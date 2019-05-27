戰國古城小田原之旅 必吃關東煮、超好拍高規格藝術殿堂一次採點！
位於神奈川西南側的小田原，戰國時代是大名北条氏的根據地，以小田原城為中心發展出繁榮的城下町，也是風魔忍者的起源地。如今是前往箱根、湯河原等溫泉地的玄關口，懷舊浪漫氣息迷人！從小田原城出發，來一趟懷舊浪漫的小田原之旅！
★小田原城
小田原的地標小田原城，是戰國大名北条氏的根據地，16世紀為防禦進攻的豐臣秀吉，建造了規模完善的城池，是日本最大的中世紀古城，被譽為難攻不落之城。如今被列為國家史跡，修復了天守閣、常盤木門、銅門等古蹟，能看到戰國時代的風貌，同時也是賞花名勝，更提供穿戴盔甲、戰國服飾的體驗服務等，是代表性景點。
【景點資訊】
地址：神奈川県小田原市城内 3-2
電話：+81-465-23-1373
★清風楼
創業於1862年的老舖料亭，位在以往文人墨客時常造訪的小田原花街「宮小路」內，百年來始終利用在地的當季新鮮食材、當地海域捕撈的海產，提供鰻魚料理、烤雞肉串等多樣的日式料理。堅持採用日本產鰻魚特製的鰻魚飯、使用小田原在地食材並裝盛於小田原漆器中的小田原丼等，都是人氣的必吃Menu。
【店家資訊】
地址：神奈川県小田原市本町 2-12-6
電話：+81-465-23-3711
營業時間：11：30∼14：00、16：30∼21：00
★きんじろうカフェ
小田原城址公園內的報德二宮神社，是祭拜拯救了小田原眾多農家的農政家二宮尊德（金次郎）之神社，為了讓更多人認識金次郎，神社內更開設了風格十足的「金次郎咖啡廳」。從咖啡廳的露天座不但能眺望天守閣，還能賞花，並品嚐金次郎生前愛喝的「吳汁」（大豆製成的湯品）、咖啡、甜點等輕食，是人氣的景觀咖啡廳。
【店家資訊】
地址：神奈川県小田原市城内 8-10（小田原城址公園内）
電話：+81-465-23-3246
營業時間：11：00∼16：00；六日假10：00∼16：30
★小田原おでん本店
除了小田原丼，小田原關東煮也是必吃的代表性美食。小田原自古盛產魚板，由在地多家魚板店與居民一同構想而成的小田原關東煮，最特別的便是不同於其他地方的特色煮料。完全遵循小田原關東煮製法提供美味餐點的小田原關東
煮本店，共有超過45種關東煮可選擇，更利用高湯設計出茶泡飯等多樣餐點，在設計優雅的和風店舖中，盡情享用。
【店家資訊】
地址：神奈川県小田原市浜町 3-11-30
電話：+81-465-20-0320
營業時間：11：30∼21：00（一僅午餐時段營業）
★nico café
一群從事店舖設計、裝潢的志同道合朋友，為了讓故鄉殘留下來的眾多老屋重獲新生，回到小田原將屋齡90年的前建材店改裝成風格咖啡廳。完整保留老屋風貌的空間中，以老闆們各自喜愛的雜貨、二手書、樂器作裝飾，並設計了獨家的品牌雜貨販售，提供融入小田原在地風情的精緻餐食，是深受歡迎的個性空間。
【店家資訊】
地址：神奈川県小田原市栄町2-15-26
電話：+81-465-43-6692
營業時間：10：30∼17：00
★小田原文化財団 江之浦測候所
藝術自人類誕生以來，不論是出現在古老的洞窟壁畫上、還是宗教的啟示，一直都是走在最尖端。在現在資訊爆炸的時代，期望人們再次回歸藝術的原點，凝視人類深層的精神意象，小田原文化財團設立了獨特的藝術殿堂，以四季、自然、天空、生命為主題，融合周邊的大自然，從不一樣的驚喜角度，展現人類藝術之美，令人屏息。
【景點資訊】
地址：神奈川県小田原市江之浦 362 番地 1
電話：+81-465-42-9170
營業時間：10：00∼∼13：00、13：30∼16：30
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