帶著小朋友出遊的話，那一定要來一趟鐵道博物館，各種能夠親子同樂的設施，保證值回票價。除了今天介紹的這些，館內還有許多因為規定而無法拍照介紹的設施，這些設施只好等著大家自己親自來體驗參觀嚕！

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