講到鎌倉你還在灌籃高手平交道嗎？達人級「裏鎌倉」才是旅遊夯點

鎌倉除了旅客耳熟能詳江之電、灌籃高手平交道、大佛之外，其實還有被稱作「裏鎌倉 的達人級區塊，沿著「湘南單軌列車」而行，深入大船∼江之島間，享受不為人知的私房旅！

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★湘南モノレール

大部份的旅客前往鎌倉，都是利用江之島電鐵巡遊周邊，其實，還可以自JR大船站轉搭湘南單軌電車直達江之島，這不但是前往江之島最快的方式，還能體驗日本唯二的「懸吊式單軌電車」。只有8站的小巧鐵道，沿途地勢大幅度高低起伏，行經隧道、彎道，還能眺望富士山，暢遊被譽為「裏鎌倉」的私房景點。

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【景點資訊】

電話：+81-467-45-3181

網址：www.shonan-monorail.co.jp





★仏行寺

位於裏鎌倉深澤一帶的佛行寺，15世紀開基，是供奉為鎌倉幕府貢獻良多、深受源賴朝信任的武將 梶 原景時之菩提寺。園內可看到古色古香的本堂，後方就是山丘，放眼望去看不到任何現代建築，能享受宛如時光倒轉的風情。此外，佛行寺又稱作「杜鵑花寺」，每年花季能看到被杜鵑花覆蓋的山頭，美不勝收。

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【景點資訊】

地址：神奈川県鎌倉市笛田 3-29-22

電話：+81-467-32-2032

開放時間：日落即停止入園





★House of Pottery

曾是鎌倉高級別墅區的鎌倉山，處處洋溢著寧靜悠閒的氣息，近年因獨特小店增加而備受矚目。位於鎌倉山的2層樓洋房是帶有非日常氛圍的複合式咖啡廳。1樓販售店主每年從英國選購的商品，2樓則是舒適的下午茶室，充滿歷史感的裝飾、壁畫、古董窗、茶具等，都帶有濃濃英國風，彷彿來到了往昔的英國莊園。

每個月都會推出 2∼3 種手作蛋糕，可從隨季節變換的4種紅茶中選擇搭配，享受優雅午茶時光。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：神奈川県鎌倉市鎌倉山 3-17-25

電話：+81-467-32-0109

營業時間：10：00∼18：00





★Le Milieu 鎌倉山

同樣位於鎌倉山的景觀咖啡廳，店外設有寬敞的露台露天座，天氣好時能透過層層山景遠眺由比濱海岸，將鎌倉的山景與海景盡收眼底，視野極佳。室內空間也採用大面玻璃窗，無論從哪裡都能享受被大自然包圍的感覺，令人心曠神怡。活用食材原始風味用心製作的各式甜品、手作糕點都大受歡迎，是裏鎌倉的人氣店舖。

店內可品嚐到馬卡龍、麵包、蛋糕等各式甜點，與美景一同度過悠閒下午茶時光。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：神奈川県鎌倉市鎌倉山 3-2-31

電話：+81-467-50-0226

營業時間：09：00∼18：00





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