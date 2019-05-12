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漫步到「三浦半島」吃澎湃海鮮！神奈川南端的海濱度假風情

2019-05-12 11:00Japan Walker

神奈川南端突出於太平洋上的三浦半島，東臨東京灣、西接相模灣，不但坐擁關東度假勝地逗子、葉山，還有軍港橫須賀，以及國際級的鮪魚產地三崎港，繽紛景點不能錯過！

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★三崎港

位於三浦半島南端的三崎港，以一旁的城之島作為天然屏障，自平安時代起就已是漁港。近年以被暱稱為三崎魚市場的水產批發市場為中心，發展成太平洋、大西洋、印度洋等遠洋漁業的中繼站，來自世界各地的鮪魚都匯集於此，成為國際級鮪魚港。周邊城之島燈塔、朝市（晨間市場）等美景、景點林立，大啖鮪魚之際也能盡情遊玩。

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【景點資訊】

地址：神奈川県三浦市三崎


★まぐろ食堂 七兵衛丸

來到世界各遠洋漁業進行鮪魚交易的鮪魚聖地三崎港，當然要盡情享用頂級鮪魚料理。由在地經營80年的老舖「魚音」經營的海產料理店，每日在漁港拍賣購入的新鮮鮪魚製成平價美味的鮪魚丼，還能吃到別處難以見到的鮪魚稀有部位、以及三崎港捕撈的各種在地海產，多樣的料理絕對能滿足饕客的胃口。

人氣第1的Menu，嚴選三崎鮪的中鮪魚肚、赤身肉及多樣當季生魚片，一次享盡三崎的...
人氣第1的Menu，嚴選三崎鮪的中鮪魚肚、赤身肉及多樣當季生魚片，一次享盡三崎的海產滋味。
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【店家資訊】

地址：神奈川県三浦市三崎 5-5-4 　

電話：+81+46-882-6669 　

營業時間：09：00∼17：00；日07：00∼17：00


★三崎「魚市場食堂」

三崎港最重要的批發市場「三崎水產物地方批發市場」，通稱三崎魚市場，是三崎的鮪魚重鎮，2018年10月在市場2樓開設了自助式餐廳，平日從清晨6點開始營業，不論是想要用過早餐再參訪魚市場，抑或是參訪後來享用午餐，都很適合。提供每日從魚市場進貨的新鮮在地海產特製的料理，鮮度一流。

能一次品嚐到鮪魚生魚片、酥炸鮪魚、香烤鮪魚的超豐盛定食。
能一次品嚐到鮪魚生魚片、酥炸鮪魚、香烤鮪魚的超豐盛定食。
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【店家資訊】

地址：神奈川県三浦市三崎5-245-7 　

電話：+81+46-876-6022 　

營業時間：06：00∼15：00；六假06：00∼16：00；日 05：00∼16：00（每日 10：00∼11：00 不營業）


★回転寿司 海鮮

個人經營長達20年的老舖迴轉壽司店，具有中盤商執照的老闆每日從三崎港200公斤以上的鮪魚中嚴選最頂級的鮪魚及各種海產至店裡製成壽司，是別處吃不到的頂級滋味。提供超過60種壽司，採用千葉產的木桶釀造醋、茨城產的米製成醋飯搭配，並由職人一個一個細心捏製而成，是漁港才能吃得到的絕品迴轉壽司。

較一般大鮪魚肚更肥美的稀少頭部部位，油脂豐富軟嫩。
較一般大鮪魚肚更肥美的稀少頭部部位，油脂豐富軟嫩。
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當地捕獲的魚肝剝皮魚壽司也是人氣品項。
當地捕獲的魚肝剝皮魚壽司也是人氣品項。
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【店家資訊】

地址：神奈川県三浦市南下浦町上宮田 3372-18

電話：+81+46-889-2565 　

營業時間：11：00∼20：00；六日假 10：00∼20：00


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壽司海鮮美景

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