東京離島旅遊：大島（泉津樹切&波浮港&筆島）

【作者:小家碧玉J】

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小家碧玉跟室友R喜歡島嶼旅遊，除了國外，日本國內也有很多島嶼，尚待我們探索，去年夏天我們花兩天一夜造訪了東京都的離島：大島（Oshima），又稱伊豆大島（IzuOshima），雖然名稱裡有伊豆，但不隸屬於靜岡縣，而是隸屬於東京都喔！

溫暖平和的東京都小島們！

一般人提到東京的印象可能就是大都會、血拚（Shopping）不完的店家、擁擠的通勤電車、忙碌冷漠有禮貌也有距離感的人們（這是”相對”印象，倒也不能斷定東京人們就是如此）…。其實東京都很大，我們認識的東京只是其中一部分而已！

在Google地圖上搜尋”東京都”，如以下左圖會顯示紅色線圈起來的部分。發現了嗎？其實很多小島都是隸屬於東京都，包括離東京算近的伊豆諸島（大島是隸屬於伊豆諸島之一），一直往南到小笠原諸島及硫黃島。從東京坐船到小笠原諸島，單程要花整整24小時！坐飛機去國外應該可以繞地球一圈了吧…很不可思議，但這些小島都是東京都的一部分呢。離開本島的東京，來到這些小島，親切的人們、緩慢的步調、美麗的山海肯定會讓你產生錯覺：我真的是在東京嗎？

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這些小島當中，大島算是離東京最近，交通便利容易抵達，也是面積最大的島，不知道是不是這樣，才叫做大島啊（噗）！？也許你沒聽過大島，但你可能聽過日本的文學名著、川端康成的小說「伊豆舞孃」，而小說中的舞孃的故郷就是大島。另外，日本許多知名的文人墨客也都在大島休養過、或以撰寫作品而造訪大島，例如與謝野鐵幹及其妻子晶子、大町桂月、林芙美子、幸田露伴等等。

搭船不到2小時就可遠離繁華喧鬧

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閃閃發亮的大海＠元町港

從東京出發，總共有3種方式可到達大島。

●搭飛機

從東京的調布機場搭飛機到大島，注意喔，不是成田或羽田，是東京西邊郊區的調布機場。單程只要25分鐘的飛行時間，屁股還沒坐熱就要下機了呢。但是價格比坐船還要貴。

⇒飛往大島的航班網站

●搭高速船

從東京的竹芝客船Terminal出發，單程才1小時45分鐘，票價7,020日幣。而竹芝客船Terminal位於市中心，離電車浜松町站及竹芝站都很近，容易前往搭乘。

●搭大型客船

一樣從竹芝客船Terminal出發，但是要搭6小時，而且只有晚上11點發船一班，也就是說要睡在船上一晚。票價則因艙等不同，便宜的艙等4千多日幣，特等艙要價將近1萬2千日幣。

⇒前往大島的船班網站

※網頁上有說明各種訂票折扣，記得看看能否獲得折扣喔！

我們考慮到容易前往搭乘、盡快抵達，選擇了早上搭第一班高速船，大約10點就到了，第一天有充分的時間遊玩，第二天回程也是搭高速船，最晚的一班高速船回到東京也才傍晚6點左右，不會太晚太累。算是既省時間又不貴的折衷方式！

島內遊玩的交通方式：自駕or公共交通

大島雖說是大島，但其實開車完全不停下來繞島一圈約１小時而已。道路整備很好，車流量不大，一下船就有租汽車的地方，如果習慣日本右駕的話，自駕還是最方便的，且兩天一夜應該足够看完主要景點。不過出門在外，安全很重要，如果不習慣右駕，千萬不要逞強啊～小家碧玉以前跟幾個台灣朋友在日本租車遊玩，台灣朋友不是很習慣右駕，好幾次讓小家碧玉深深感受到生命危險啊，至今仍無法忘記！...

原文出處：東京離島旅遊：大島（泉津樹切&波浮港&筆島）

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