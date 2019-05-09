東京法式吐司名店４選 來嚐一嚐香甜鬆軟的黃金磚吧！

【撰文:Shinon/ 窩日本】

早前為大家介紹過9家鬆軟美味的鬆餅，如果大家都去吃過了，或是吃鬆餅吃到有點厭，其實在東京還有一個甜點好選擇，那就是「法式吐司」了！法式吐司的做法看上去很簡單，不就是把沾滿蛋汁的麵包拿去烤嗎？不要小看這道甜點，只要你嚐一口日本的法式吐司，你一定會改變對它的印象。現在就來跟大家分享4家東京精選法式吐司店！

1. Cafe Aaliya

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Cafe Aaliya是一家於在地人間很受歡迎的咖啡廳，它位於熱鬧繁華的新宿，經過時你很可能會錯過它，因為它的店舖位於地下一樓，看起來不太起眼。走下樓梯，你卻像是走過時光隧道，來到了復古的世界。暗淡的燈光與棕色的桌椅及地板，瀰漫著一股懷舊的氛圍。不過有點可惜的是店舖空間較小，所以每個座位間有點狹窄，不夠放鬆。雖然座位不多，但幸好平日的下午都不用排隊。

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這裡的法式吐司價格較相宜，單點只是六百多日幣，你可以選擇配香草冰淇淋、藍莓醬或焦糖醬等不同口味。更划算的是你可以點830日幣配有飲品的套餐，而我剛好在午餐時段(11:00～14:45)到訪，所以點了930日幣午餐套餐，除了一份法式吐司，還附有飲品及沙拉或湯。

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烤得金黃的法式吐司，入口卻是無比的濕潤，麵包充分吸收了蛋汁，柔軟到讓你不覺得自己在吃吐司，超越了麵包的界限。配上香甜的生奶油，每一口都讓人覺得療癒又幸福～這是我在日本吃過最濕潤的一份法式吐司，如果喜歡幼滑的口感，那這就是你的不二之選！順帶一提沙拉味道很普通，只點法式吐司就好了(笑)

店舖資訊

地址 東京都新宿区新宿3-1-17 山本ビルＢ１Ｆ

店名 CAFE AALIYA （カフェ アリヤ）

交通簡介: 東京Metro新宿三丁目駅 A1出口徒歩1分

營業時間 星期一至四、六、日：10:00～22:30；星期五10:00〜23:00

定休日 不定休

2. Sarabeth’s

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比喻為紐約早餐女王的Sarabeth’s聞名世界，因此讓新宿店總是座無虛席，很多旅客慕名而來。Sarabeth’s新宿店在平日的中午時分需要等候5-10分鐘左右才能入席(選擇吧台位置會較快)，店內以白色為基調，歐美風典雅的裝潢配合明亮的燈光，讓人感覺輕鬆悠閒。

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法式吐司是這裡的代表之作之一，最基本的款式是Fluffy French Toast，也有季節限定的口味。等了約5至10分鐘，美麗的法式吐司便送上來。

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擺放成心型的吐司伴著草莓、香蕉、楓糖漿與生奶油。先直接吃一口吐司，能吃到牛油和雞蛋的味道，但口味比較淡一點，所以配上楓糖漿與生奶油剛剛好，不會太膩。至於口感方面，雖然也很柔軟，但還是很清楚感受到麵包的質感，而且我特別喜歡它烤得焦香的邊緣。因為其名聲，價錢來說可能偏貴一點，一份吐司加紅茶就二千日幣了，但加上其環境氣氛，在新宿逛得累了，來吃點甜食休息一下還是不錯的。

店舖資訊

地址 〒160-0022 新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F

店名 Sarabeth’s (サラベス ルミネ新宿店)

交通簡介: JR・小田急線・京王線 新宿駅南口徒歩1分

營業時間 9:00～22:00

定休日 不定休

3.Ivorish

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Ivorish是家法式吐司專門店，在日本全國有好幾家分店，但東京就只有涉谷一家。由於它距離車站較遠，加上位於地下一樓，所以比較不為人知，在平日到訪通常都不用等候便可入席。店舖內空間寬敞，有著舒適又輕鬆的環境，可以好好享受甜點。

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作為專門店，這裡的法式吐司有很多口味，甜食與醎食都有，也有期間限定口味。比起以上介紹的餐點，這裡的口味相對特別與複雜，一個盤子上通常伴有不同醬汁、水果或冰淇淋等等，所以味道也較有層次，而且吃得好飽(笑)

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甜食的法式吐司固然美味，意外地鹹食的口味也很不錯！我吃過炸雞沙拉配法式吐司，充滿牛油香的吐司跟香脆的炸雞非常配合，一口甜一口鹹也讓人不會覺得膩。最後特別一讚它的麵包，這裡的麵包都是為了製作法式吐司而專門研發，所以即使吸收了充分的蛋汁也不會變得黏糊糊的，有著鬆軟的良好口感，不愧是專門店出品！

店舖資訊

地址 東京都渋谷区宇田川町3-3 B1F

店名 Ivorish アイボリッシュ

交通簡介: JR渋谷駅 ハチ公出口 徒歩8-10分

營業時間 星期一～四、日 11:00～21:00 / 星期五、六、假期前日11:00 ～ 22:00

定休日 每個月第一及第三個星期二 周末營業

4. The French Toast Factory

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另一家法式吐司專門店The French Toast Factory也是不遑多讓！在東京與週邊地區有多家分店，我到訪過的是武藏小杉的分店，裝潢十分時尚，不過客人都很多，需要等15分鐘左右才可入座。

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這裡的法式吐司也是口味多樣，像是焦糖布蕾、抹茶紅豆、水果起司等等。而為了一試它的實力，我點了最經典的FTF Classic Toast，一大片法式吐司配上牛油、楓糖醬、生奶油與水果。

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首先來看看吐司的厚度！這麼厚的吐司卻是充分滲透了蛋汁而變得金黃，使得麵包濕潤又柔軟。這裡所用的食材也很講究，幼滑的發酵牛油嚐起來有點像起司，來自北海道的生奶油充滿奶香。

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按店員所教授的食法，從牛油開始慢慢加上不同配料，最後灑上檸檬汁，讓整道甜點味道變得清新，更上一層樓。另外，沾上脆餅又能改變口感，這道法式吐司讓人感受到製作的用心，每一個味道與口感的小變化都會讓人感到驚喜，滿足到最後一口。

他們在秋葉原也有分店，女朋友們在等候男朋友看動漫商品時，可以去享受美食打發一下時間(笑)

店舖資訊

地址 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 グランツリー武蔵小杉 2F

店名 The French Toast Factory 武蔵小杉店

交通簡介: JR南武線/東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩5分

營業時間 10：00～21：00

定休日 不定休

總括而言，如果喜歡濕潤的口感請選擇Cafe Aaliya或是The French Toast Factory，想試獨特的味道方面可選Ivorish，對環境氣氛與服務有要求的話，那麼Sarabeth’s會讓你感覺像一個貴婦般優雅～每一家都各有好處，來比較看看，試試日本的美味法式吐司吧！

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