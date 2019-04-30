吉卜力展「言葉の魔法展」到東京啦！經典動畫魅力快來朝聖

【作者:Reliance】

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2018年8月去北陸地區旅遊

待在金澤的那幾天剛好遇到鈴木敏夫"言葉の魔法展"展期最後幾天

這難得的展一定要去２１世紀美術館參觀一下的

吉卜力來到金澤啦

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當時去的時候是假日，美術館裡面人超多

一進美術館的時候原本還想買票進去看那個很夯的游泳池

但排隊買票的人實在是太多了，而且泳池內滿滿的人，立刻打消這念頭

在泳池上方拍完照就馬上去排"言葉の魔法展"了

他入場的前1000明還會送明信片!!(樣式就是上面照片裡的千尋那樣)

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買到門票後就跟著排隊入場囉~

鈴木敏夫的字真的好美

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美術館窗外的裝置藝術

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快入場啦~

對了

展場內幾乎是禁止攝影的

只有開放三個展區讓大家盡情地拍照

裡面都會有告示哪裡可以拍照哪裡不行

一走進展場內映入眼簾的是滿滿鈴木敏夫用書法寫的各部動畫經典名言

我當時是帶我家人去的

他們完全看不懂日文，所以我就一邊跟他們解說

但他們還是看得很入神，就知道鈴木先生書法的魔力了吧

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這是第一區可以拍照的地方

每個人走進來都驚呼了

熟悉的角色配上巨大的經典名言，大家都在在牆前靜靜地觀賞

2013年-風立ちぬ(風起)

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生きねば。必須活下去

1992年-紅の豚(紅豬)

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飛べない豚はただの豚 不會飛的豬，就只是一隻平凡的豬

2001年-千と千尋の神隠し(神隱少女)

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ここで働かせて下さい請讓我在這裡工作

1986年-天空の城ラピュタ(天空之城)

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バルス！毀滅咒語巴魯斯

1988年-となりのトトロ(龍貓)

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夢だけど、夢じゃなかった好像在作夢，但不是夢

1997年-もののけ姫(魔法公主)

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生きろ。そなたは美しい活下去，未來更美好

2008年-崖の上のポニョ(崖上的波妞)

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ポニョ、宗介、スキ!波妞喜歡宗介!

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離開這區前在回頭拍了一張哈哈

這裡真的很壯觀

第二區可以拍照的地方就是這裡

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千與千尋裡面的油屋模型

他可不是一般的模型喔!仔細看

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一開始整座全暗

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慢慢的從最下面開始亮燈了

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一層一層慢慢地全亮了起來

而且還有配上動畫裡的音效，整個很有臨場感

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旁邊還有千尋最後坐去找錢婆婆的電車!!

最後一個可拍照的展區

也是整個言葉の魔法展最後一區

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擺了一隻像是龍貓又不像是龍貓的巨大娃娃

他其實叫コニャラ(粉喵拉)

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日清製粉為了紀念創業110周年，與吉卜力合作出コニャラ系列的廣告

而コニャラ這隻貓咪呢就是鈴木先生創作出來的

超可愛的啦

最後在出口處擺了一台投幣的御籤機

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噢對開運中間這隻貓就是コニャラ喔!!

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難得的展覽一定要捧場到最後啦

我們一家四人都投了一張籤

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打開哈哈哈

我竟然是大吉欸!!!

只是我們投完一輪後在旁邊觀察發現

他是照順序的籤筒啦哈哈哈，白高興一場

只是能把鈴木敏夫的書法字帶回家就夠了~

不免俗到每個展場最後都會有一間周邊商品販賣部

還沉浸在展內的人們對於周邊商品腦波最弱了

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我就是腦波弱的那位

買了幾張明信片

還有海原電鐵的車票準備去找錢婆婆還印章了哈哈哈

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他其實是便條紙啦

但是

誰捨得拿來用啦!!!真的跟千尋拿的那張一模一樣欸.....

原文出處：【言葉の魔法展】鈴木敏夫與吉卜力展要去東京啦！！

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