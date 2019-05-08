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淺草超人氣「味噌湯專門店」旅遊中熱騰騰的早餐選擇

2019-05-08 09:00窩日本

【撰文:Jane/ 窩日本】

淺草除了大家熟知高掛在雷門上的紅色大燈籠之外，因其歷史久遠，在雷門通巷弄間也孕育出眾多百年老舖美食。但求新求變的美食愛好者在淺草現在有了新選擇。

一直以來在餐桌上扮演配角的味噌湯，從便宜大眾化的牛丼連鎖店，到高級懷石料理都不曾缺席。在MISOJYU配角卻躍身一變成為主角!料理人大膽嘗試將各種西方湯品與味噌巧妙結合，打破不少日本人的既定印象，也吸引許多外國觀光客。因此2018年6月才開幕沒多久就吸引不少媒體爭相前來採訪。

店面外觀簡約大方，一開始還以為是咖啡廳呢
店面外觀簡約大方，一開始還以為是咖啡廳呢
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在大紅燈籠高高掛的雷門巷弄間，MISOJYU現代感的招牌及清水模配上原木點綴的日式裝潢，讓人忍不住停下來多看兩眼。店外圖文並茂的招牌上沒有太多複雜的選項，加上招牌上的湯碗形象可以清楚知道，在MISOJYU味噌湯才是主角。

點餐區上方也有英文教學點猜順序，不懂日文也不用擔心。
點餐區上方也有英文教學點猜順序，不懂日文也不用擔心。
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二樓，彷彿在藝廊用餐般的時尚氛圍
二樓，彷彿在藝廊用餐般的時尚氛圍
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知名書法家—武田雙雲的簡介
知名書法家—武田雙雲的簡介
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一樓的店面為點餐區兼料理區，並設有數個簡單的單人座位，如果獨自前來也能輕鬆用餐。樓上位置較為寬敞加上四周掛著知名書法家—武田雙雲的作品，充滿霸氣的字跡讓用餐空間頓時成為充滿藝術氛圍的食尚空間。

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櫥窗裡時常備有各種口味的飯糰，上面也有英文，所以說不懂日文真的不用擔心(笑)
櫥窗裡時常備有各種口味的飯糰，上面也有英文，所以說不懂日文真的不用擔心(笑)
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當天的配菜之一，照燒雞腿
當天的配菜之一，照燒雞腿
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除了單點味噌湯，也可加價升級成套餐，滿滿一盤端上來居然只要加價約500元左右，非常划算。飯糰可以在一樓的看實物挑選口味，配菜則是隨機提供。當天得到的配菜是照燒雞肉、胡麻菠菜、漬昆布、醃豆腐、塘心蛋給大家作參考

醃豆腐，味覺上有點像起司，卻又十分爽口。
醃豆腐，味覺上有點像起司，卻又十分爽口。
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中間的番茄讓味噌湯的風味整個立體起來。
中間的番茄讓味噌湯的風味整個立體起來。
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MISOJYU的另外一個特色就是，在湯碗裡所有的食材都切的很大塊。因為料理人堅持所有食材都要花時間熬煮至入味，如此一來，食材本身的鮮甜味才能被帶進湯頭。果不其然，番茄牛肉燉湯一端上桌，湯碗正中央那顆完整的番茄很讓人驚喜。

西方常見的蔬菜牛肉燉湯通常給人清湯的印象，因為長時間燉煮到軟爛的番茄及味噌的相乘效應，讓眼前的燉湯一點也不清(笑)。燉湯原有的食材鮮味與味噌交手後，融合的恰到好處。長時間燉煮的蔬菜與牛肉全都又軟又嫩，湯頭在番茄的加持下酸酸甜甜的很順口，讓手上的湯匙忍不住一口接一口的往嘴裡送湯。

豬肉什錦味噌湯
豬肉什錦味噌湯
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用料扎實，滿滿的蔬菜纖維!
用料扎實，滿滿的蔬菜纖維!
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飯糰可以加價追加，增加飽足感~
飯糰可以加價追加，增加飽足感~
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當天還品嘗了另外一道日本常見的—豬肉什錦味噌湯。一般常見以帶有油花的豬肉薄片來進行製作，但MISOJYU將豬肉片升級成滷肉塊大小，霸氣的躺在碗中央。湯頭十分濃郁但不致膩口，蒟蒻、牛蒡、白蘿蔔等有機蔬菜適時讓湯品變得爽口好喝。再搭配附餐的飯糰享用，一餐吃下來飽足感十足。

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MISOJYU從8:30AM就開始營業，如果在淺草附近住宿的旅人可以花600円左右，來體驗看看日本人熱騰騰的早餐喔！相信MISOJYU不會讓你失望的。

店舖資訊

地址 〒111-0032 東京都台東区浅草１丁目７−５

店名 MISOJYU（ミソジュウ）

交通簡介: 浅草駅 徒歩５分

營業時間 08:30～19:00

定休日 星期一

窩日本推薦閱讀：(東京)「淺草」的6家精選餐廳！米其林推薦飯糰、極品壽喜燒及鰻魚飯、打卡咖啡店應有盡有~~　

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