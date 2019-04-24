內行人才知道、藏身神樂坂巷弄內的 東京極上現做甜點 Atelier Kohta

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

坐在吧檯前，邊享受著新鮮且美如藝術品般的甜點，邊觀賞在吧檯另一端， 甜點師傅猶如在演奏樂章般的俐落手法．這樣的極上甜點體驗，就算是在甜點師傅眾星雲集的東京，也是越來越難得了。

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前幾年東京興起了所謂的Counter Dessert的風氣，也就是坐在吧檯享受甜點師傅現做的甜點。然而或許是這樣的形式導致客人翻桌率過低，許多店家經營困難，現在只剩下兩隻手能數出的寥寥數家。且碩果僅存的其中幾家，如新宿的Janice Wong或銀座的Esquisse Cina，價位都直上雲霄，一人份甜點加上飲料 動輒5000日幣以上。值不值得其實見仁見智，但也顯得2000日幣不到就可享用甜點加茶的Atelier Kohta有多麼珍貴了(國人耳熟能詳的鎧塚俊彥 價位約在2500日幣)

Atelier Kohta位於神樂坂車站出來不到2分鐘路程的地方。假日去總是人滿為患，因此這次特地挑了一個平日的下午，運氣不錯地，前面只有兩組在等待，等了不到十分鐘就進到店裡了 ( 小提醒:排隊也需人數到齊才行，不能一個人代表先排隊喔)

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排隊等待時會先拿菜單讓你先參考。共有八種選擇，其中一半左右是隨季節更換的產品，而店裡”鎮店三寶”的可麗餅 蒙布朗 以及舒芙蕾雖然不會更動，但配料會依季節做些許的調整．

分享 facebook 最貴甜點也不超過1300日幣 分享 facebook

店內位置只有少得可憐的8席，所以只等了十分鐘就能入店，真的是平時有做好事積陰德的庇佑啊~ 分享 facebook

點了招牌的蒙布朗以及季節限定的杏與堅果聖代後，就悠哉的欣賞吧台另一端氣定神閒的主廚表演了。

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先上來的是我的杏與堅果聖代，

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上層是堅果奶油搭配杏口味的雪酪，上面再綴以拉花糖絲．堅果奶油香而不膩，與帶著微酸的雪酪一起，正好酸中帶甜更增添了口感，好吃!

下層則是堅果雪酪佐以紅酒果凍，並加入了白巧克力塊增加口感．老實說，堅果雪酪及紅酒果凍皆香氣十足，但白巧克力對我來說有點過甜(本來就不愛白巧克力) 但整體而言瑕不掩瑜，仍有85分．

雖這麼說，但友人點的蒙布朗上桌後，我就開始有點後悔了．．．

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不愧是鎮店三寶之一啊！視覺 味覺 就連價位都完勝我的聖代．．．

底層Meringue(一種用砂糖和蛋白打成的糖霜脆餅)裡包著濃厚帶點微苦的焦糖漿，上面襯以酒香濃厚的萊姆酒冰淇淋，再覆以新鮮栗子泥以及整顆的糖栗子．為增加深度及調和甜度，外圈再圍上一層黑醋栗的冰沙．

酸味 甜味 微苦味 各種口感及不同食材的溫度差，在甜點盤裡形成了美味的小宇宙．每一口都有不同的口感與驚喜，讓人一口接一口完全停不下來，簡直就像被美味風暴席捲了一樣啊(引述自友人的不負責感想)

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店內也設有外帶區．如果真的排隊太長，外帶幾個小點心找個附近的公園享受，也算是個不是辦法中的辦法囉．整體而言，美味的程度及良心的價位，完全對得起那幾十分鐘的等待．期待近期再訪～

店名 アトリエコータ （ATELIER KOHTA）

地址 東京都新宿区神楽坂6-25

交通簡介 東京メトロ東西線 神楽坂駅1番出口徒歩1分

營業時間 10:00～20:00

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