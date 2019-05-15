IG隱藏版手作限量甜點！藏身東京住宅區的文青咖啡廳－NORIZ COFFEE

【撰文:Jane/ 窩日本】

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NORIZ COFFEE除了堅持自家烘焙的咖啡，招牌是限定一周只販售三天的厚片法式吐司。店內各樣美味手作甜點，抹殺了不少饕客的底片且悄悄地在SNS廣為流傳，漸漸吸引不少特地前來一探究竟的少女們。

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在大家耳孰能詳的吉祥寺往後坐兩站來到了武藏境站，出站後跟著GOOGLE MAP徒步五分鐘可順利看見坐落在寧靜住宅區的黑色遮雨棚就是NORIZ COFFEE。近鄰亞細亞大學及住宅區，時不時會看到通學的大學生或是附近的主婦前來享受一杯咖啡的悠閒時光。

先打聲招呼（當天很幸運地還剩下一個位置！），等店主有空閒接待時，會回過頭邀請你入座並遞上菜單。最後等店主把手邊工作告一個段落才會過來請你往櫃檯點餐。細節有些繁瑣，但也透露出店主堅持把每一個環節做到盡善盡美的特質。其實有些可愛。

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店內小小的空間被工作檯一分為二，一邊是店主活躍舞台的工作區域，另一邊則坐滿了嗷嗷待哺的客人們。整間店只有店主一個人忙進忙出，有時會看到外帶的窗口掛著店主因為忙不過來而暫時婉拒外帶點餐的牌子(笑)。

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店主常常會忙到暈頭轉向，

NORIZ COFFEE的推特有時也會有因婉拒客人而感到抱歉的可愛發言

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僅於每週一到週三提供的厚片法式吐司，很殘酷的每天只限量12份，但背後是店主堅持所有甜點都自己手工製作，每片厚片吐司都需浸泡蛋液超過24小時以上，才能確保吐司能夠均勻的吸附蛋液。

放眼望去,幾乎每一桌都點了法式厚片吐司。因為是現點現做，所以需要等候一段時間。看著店主又是顧平底鍋又是將吐司送進烤箱，忙得團團轉反而也讓人越來越期待吐司上桌的那一刻

送上桌的吐司像是小枕頭一般可愛，完整吸附蛋液且充滿濃濃蛋香。簡直就像是甜點版的玉子燒，完全不會有軟爛的口感，反而有點Q彈，讓人一口接一口停不下來。

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雞蛋布丁與牛奶糖醬蛋糕捲也是打卡中的熱門甜點(畢竟不是每個人都吃的到限量法式吐司阿)。

不限量不代表味道會打折扣。

用料扎實的古早味雞蛋布丁淋上微苦的焦糖，非常適合拿鐵咖啡的溫潤口感一同享用。

蛋糕捲包覆的奶油超好吃，偶爾沾著上面的牛奶糖醬入口也會讓人有難以取捨的甜滋滋美味。

另外，其實甜滋滋的蛋糕捲搭配香醇的黑咖啡也是很棒的組合，下次推薦大家試看看。

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NORIZ COFFEE的甜點飲品定價全都不超過500円，一開始還擅自覺得端上桌的分量一定很小氣，但實際上每一份甜點都意外的扎實飽胃。建議胃口不大的女生不要貪心點太多，不然吃完會有種想要散步到三鷹美術館的衝動(笑)。

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店內座位不多僅有四張小桌子，推薦閨密或是情侶兩人手牽手前往。畢竟喝杯咖啡聊天便會花上不少時間，加上法式厚片吐司又是限量三天的熱門甜點，因此建議提前規劃行程，避開熱門時段來慢慢享受這裡的悠閒氛圍喔！

店舖資訊

地址 東京都武蔵野市境2-8-1

店名 NORIZ COFFEE（ノリズコーヒー）

交通簡介: JR中央線 武蔵境駅(nonowa口or北口)徒歩5分

營業時間 10:00〜19:00

定休日 週四、週五 (不定休，可能會因參加其他市集活動而暫停店面營業。建議出發前確認一下官網公告為佳)

官網 https://www.norizcoffee.com/

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