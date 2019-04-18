東京「中目黑星巴克」咖啡的主題遊樂園 隈研吾X星巴克X超美櫻花絕景

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本星巴克不只常推出獨特的口味與超美的杯子，很多分店的裝潢設計也值得一訪。無論你是名咖啡迷，或是你只想到這些「名店」打卡，這家在2019年2月於東京中目黑開幕的最新分店你必不可錯過！

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STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO並非一般的星巴克店鋪，它以咖啡的遊樂園為主題，在店內你可享受不同的飲食與購物體驗。這家日本分店是全球第5家店鋪，座落於中目黑的目黑川旁，樓高4層，面積非常寬敞。

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而讓這家店鋪更厲害的是，這裡的建築設計出自於隈研吾之手。他是一位知名的日本建築師，因為擅長運用木材及日本的元素塑造出自然、禪意、且古典現代融合的風格而被稱為＂和之大家＂。知名作品還有位於神樂坂，以實現女性願望聞名的赤城神社，以及台灣人熟悉的微熱山丘青山店，就連2020東京奧運場館都由他設計。而這家新店除了有著他一貫的木材元素，用上美麗的杉木外，還有很多展現日本文化的地方，如在店中央的儲存桶旁掛了2100朵櫻花裝飾，天花板的花紋是啟發自摺紙等，整間店鋪的每個位置都讓你想要停下來欣賞與拍張照片。

1樓 STARBUCKS RESERVE

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踏進店內，首先是販售咖啡豆的COFFEE SCOOPING BAR，所有咖啡豆都是來自這家STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO，8款咖啡豆陳列在面前讓你可以按量購買。

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然後是精美的限定版杯子與週邊雜貨，這裡最先推出的店舖限定櫻花系列，以目黑川的櫻花為靈感，推出了馬克杯、玻璃杯等9種印上櫻花樹的商品，到訪的話記得入手！

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之後我馬上被店內大型的咖啡豆烘培器所吸引，這部巨大的機器連接著許多管子，圍繞整間店鋪，而咖啡豆就是這樣被傳送到不同的機器，再成為我們杯中美味的咖啡。

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而機器旁邊就是販賣咖啡的區域MAIN BAR，多位咖啡師精心調配咖啡。這裡的菜單也跟一向的星巴克不同，高級版咖啡可達至1000多日幣！而我試喝了一杯，加入了黑糖與玉桂的咖啡帶有淡淡香氣，味道溫和。

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再往內走便會看到多款精緻的麵包與糕點向你招手。與意大利的烘焙坊Princi合作，提供多約80種美味的麵包，而且全都是在旁邊的工場現烤，你可以隔著玻璃看到製作過程。我試了一口玉桂卷及藍莓果醬牛角包，甜度適中，牛角包十分酥脆，有著不輸正式麵包店的水準！

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2樓TEAVANA

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走上樓梯，一大片掛著杯子的牆壁告訴你這是Teavana的區域。不過即使是茶飲也有很多選擇，而且價格要700至1400日幣一杯，不太便宜。這裡也有販售糕點，還會告訴每一款茶配哪款糕點，十分貼心。

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店員向我推薦了一杯抹茶蘇打，在宇治抹茶加入蘇打與香草冰淇淋，賣相可愛而味道清爽，隨著冰淇淋的融化而慢慢增加甜味，是能改變你對抹茶固有印象的飲料。

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內裡還有販售茶具及茶葉的地方，茶葉同樣按量發售，有多款選擇，其中SAKURA ALLURE、SUMOMO BERRY PURPLE及DARJEELING DE TRIOPHE等5款是東京限定發售喔！

3樓ARRIVIAMO BAR

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在3樓不只看到一些大型的咖啡機器，最特別是有酒吧ARRIVIAMO BAR提供雞尾酒。威士忌調酒、帶有咖啡與可可香氣的甜酒等，每一杯都經精心調配，好看又好喝。我嚐了兩杯，整體味道偏甜，容易入口，反而要注意會不小心喝得太多。

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期間限定的櫻花酒Spring Shower不只放了美麗的櫻花，表面也噴了這裡出品的咖啡的噴霧，從味道到外表都讓你心醉。

3樓還連接著露台，這個露台是以日本家居的緣側為概念，椅子都是日本職人手製而成。這個露台面向目黑川，可以想像到櫻花盛開時，在這裡喝著咖啡或調酒，眺望美麗的風景會是多麼的享受。

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4樓AMU INSPIRATION LOUNGE

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最後來到AMU INSPIRATION LOUNGE，這裡擺放多張桌椅，將來會用於舉辦活動及講座等。另外可看到咖啡豆的生產線，一包包咖啡豆在你面前經過，也告訴你已經到了這趟咖啡旅程的尾聲。

這裡真的像一個主題樂園，每到一個區域都有愉快且不同的體驗。這裡提供的食物及咖啡也非常美味，雖然價錢稍貴，但可以邊聞著空氣中滿滿的咖啡香氣，邊看著咖啡豆烘培的過程，再細細品味處處是巧思的隈研吾建築，體驗完全不同的咖啡世界。如果你也喜歡喝咖啡，或者是建築大師隈研吾的粉絲，這裡就是你到日本旅遊時應該一訪的地方。

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店舖資訊

地址 〒153-0042 東京都目黒区青葉台2-19-23

店名 STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO

交通簡介: 池尻大橋駅／東口（東急田園都市線） 徒歩14分

中目黒駅／出入口（東急東横線、東京メトロ日比谷線） 徒歩14分

營業時間 07:00～23:00

定休日 不定休

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