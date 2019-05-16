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雜貨控及甜點控別錯過！日本貴婦最愛的東京自由之丘一日散策

2019-05-16 12:02窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

比起新宿、涉谷的繁華，我一向更喜愛東京小區的寧靜與平和，走在無人的街道上發掘到一家喜歡的小店，那份驚喜的感覺是滿是連鎖店的大商場無法找到的。而最有趣的地方是，在東京這個小小的都市中，每個地區竟然有著如此分明的特色與氛圍，像是文青的高円寺、懷舊的巢鴨，這次我就來到訪優雅的自由之丘。

記得多年前來到自由之丘，馬上便愛上這個地方。沒辦法，整個街道上都是雜貨與甜點，有哪個女生會不愛呢?這裡的商店大概花一整天也逛不完，而這次我就先精選一些我常到訪的愛店，大家來跟著我走走吧！

在Rusa Ruka品嚐美味鬆餅

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第一站先來這間隱藏版鬆餅專門店Rusa Ruka！距離車站約10分鐘步程，走著走著會發現自己走在無人的住宅街道上，整個範圍只有它一間店鋪，名符其實的“隱藏起來”。

店內很大，有著時尚舒適的氛圍。平日的中午雖然不用排隊，但顧客也不少，當然全場都是女生。

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這裡主要提供鬆餅，甜鹹的也有，而最著名的就是厚焼きフライパンケーキ(厚燒鍋鬆餅)，大部分顧客都點這個。顧名思義，這是模仿繪本裡的圖畫，以整個鐵鍋子呈上厚厚的鬆餅，外表非常吸引！鬆餅還會附上香草冰淇淋、生奶油、果醬及起司讓你可自行組合味道，這樣一份鬆軟香甜的鬆餅對一個女生來說，當午餐也足夠有餘，會讓你吃到超滿足！

在La vita歐風建築拍照

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在自由之丘你會看到很多好看的房子，有著滿滿的歐陸風情。不過隨便在別人的家門前拍照不太好，那麼可以到La vita這個經典打卡點！就在鬆餅店約3分鐘的步程，一座紅磚房子特別顯眼。這裡原本有一條小河跟船來模仿威尼斯河，這次去時小船被蓋著了，不過古典風的建築還是很好拍(單是這條橋就可以拍上數十張吧！)所以建議你平日到訪，因為週末人流有點多會容易拍到路人，還有記得帶個旅伴來當攝影師囉。

搜索可愛又平價的雜貨

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這裡真的太多雜貨店了，無法一一介紹，而且不少價錢也貴得讓草根的我無法下手~~不過到處逛逛的話還是找到些實惠的商店。如果你喜歡收集娃娃的話，可以去Craftholic的專門店，還有一家專賣青蛙雜貨的商店，名字就很直接的叫FROGS！

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兩層的店內一片綠色，從寫實到可愛的青蛙圖案，還有近年在日本蠻紅的Pickles the Frog商品(平假名櫸坂的成員也愛)，喜歡的朋友可以去看看。

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這家300円店Cou Cou是我每次到自由之丘必訪的，雖然是連鎖店但分店數量較少，不像3coins那麼隨處可見，而且商品特別可愛及少女風，重點是每件只要300日幣，很容易買到停不了手！

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還有這家雨傘專賣店Water front！3層的商店內提供各種不同功能性的雨傘，男女小孩款式皆有，價錢大部份也是1500-2000日幣左右。以前看過日本電視節目介紹，這裡有不同功能性的雨傘，像是背包專用、駕駛者專用，當然也有特別耐風跟輕便的，定會找到喜歡的一種！

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買些好吃的伴手禮回家

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自由之丘不只有很多咖啡廳與甜品店，也有很多食品商店。當中這家にしきや是我的最愛，這是湯品醬料即食調理包的專賣店，咖哩、蕃茄湯、玉米湯等包羅萬有。不只口味多，味道也很好，比超市所賣的濃厚而豐富很多，咖哩之類會內含肉類與蔬菜，即使不是新鮮的也好吃。

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這裡的第一名是檸檬咖哩，以前吃過，有著較檸檬香與清爽的味道，但放心不會很酸的。而我最愛是南瓜湯，口感幼滑還有南瓜顆粒。加熱後馬上能吃，是我這些獨居者晚餐的好伙伴!!

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另一家Today’s special就在にしきや前方少許，這裡既有外國進口也有日本當地商品，而且來自東京以外不同縣份的小商店，食品及餐具也有。像我買過一罐手工製作的牛奶醬，是蘭姆葡萄口味，十分罕見喔！

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如果你在煩惱買什麼禮物給長輩，可以考慮這家Feve的花生脆果！出自甜點大師辻口博啓之手，味道自然有保證！走進店內，從沒想過花生可以有這麼多口味，黑松露、黃豆粉、燒蘋果……我買的這包黑胡椒口味配酒一流，我爸媽吃到停不了，不一會就消滅了一整包了！

來瓶打卡咖啡與麵包休息一下

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逛了一大堆商店累了又有點餓了？為你介紹近期最熱門的打卡咖啡店なんとかプレッツ！在ig上常常看到這個扁扁的咖啡瓶子，就是這裡最熱賣的皇家牛奶咖啡(ロイヤルミルクコーヒー)！味道分無糖與加糖，買了一瓶無糖嚐嚐看，的確很重牛奶味道，伴著咖啡甘香，很易入口。重點是拿著它在店門前拍照放到網路上分享(抱歉我拿得超難看的....)，一切就值回票價了！

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另外，這裡的號角面包也很受歡迎，有巧克力、抹茶、雞蛋，還有加上“大人”兩字的會沒有那麼甜，麵包小小一個，可以多買幾個回去試試！

走進少女夢幻甜點世界－甜點森林

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如果你想一口氣吃不同款式甜點，最後多介紹你一個好去處！這個名為Sweets Forest的地方，是一個甜點美食廣場！走過這道聖誕氣氛濃厚的階梯(不是聖誕也是這個模樣的)，便會看到一些可愛裝飾與粉紅色的店面。

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裡面共有8家商店，每家出售不同款式甜品，像是可麗餅、蛋糕、布丁等等。有些需要在店內吃，有些則可在廣場的座位吃，所以你可以同時買幾家的甜點來品嚐。在這裡，就算跟旅伴想吃的東西不同也不用吵架，一起分著吃吧！

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在自由之丘看著日本太太在喝下午茶及拖著小狗散步，自己也好像會沾染一些優雅的氣質，不期然放慢腳步。如果你像我一樣喜歡甜點及雜貨的話，在這裡一定會逛到不捨得離開！不過這次就先介紹到這裡，下次再來為大家分享我的甜點收藏清單吧！

窩日本推薦閱讀：(東京)吉祥寺一日遊景點美食推薦：吉卜力美術館、井之頭公園、激安藥妝、龍貓泡芙、童話村(貓咪村)～還有還有….　

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甜點鬆餅咖啡

窩日本

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