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戰國古城小田原之旅　必吃關東煮、超好拍高規格藝術殿堂一次採點！

2019-05-27 15:34Japan Walker

位於神奈川西南側的小田原，戰國時代是大名北条氏的根據地，以小田原城為中心發展出繁榮的城下町，也是風魔忍者的起源地。如今是前往箱根、湯河原等溫泉地的玄關口，懷舊浪漫氣息迷人！從小田原城出發，來一趟懷舊浪漫的小田原之旅！

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★小田原城

小田原的地標小田原城，是戰國大名北条氏的根據地，16世紀為防禦進攻的豐臣秀吉，建造了規模完善的城池，是日本最大的中世紀古城，被譽為難攻不落之城。如今被列為國家史跡，修復了天守閣、常盤木門、銅門等古蹟，能看到戰國時代的風貌，同時也是賞花名勝，更提供穿戴盔甲、戰國服飾的體驗服務等，是代表性景點。

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【景點資訊】

地址：神奈川県小田原市城内 3-2 　

電話：+81-465-23-1373


★清風楼

創業於1862年的老舖料亭，位在以往文人墨客時常造訪的小田原花街「宮小路」內，百年來始終利用在地的當季新鮮食材、當地海域捕撈的海產，提供鰻魚料理、烤雞肉串等多樣的日式料理。堅持採用日本產鰻魚特製的鰻魚飯、使用小田原在地食材並裝盛於小田原漆器中的小田原丼等，都是人氣的必吃Menu。

うな重 松（鰻魚飯．松）¥4150／嚴選日本產鰻魚，清蒸後再以多年來的獨家醬汁香...
うな重 松（鰻魚飯．松）¥4150／嚴選日本產鰻魚，清蒸後再以多年來的獨家醬汁香烤，吃得到老舖的紮實功力。
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小田原どん（小田原丼）¥1450／以竹筴魚丸搭配滑蛋等特製的小田原丼，是清風樓的...
小田原どん（小田原丼）¥1450／以竹筴魚丸搭配滑蛋等特製的小田原丼，是清風樓的獨家風味。
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【店家資訊】

地址：神奈川県小田原市本町 2-12-6 　

電話：+81-465-23-3711 　

營業時間：11：30∼14：00、16：30∼21：00


★きんじろうカフェ

小田原城址公園內的報德二宮神社，是祭拜拯救了小田原眾多農家的農政家二宮尊德（金次郎）之神社，為了讓更多人認識金次郎，神社內更開設了風格十足的「金次郎咖啡廳」。從咖啡廳的露天座不但能眺望天守閣，還能賞花，並品嚐金次郎生前愛喝的「吳汁」（大豆製成的湯品）、咖啡、甜點等輕食，是人氣的景觀咖啡廳。

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カプチーノ（卡布奇諾）¥594／由日本著名咖啡師橫山千尋監修、義大利 La-Ci...
カプチーノ（卡布奇諾）¥594／由日本著名咖啡師橫山千尋監修、義大利 La-Cimbali 咖啡機特製的咖啡，印有金次郎圖案的拉花，相當可愛。
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【店家資訊】

地址：神奈川県小田原市城内 8-10（小田原城址公園内） 　

電話：+81-465-23-3246 　

營業時間：11：00∼16：00；六日假10：00∼16：30


★小田原おでん本店

除了小田原丼，小田原關東煮也是必吃的代表性美食。小田原自古盛產魚板，由在地多家魚板店與居民一同構想而成的小田原關東煮，最特別的便是不同於其他地方的特色煮料。完全遵循小田原關東煮製法提供美味餐點的小田原關東

煮本店，共有超過45種關東煮可選擇，更利用高湯設計出茶泡飯等多樣餐點，在設計優雅的和風店舖中，盡情享用。

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【店家資訊】

地址：神奈川県小田原市浜町 3-11-30

電話：+81-465-20-0320 　

營業時間：11：30∼21：00（一僅午餐時段營業） 　


★nico café

一群從事店舖設計、裝潢的志同道合朋友，為了讓故鄉殘留下來的眾多老屋重獲新生，回到小田原將屋齡90年的前建材店改裝成風格咖啡廳。完整保留老屋風貌的空間中，以老闆們各自喜愛的雜貨、二手書、樂器作裝飾，並設計了獨家的品牌雜貨販售，提供融入小田原在地風情的精緻餐食，是深受歡迎的個性空間。

サクサク梅酢唐揚げごはん」（香酥梅醋唐揚炸雞飯）¥1000／外酥內嫩的香酥唐揚炸...
サクサク梅酢唐揚げごはん」（香酥梅醋唐揚炸雞飯）¥1000／外酥內嫩的香酥唐揚炸雞梅醋，口味細膩。
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【店家資訊】

地址：神奈川県小田原市栄町2-15-26

電話：+81-465-43-6692 　

營業時間：10：30∼17：00


★小田原文化財団 江之浦測候所

藝術自人類誕生以來，不論是出現在古老的洞窟壁畫上、還是宗教的啟示，一直都是走在最尖端。在現在資訊爆炸的時代，期望人們再次回歸藝術的原點，凝視人類深層的精神意象，小田原文化財團設立了獨特的藝術殿堂，以四季、自然、天空、生命為主題，融合周邊的大自然，從不一樣的驚喜角度，展現人類藝術之美，令人屏息。

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【景點資訊】

地址：神奈川県小田原市江之浦 362 番地 1 　

電話：+81-465-42-9170

營業時間：10：00∼∼13：00、13：30∼16：30


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咖啡關東煮鰻魚

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