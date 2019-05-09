親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

NBA／杜蘭特三節傷退 勇士仍5分險勝火箭聽牌

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光

東京法式吐司名店４選　來嚐一嚐香甜鬆軟的黃金磚吧！

2019-05-09 12:30窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

早前為大家介紹過9家鬆軟美味的鬆餅，如果大家都去吃過了，或是吃鬆餅吃到有點厭，其實在東京還有一個甜點好選擇，那就是「法式吐司」了！法式吐司的做法看上去很簡單，不就是把沾滿蛋汁的麵包拿去烤嗎？不要小看這道甜點，只要你嚐一口日本的法式吐司，你一定會改變對它的印象。現在就來跟大家分享4家東京精選法式吐司店！

1. Cafe Aaliya

分享

分享

Cafe Aaliya是一家於在地人間很受歡迎的咖啡廳，它位於熱鬧繁華的新宿，經過時你很可能會錯過它，因為它的店舖位於地下一樓，看起來不太起眼。走下樓梯，你卻像是走過時光隧道，來到了復古的世界。暗淡的燈光與棕色的桌椅及地板，瀰漫著一股懷舊的氛圍。不過有點可惜的是店舖空間較小，所以每個座位間有點狹窄，不夠放鬆。雖然座位不多，但幸好平日的下午都不用排隊。

分享

這裡的法式吐司價格較相宜，單點只是六百多日幣，你可以選擇配香草冰淇淋、藍莓醬或焦糖醬等不同口味。更划算的是你可以點830日幣配有飲品的套餐，而我剛好在午餐時段(11:00～14:45)到訪，所以點了930日幣午餐套餐，除了一份法式吐司，還附有飲品及沙拉或湯。

分享

烤得金黃的法式吐司，入口卻是無比的濕潤，麵包充分吸收了蛋汁，柔軟到讓你不覺得自己在吃吐司，超越了麵包的界限。配上香甜的生奶油，每一口都讓人覺得療癒又幸福～這是我在日本吃過最濕潤的一份法式吐司，如果喜歡幼滑的口感，那這就是你的不二之選！順帶一提沙拉味道很普通，只點法式吐司就好了(笑)

店舖資訊

地址 東京都新宿区新宿3-1-17 山本ビルＢ１Ｆ

店名 CAFE AALIYA （カフェ アリヤ）

交通簡介: 東京Metro新宿三丁目駅 A1出口徒歩1分

營業時間 星期一至四、六、日：10:00～22:30；星期五10:00〜23:00

定休日 不定休

2. Sarabeth’s

分享

分享

比喻為紐約早餐女王的Sarabeth’s聞名世界，因此讓新宿店總是座無虛席，很多旅客慕名而來。Sarabeth’s新宿店在平日的中午時分需要等候5-10分鐘左右才能入席(選擇吧台位置會較快)，店內以白色為基調，歐美風典雅的裝潢配合明亮的燈光，讓人感覺輕鬆悠閒。

分享

法式吐司是這裡的代表之作之一，最基本的款式是Fluffy French Toast，也有季節限定的口味。等了約5至10分鐘，美麗的法式吐司便送上來。

分享

擺放成心型的吐司伴著草莓、香蕉、楓糖漿與生奶油。先直接吃一口吐司，能吃到牛油和雞蛋的味道，但口味比較淡一點，所以配上楓糖漿與生奶油剛剛好，不會太膩。至於口感方面，雖然也很柔軟，但還是很清楚感受到麵包的質感，而且我特別喜歡它烤得焦香的邊緣。因為其名聲，價錢來說可能偏貴一點，一份吐司加紅茶就二千日幣了，但加上其環境氣氛，在新宿逛得累了，來吃點甜食休息一下還是不錯的。

店舖資訊

地址 〒160-0022 新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F

店名 Sarabeth’s (サラベス ルミネ新宿店)

交通簡介: JR・小田急線・京王線 新宿駅南口徒歩1分

營業時間 9:00～22:00

定休日 不定休

3.Ivorish

分享
分享

Ivorish是家法式吐司專門店，在日本全國有好幾家分店，但東京就只有涉谷一家。由於它距離車站較遠，加上位於地下一樓，所以比較不為人知，在平日到訪通常都不用等候便可入席。店舖內空間寬敞，有著舒適又輕鬆的環境，可以好好享受甜點。

分享

作為專門店，這裡的法式吐司有很多口味，甜食與醎食都有，也有期間限定口味。比起以上介紹的餐點，這裡的口味相對特別與複雜，一個盤子上通常伴有不同醬汁、水果或冰淇淋等等，所以味道也較有層次，而且吃得好飽(笑)

分享
分享

甜食的法式吐司固然美味，意外地鹹食的口味也很不錯！我吃過炸雞沙拉配法式吐司，充滿牛油香的吐司跟香脆的炸雞非常配合，一口甜一口鹹也讓人不會覺得膩。最後特別一讚它的麵包，這裡的麵包都是為了製作法式吐司而專門研發，所以即使吸收了充分的蛋汁也不會變得黏糊糊的，有著鬆軟的良好口感，不愧是專門店出品！

店舖資訊

地址 東京都渋谷区宇田川町3-3 B1F

店名 Ivorish アイボリッシュ

交通簡介: JR渋谷駅 ハチ公出口 徒歩8-10分

營業時間 星期一～四、日 11:00～21:00 / 星期五、六、假期前日11:00 ～ 22:00

定休日 每個月第一及第三個星期二 周末營業

4. The French Toast Factory

分享
分享

另一家法式吐司專門店The French Toast Factory也是不遑多讓！在東京與週邊地區有多家分店，我到訪過的是武藏小杉的分店，裝潢十分時尚，不過客人都很多，需要等15分鐘左右才可入座。

分享

這裡的法式吐司也是口味多樣，像是焦糖布蕾、抹茶紅豆、水果起司等等。而為了一試它的實力，我點了最經典的FTF Classic Toast，一大片法式吐司配上牛油、楓糖醬、生奶油與水果。

分享
分享

首先來看看吐司的厚度！這麼厚的吐司卻是充分滲透了蛋汁而變得金黃，使得麵包濕潤又柔軟。這裡所用的食材也很講究，幼滑的發酵牛油嚐起來有點像起司，來自北海道的生奶油充滿奶香。

分享

按店員所教授的食法，從牛油開始慢慢加上不同配料，最後灑上檸檬汁，讓整道甜點味道變得清新，更上一層樓。另外，沾上脆餅又能改變口感，這道法式吐司讓人感受到製作的用心，每一個味道與口感的小變化都會讓人感到驚喜，滿足到最後一口。

他們在秋葉原也有分店，女朋友們在等候男朋友看動漫商品時，可以去享受美食打發一下時間(笑)

店舖資訊

地址 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 グランツリー武蔵小杉 2F

店名 The French Toast Factory 武蔵小杉店

交通簡介: JR南武線/東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩5分

營業時間 10：00～21：00

定休日 不定休

總括而言，如果喜歡濕潤的口感請選擇Cafe Aaliya或是The French Toast Factory，想試獨特的味道方面可選Ivorish，對環境氣氛與服務有要求的話，那麼Sarabeth’s會讓你感覺像一個貴婦般優雅～每一家都各有好處，來比較看看，試試日本的美味法式吐司吧！

窩日本推薦閱讀：東京必去人氣特色咖啡店５選推薦！中目黑Onibus、淺草Fuglen、還有還有…　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

吐司東京麵包

窩日本

長住日本的在地人，為你提供最新的日本情報！在地人才知道的隱藏景點、不能錯過的打卡熱點、不知道就吃虧了的各式快訊、還有東京已吃一萬餐以上、美食控社長的私房分享，超用心超豐富內容讓我們陪你一起窩日本～

WEB：窩日本Wow-Japan.com ｜ FB：窩日本Wow-Japan
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

淺草超人氣「味噌湯專門店」旅遊中熱騰騰的早餐選擇

2019-05-08 09:00

吉卜力展「言葉の魔法展」到東京啦！經典動畫魅力快來朝聖

2019-04-30 22:00

文具控、雜貨控舉手！逛到腳軟失心瘋的東京「銀座 LoFt旗艦店」

2019-04-25 10:00

內行人才知道、藏身神樂坂巷弄內的 東京極上現做甜點 Atelier Kohta

2019-04-24 10:06

東京「中目黑星巴克」咖啡的主題遊樂園　隈研吾X星巴克X超美櫻花絕景

2019-04-18 10:04

東京不吃不可／每日限定60份的超厚三層鬆餅　gram cafe & pancake

2019-04-11 10:05

跟著「嚕嚕米主題樂園」埼玉開幕，走入北歐繪本世界

2019-04-08 10:00

可愛雜貨超好買！東京６間可愛又平價「百元商店」推薦

2019-04-05 09:00

旅宿紀錄／蒲田“九小時”酒店膠囊睡眠艙 小資一族別錯過

2019-04-03 21:51

【懶人包】東京近郊「輕井澤」交通、景點介紹

2019-03-31 11:28

逛膩中華街了嗎？ 在地人帶你一天走遍「橫濱」浪漫景點！

2019-03-29 10:26

拉麵與起司的完美協奏曲！東京別具一格的獨特拉麵體驗 – Due Italian

2019-03-27 11:58

東京甜點吃不停！ ６間打卡拍照人氣滿滿的幸福甜食

2019-03-26 10:54

巧克力控怎能錯過！隱身東京住宅區的淺草人氣巧克力專賣店 Dandelion Chocolate

2019-03-21 10:41

東京賞櫻規劃最後衝刺！ 在地人嚴選９處不可錯過賞櫻名所

2019-03-19 18:10

一人旅不孤單！就算一個人在東京旅行 也能大快朵頤享受美味啦

2019-03-19 08:00

草莓控看過來！嚴選東京６家不吃不可的各式草莓甜點店

2019-03-14 09:58

走入電影《你的名字》取景餐廳 享用新宿御苑的浪漫美食 Café La Boheme

2019-03-13 13:02

美好的午覺！東京「睡眠咖啡館」想休息就躺著睡吧

2019-03-12 12:28

東京3間特色旅店推薦 即使一個人也能住得很自在愉快

2019-03-12 08:03

愛貓人努力守護著！ 有上千隻貓「江之島」距離東京只要1小時

2019-03-08 08:03

潮系酒店！東京錦糸町「莫希酒店」亮眼的夜店風格

2019-03-07 19:00

在東京 Cafe1894 英倫風古典建築裡 與半澤直樹一起享受明治浪漫吧

2019-03-05 12:03

東京台場「溫泉主題樂園」穿浴衣、泡湯、逛江戶風商店街好嗨森！

2019-03-02 22:00

東京６家蛋糕名店！必吃名單：日本第一草莓蛋糕、東京第一生起士蛋糕

2019-03-02 10:00

麵包控必吃！空降銀座連續百天完售的人氣高級吐司專賣店—銀座に志かわ

2019-02-28 12:01

「羽田機場風格商場」落成，只路過更要細心佇足玩一玩喔

2019-02-24 21:00

看東京晴空塔 就是要配上超好吃的竹末東京雞湯拉麵！

2019-02-23 16:26

吃膩了無敵家、阿夫利或一蘭拉麵嗎？　東京精選５家吃完可以驕傲分享的高分拉麵！

2019-02-20 11:01

快筆記！ 2019東京必訪美食清單在這裡

2019-02-19 08:01

東京淺草６家必吃精選餐廳！ 米其林推薦飯糰、極品壽喜燒及鰻魚飯、打卡咖啡店應有盡有~

2019-02-14 09:01

偷偷跟你說内行的東京達人才知道的「澀谷」秘密基地

2019-02-09 16:48

原味「金子半之助炸蝦天丼」東京VS台灣 美味程度差多少？

2019-02-06 21:00

東京「トリックアート迷宮」3D美術館！江戶時代風格超好拍

2019-02-03 22:00

文青最愛！ 東京人氣餐廳 一訪二訪再訪都不會膩

2019-01-29 09:02

奇幻世界「東京迪士尼樂園」七大主題區一整天也玩不夠！

2019-01-15 12:01

【懶人包】冬天滑雪去！盤點「東京近郊滑雪場」附新手指南

2019-01-14 08:00

東京迪士尼「皮克斯企劃」 餐點、周邊讓粉絲荷包失守

2019-01-10 11:59

東京上野知名70年甜點老店 「みはし甘味處」食べログ3.59分

2019-01-04 11:02
看更多

熱門文章

樂桃限時特價機票！ 飛日本最低780元起

2019-05-07 14:02

東京近郊小旅行！「江之島、鎌倉」不只有新鮮美食又有遼闊海景

2019-05-01 08:00

超高CP值推薦「日本著名溫泉鄉」輕量型溫泉旅青年旅宿！

2019-05-04 11:05

日本石垣島景點大揭密！帶你吃喝玩遍石垣島景點

2019-05-01 11:00

天婦羅、炸蝦飯糰、鰻魚飯　「名古屋必吃美食」推薦特輯

2019-05-07 10:02

星野集團打造日本首間「農遊度假村」！在森林裡面種菜當農夫　

2019-05-09 00:49

有女將的溫泉旅館不稀奇　這裡竟有小鮮肉「若旦那」們在門口迎接你

2019-05-07 09:00

沖繩本島必吃美食！５選特色料理快來征服

2019-04-30 19:24

沖繩浮潛&體驗潛水去這裡就對了！沖繩浮潛景點10選推薦

2019-05-02 09:00

淺草超人氣「味噌湯專門店」旅遊中熱騰騰的早餐選擇

2019-05-08 09:00

萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35

在「400年古蹟」裡開趴！京都未來祭典5／12登場　祭典控必朝聖

2019-05-07 23:39

韓國SNS網紅店！釜山旅遊必吃的10家美食推薦

2019-05-04 09:00

吉卜力展「言葉の魔法展」到東京啦！經典動畫魅力快來朝聖

2019-04-30 22:00

福井必去3景點！豪華日式美味　最強的「鰻魚料理」專門店推薦

2019-05-01 10:00

韓國大邱「食在東城路」 商圈美食懶人推薦店家大公開

2019-05-07 08:00

啤酒也能止咳化痰？！　日本龍角散聯名TAZAWAKO 推出草藥啤酒

2019-04-17 12:49

日本10天連假展開！機場、提款機人全擠爆

2019-04-29 10:40

日本中部旅遊新選擇 「名古屋」近郊景點大公開！

2019-04-28 10:05

一下飛機就能感受度假風情！沖繩離島宮古島「全新機場航廈」落成！

2019-04-28 09:02

這就是真愛！爺奶穿情侶裝玩迪士尼　背影照閃瞎3.5萬人

2019-04-09 16:04

藍瓶咖啡進軍南韓首爾　一號店5／3在聖水洞開幕、二號店落腳這裡

2019-05-01 00:20

文具控、雜貨控舉手！逛到腳軟失心瘋的東京「銀座 LoFt旗艦店」

2019-04-25 10:00

濃濃日式風情！京都６個好逛又好買市集推薦！

2019-05-04 12:13

日本九州的第一城！來到「福岡」一定要體驗的6件事

2019-04-27 09:00

日本熊本縣阿蘇火山噴發 赴九州旅遊需注意最新訊息

2019-04-16 17:49

設計大師隈研吾x插畫大師長場雄京都攜手打造「設計型甜甜圈工房」

2019-05-05 22:00

日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

2019-04-09 14:34

東京法式吐司名店４選　來嚐一嚐香甜鬆軟的黃金磚吧！

2019-05-09 12:30

沖繩四季玩透透！沖繩旅遊景點必玩推薦 看這篇就夠了

2019-04-25 10:02

佛系旅遊深入日本！讓你來趟「朝5晚9」的宿坊體驗

2019-04-21 09:00

參考日本遊客玩沖繩！這15家酒店最適合親子入住

2019-04-22 14:44

米奇陪你搭火車！JR九州「米奇新幹線」5／17上路　滿滿米奇萌到炸

2019-04-24 16:54

邊緣人天堂！「一個人也能吃」的東京燒肉LIKE首登台 自己獨享整盤肉

2019-04-12 10:20

4月底關閉！ 韓國東大門超美「LED玫瑰燈海」將撤除　網嘆：真不捨！

2019-04-17 11:21

抓住平成最後賞櫻尾巴～彷若仙境的京都絕美花見地５選

2019-04-17 09:02

廣播是「艾連＋艾爾文」的聲音！東京台場「進擊的巨人」快閃展　還有紀念明信片

2019-04-30 17:29

福岡前進太宰府、柳川新選擇西鐵「全新料理觀光列車」登場

2019-04-22 08:00

藏在韓國弘大巷內半自助式烤肉 人潮滿滿的弘村牛排

2019-04-25 21:21

東京「中目黑星巴克」咖啡的主題遊樂園　隈研吾X星巴克X超美櫻花絕景

2019-04-18 10:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top