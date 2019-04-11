東京不吃不可／每日限定60份的超厚三層鬆餅 gram cafe & pancake

【撰文:Natalie/ 窩日本】

來到東京生活後總是會被許多甜點所吸引。東京是個擁有許多知名甜點店進駐的城市，尤其以原宿、代官山、自由之丘等等地方更是廣為人知。不管是鹹的、甜的、東京限定等口袋名單總是一大串。今天來分享位在原宿竹下通巷弄內的美味鬆餅店「gram」，每天限量60份快來看看葫蘆裡賣的是什麼藥吧！

分享 facebook

分享 facebook

gram cafe & pancake是間主打鬆餅的甜點店，日本各大城市幾乎都設有分店，而東京除了原宿外還有吉祥寺與九段下共三間分店。來到gram必吃的就是每天限量三個時段共60份的超厚三層鬆餅了，每天的11:00、15:00與18:00三個時段分別發放20張號碼牌，指定時間到時再回來店裡即可，因此來到原宿時可以先來領取號碼牌，等待的時間就在竹下通裡血拚大採購，一點也不浪費時間哦。

分享 facebook 分享 facebook 每個時段的前一小時發放號碼牌 分享 facebook 分享 facebook

小小長條型的店鋪座位數約26個，中央為供桌的吧檯型座位

分享 facebook 分享 facebook

除了三層超厚鬆餅外也有一般的鬆餅、輕食三明治與法式吐司等

分享 facebook

每天的11:00至14:00午間時段還有提供鬆餅套餐方案，可以加價飲品或是沙拉與湯品組合。

分享 facebook

入座後稍微等了一陣子現做的鬆餅才完成，又厚又高的鬆餅在店員手裡搖搖晃晃的，彷彿在跳舞般的可愛，店員也為了不讓鬆餅滑落而小心翼翼的端上桌，熱呼呼的鬆餅上桌後要拍照的話可要手腳快一些，不然隨時都有可能跌落下來的，也會變得跟比薩斜塔一樣歪斜。

分享 facebook 分享 facebook

簡潔可愛的外型非常吸睛，三層鬆餅與大家推薦三種吃法，首先是什麼都不加的原味，品嘗鬆餅本身的麵粉與雞蛋香氣、第二層可以添加奶油一起品嘗、最後的一塊淋上甜蜜蜜的蜂蜜糖漿一同享用，一份鬆餅便有了三種美味的享受。鬆餅半熟、綿密的感口，套用一個日文單字「ふわふわ」讓人感到輕飄飄、蓬鬆般的感受。

分享 facebook

另外不同季節也有推出不一樣的限定活動，像是今年2018夏季就推出了經典的巧克力、草莓、抹茶的冰品甜點。

分享 facebook 巧克力綿綿冰 分享 facebook

店名gram cafe & pancake 原宿

地址 東京都渋谷区神宮前1-9-30-1F

營業時間 11:00～21:00

定休日 不定休

官網 https://www.cafe-gram.com/sp/

窩日本推薦閱讀： (東京) 逛也逛不膩的原宿一日遊攻略！明治神宮、竹下通、表參通、貓街裏原宿！

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」