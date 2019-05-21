橫濱話題名店！連在地人都激推掛保證的的口袋名單

橫濱是眾多旅客的東京近郊首選，除了港未來區、紅倉庫、山下公園，你還可以有更多選擇！從全新開幕的人氣店到在地人的私房口袋名單，話題好店一次特搜！

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★UNDER BLUFF COFFEE

自古接受多樣異國文化的港都橫濱，徜徉著自由多元的氣息，以紐約風格打造的麵包店「BLUFF BEAKERY」，提供口味紮實又富含變化的美味麵包，深受橫濱人喜愛。2017年以舊金山融入生活感的咖啡店為概念，開設了販售多樣糕點、輕食飲品的咖啡廳，挑高的天花板、大片玻璃窗，能品嚐美食同時享受山手的優美景致。

司康、瑪芬、鹹派等，多樣的糕點、甜品都能在此享盡。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：神奈川県横浜市中区上野町 1-8

電話：+81+45-264-8059

營業時間：08：00∼18：00





★銀座 伊東屋 横浜元町

日本元老級的文具品牌伊東屋，2018年來到帶有濃濃異國風情的橫濱元町，開設了銀座本店外第2家「銀座 伊東屋」系列路面店。販售文具外，更將店舖定位成傳遞、體驗文化的藝文據點，除了放置能直接書寫書信、寄出的店內郵筒外，更有僅此一家的自製鋼筆體驗及復刻以往人氣服務的客製化「調酒墨水」等，充滿創意。

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【店家資訊】

地址：神奈川県横浜市中区元町3-123

電話：+81+45-228-7855

營業時間：11：00∼19：00





★Teafanny

位於港未來線終點站元町．中華街站周邊的新據點，是近期備受矚目的熱門網美拍攝地。結合攝影棚、婚禮場地的複合空間內開設的茶飲咖啡廳，設有室內型的白色沙灘、露天座，並提供專為女性設計的有機茶飲、法式可麗餅等，口感也是一流。從裝潢到餐點，不論哪一個角落都能拍出美照，享受非日常的浪漫時光。

Strawberry Chocolate（草莓巧克力法式可麗餅）¥900／草莓、巧克力與鮮奶油的人氣組合，以自家製醬料打造出獨家的美味。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：神奈川県横浜市中区新山下3-2-5

電話：+81+45-625-1661

營業時間：10：00∼20：00





★Pancake Ristorante

現在鬆餅蔚為風潮，處處可見大排長龍的鬆餅店，然而在2005年Pancake Ristorante開設時，橫濱其實沒有任何一家鬆餅專賣店。身為橫濱第1家鬆餅店，不但奠定了在地的鬆餅文化，多年來都以自家特調的鬆餅粉打造不變的好味道，不受潮流影響，也成為橫濱人最愛的鬆餅店之一，是來到橫濱不能錯過的名店。

ビター＆スイート2種の生キャラメルソース（苦甜雙重生焦糖鬆餅）¥1296／依季節、溫度、濕度調整鬆餅粉、水量特製的鬆餅，搭配2種生焦糖醬、牛奶冰淇淋組合成的人氣 Menu。 分享 facebook

也有鐵盤法式鬆餅可選擇。 分享 facebook

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【店家資訊】

神奈川県横浜市中区山下町 87-4

電話：+81+45-663-9044

營業時間：10：00∼19：30；六日假09：00∼19：30





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