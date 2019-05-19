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郭董諷開車上學 蔡英文辣回：鴻海那麼多年輕人想不開

立榮5月28起停飛恆春 「名存實亡」的唯一定期航線告終

來東京不只有東京鐵塔！東京近郊景點大推薦

2019-05-19 11:00FunTime旅遊比價

日本東京一直是台灣人自助旅行最愛的地點之一，除了東京市區外，近幾年東京近郊興起，東京景點也多了許多選擇，小編上次介紹了橫濱和箱根近郊玩法，這次還要再推薦你兩大東京當地人也愛去的近郊一日遊或二日遊景點，趕快準備你的筆記本，加進你的東京景點懶人包裡！

東京近郊景點：鎌倉－湘南海岸

湘南海岸 圖／Flickr
湘南海岸 圖／Flickr
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湘南是個以海天一色超美海岸線聞名的東京景點，也是東京人的避暑勝地，還能遠眺富士山，景色相當美麗。鎌倉從一個小漁村轉變成為幕府的政治中心，與奈良、京都並列為日本代表性的古都，又稱為武家的古都，保留了許多重要文化財產和史跡。

鎌倉高校前車站

鎌倉高校前車站 圖／Flickr
鎌倉高校前車站 圖／Flickr
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關東車站百大之一，以古樸的木造建築跟美麗的海景聞名的東京近郊景點！另一大特點就是灌籃高手經典場景！櫻木隔著平交道和晴子揮手的那幕就是在這裡！！灌籃高手迷來到鎌倉可千萬別錯過～

江島神社

江島神社 圖／Flickr
江島神社 圖／Flickr
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江島神社最有名的便是愛情守護神，把心願寫下之綁在祈求良緣的大樹上，以祈求戀愛順利和桃花滿滿，有許多日韓藝人都前來這個東京近郊景點朝聖。來這裡另一個小習俗：洗錢，據說把銅板甚至信用卡用池塘的水篩一篩，以後錢就會滾滾來。

每年6月30日，這裡都會舉行夏日穿草圈節，來這穿過大草圈，就能把身上的衰氣統統趕走。

交通：片瀬江島站下車，走路約15分鐘

鶴岡八幡宮

鶴岡八幡宮 圖／Flickr
鶴岡八幡宮 圖／Flickr
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鎌倉歷史悠久且最有名的神社，主要是供奉八幡，就是戰神的意思。古代日本許多地方奉行軍國主義，因此一直以來香火鼎盛。每年4月的第2至第3個星期日為鎌倉祭，會有盛大的妙會活動，其中「靜之舞」是重頭戲之一。

交通：鎌倉站下車，走路約15分鐘

小町通

小町通 圖／Flickr
小町通 圖／Flickr
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小町通是往鶴岡八幡宮會經過的商店街，保有歷史外觀或著古色古香的風情，而且這裡的名產老鋪林立，買伴手禮絕對不能錯過，也有許多新穎的特色小店，其中最吸引人的便是宮崎駿專賣店、不二家餐廳。

鎌倉大佛

鎌倉大佛 圖／Flickr
鎌倉大佛 圖／Flickr
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高德院是一間佛教淨土宗的寺院，其中最知名的是1252年鎌倉幕府時代建造的佛教雕刻，俗稱鎌倉大佛，現在是日本的重要國寶，也是許多人造訪東京近郊時必去探訪的景點！

交通：長谷站

吻仔魚

靠海的鐮倉最知名的美食就是吻仔魚了！敢吃生食的人最為推薦生吻仔魚丼，像小編一樣不敢吃生食的朋友們絕對不能錯過鎌倉キネマ堂的吻仔魚吐司！復古的裝潢令人有種彷彿穿梭回五六零年代似的錯覺。在吐司上塗上一層美乃滋和奶油在灑上滿滿的吻仔魚和海苔，這個令人難忘的美味可是很早就賣完囉！想吃的人務必趁早！

交通：JR鐮倉站中央口直走，到八幡宮的若宮大路左轉。

東京近郊景點：輕井澤

輕井澤 圖／Flickr
輕井澤 圖／Flickr
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輕井澤這個東京近郊景點，別名東方小瑞士，從東京搭乘新幹線只要一小時就能到達了，很多遊客、當地人喜愛到這裡度過悠閒的時光。輕井澤一年四季都適合前往，春天賞花、夏天避暑、秋天賞楓、冬天賞雪泡湯。這裡街道乾淨寬敞，許多人會騎乘腳踏車觀賞優美的湖光山色。

雲場池

雲場池 圖／Wikimedia
雲場池 圖／Wikimedia
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雲場池又稱為天鵝湖，是輕井澤必去的景點之一，從輕井澤車站約五分鐘的車程，很多人會選擇租借腳踏車慢慢的騎車過來，路程約15分鐘。最推薦秋天或冬天來，秋天時楓樹搖曳在兩側，是著名的賞楓景點！冬天下雪時，這裡會變成銀白色的世界，非常浪漫。

高原教堂

在一片森林中佇立著一座三角屋頂的特色教堂─高原教堂。這座高原教堂已經有90幾年的歷史，是日本第一個讓新娘穿著婚紗舉辦西式婚禮的教堂。經由木頭製成的高原教堂，是很多新人選擇舉辦婚禮的地方！

澤屋果醬

澤屋果醬 圖／粉絲專頁
澤屋果醬 圖／粉絲專頁
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澤屋果醬，號稱果醬界的LV，去輕井澤沒買就別說你去過輕井澤！標榜100%純天然的食材製作、沒有任何添加物。口味眾多，每個口味都可以吃到果肉！其中草莓牛奶口味最受歡迎，除了有濃郁的奶香及草莓香，還吃得到草莓顆粒。

峠釜便當 (峠の釜めし)

峠釜便當 圖／峠の釜めしFB粉絲專頁
峠釜便當 圖／峠の釜めしFB粉絲專頁
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峠釜便當是日本赫赫有名的人氣便當，開業已經有半世紀了，一天可是可以賣出一萬多份呢！裝便當的容器是使用陶器製成的，保溫效果非常好，重量當然也很重XDD 大概有0.7公斤。一個售價1000日圓，連同陶器一起讓你帶回家當紀念品！

東京玩不膩，機+酒買了出發東京近郊囉！

自由行除了直接跟航空公司購買機票外，還有另一個選擇是買旅行社包好的機+酒，就如跟團一樣，是不能任意修改來回日期的，適合時間較彈性的人，有時旅行社也會推出超便宜的清艙價，越接近出發日，甚至可能出現東京機+酒5天免萬的優惠價格喔！

看完以上介紹的東京必去近郊景點之後，有沒有趕快加進你的東京景點名冊裡阿！下次去東京不要只待在著名的購物景點內，也要走出來看看這些近郊美麗的風景以及悠閒的步調！享受與市區截然不同的東區近郊喔～～

還沒看過上集嗎？也千萬別錯過：【東京景點推薦】這些近郊景點，非去不可！(上)

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東京輕井澤便當

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