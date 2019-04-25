文具控、雜貨控舉手！逛到腳軟失心瘋的東京「銀座 LoFt旗艦店」

【撰文:Natalie/ 窩日本】

一年多前盛大開幕的銀宿LoFt大家都來逛過了嗎？小編我終於有時間來好好逛逛了！LoFt銀座店總共有四層樓，每個樓層的設計都很符合銀座高貴典雅的風格，在LoFt挖寶從文具、雜貨、日常生活用品、到美妝通通有！快跟著我的腳步一同來參觀吧！

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【關於銀座LOFT的概念】

LoFt銀座店來勢洶洶，自詡為雜貨專門店的龍頭旗艦店。強調以「物」「事」「人」三大主軸，建構出符合顧客期待，貼近日常的需求，同時也能為大眾做出優質生活提案的一間設計生活雜貨店。來到LoFt銀座店不單單只是「選購東西」，更可以「實際體驗」到物品的質感與價值，甚至還能參與店內舉辦的工作坊，享受有形的東西所帶來的無形樂趣。

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▍三樓「Body&Beauty」各式身體保養、美妝流行資訊與商品都在這！

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3樓販售最新流行的美妝、保養、飾品、健身用品等。LoFt針對不同樓層販賣的商品特性規劃出不同的主題，請到荷蘭 DUS 設計團隊利用 3D 列印技術解決商業空間呆板的陳列系統。寬廣的走道設計、白色基底裝潢，以同心圓的概念設計弧形層架，漣漪般向外擴張形成自然的逛街動線，打造出開放感的空間，貼心的是這層的商品架高度比一般高度來的低，因此選購上很方便！

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各式產品樣樣齊全，精心設計的空間逛起來比其他店鋪來的舒適許多，商品分類清楚，讓人一目了然。

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．LoFt 自創品牌「LOFCOUS」

「LOFCOUS」是LoFt的原創美妝品牌，強調多使用天然成分，減少對皮膚的傷害，粉底、口紅、指甲油等產品多樣化，價格也走親民路線，有機會可以試試。

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3樓彩妝區最棒的莫過於這裡的Tester Bar了，兩面的鏡子前擺放著各式各樣的試用彩妝品，粉底液、眼影、腮紅、眼影、眉筆、唇彩等等分門別類地放置在桌上供客人使用，化妝海綿、棉花棒、衛生紙等清潔用具也不馬虎，非常的貼心。不用為了想試不同品牌型號的彩妝品而跑到各品牌區域，在這裡一次就可以試用的很滿足，讓人感受到LoFt的不同與用心。

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「Hello! MY Christmas」2018年10月20日起至12月25日推出「LOFT VILLAGE」活動，除了販售各式各樣的聖誕商品之外，室內也打造了一座巨大的圓頂冰屋。

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▍四樓「Home Solution」打造自己專屬風格、獨一無二的家吧！

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4樓主要販售居家生活用品，廚房、衛浴等，空間和純白色的三樓不同，增添了咖啡色溫暖的色彩，營造出家溫暖的氛圍。以 45 度稜角設計創造開放式空間內獨立的選購氛圍，空間也加入了迷宮的概念，特別的動線設計彷彿尋寶般發現商品的創意！

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．Cooking Ware 各式廚房用具、調味品、食品

喜歡蒐集各種廚房的小道具嗎？在這裡可以找到眾多設計感十足、是廚房用品也是居家裝飾概念的商品哦。

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11月12日～11月25日的「COFFEE PAPER PRESS」特設空間。定期更換的主題讓人每次來都有滿滿的新鮮感。

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▍五樓「Work&Study」文具控失心瘋的天堂！

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5樓是最讓人失心瘋、荷包大失血的專區了！各式各樣的文具，整面的筆類商品、筆記本、紙膠帶，快拿好購物籃衝啦。5樓的裝潢設計強調將商品陳列在鋁製層架上，使商品顯得格外輕盈。

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搭上手扶梯轉入五樓，便會看到天花板可愛的動態2019布置，滿滿的2019 DIARY讓人看的眼花撩亂！

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想尋找可愛的本子、筆計具品、卡片、500多種款式整面牆的陳列的mt紙膠帶、小道具等等來這裡準沒錯！

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．銀座店限定 Pencil Bar

愛用鉛筆的朋友 一定會失去理智，整面牆陳列了約300種世界各國鉛筆的大集合，並放在透明的杯子，裝飾設計非常的搶眼吸引目光！TRIAL LAB的試寫區，筆架由3D列印技術打造，試寫紙也使用高級的用紙，寫起來的感覺很不一樣，大家一定要來寫看看！

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．LoFt 聯名合作商品

手帳品牌MOLESKINE是許多文具迷都知道的品牌，在日本首次出現在手帳上印名字的服務，目前全球也只有兩台機器！一台就位在銀座的LoFt。

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▍六樓「Next Creation Travel Mobile Tools」潮流時尚最前端

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6樓主要販售旅行商品、個性玩具等。這裡還有個特別的畫廊，為了響應日本政府推動的COOL JAPAN，集合全球知名的卡通作品、日本動漫而設置。LOFT＆Fab(數位加工房)也位於6樓。

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米奇90週年限定商品

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11月1日～11月25日BT21 特別空間

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以上LoFt銀座店的分享，有沒有讓你看的心癢癢了呢？不止是產品豐富多樣、能滿足各年齡層所需，也因應不同的主題和時節在每層樓設至了不同的展期活動，讓每一次前來購物的顧客都能有不一樣的新鮮感，來到東京、來到銀座時一定要安排來這好好挖寶一番唷！

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