超療癒寶可夢咖啡廳體驗！ 一起來東京當寶可夢訓練大師吧

【撰文:三倍速牛丼/ 窩日本】

只要提到「精靈寶可夢」這個名稱，相信無人不知無人不曉，不論你是因為曾經風靡一時，不惜踏出遠門只為抓寶的「Pokemon GO」新玩家，或是對於「神奇寶貝」或「口袋怪獸」兩個名稱更為熟悉，那個曾經拿著Game Boy到處找訓練師一起玩「Pokemon 紅、藍、綠、黃」的老粉絲，都絕對不能錯過這間充滿回憶與創意的「日本橋寶可夢咖啡廳」！

「寶可夢」這個品牌自從露面以來已經伴隨我們20餘年，而這次日本的第一間常駐寶可夢咖啡廳，開業地點更是選在1997年開設第一間「Pokemon Center」的日本橋高島屋之內。可謂是融合過去與現在，穿越時空的寶可夢新據點！

分享 facebook 門口就有兩隻超可愛寶可夢迎接你 分享 facebook

咖啡廳設置在日本橋的高島屋裡面，從日本橋站出來行走大約兩分鐘即可抵達，如果大家不想逛百貨公司或怕迷路的話，可以選擇跟著百貨公司外部的指示牌走，就會來到直達咖啡廳的專用電梯，兩側都有大大的寶可夢圖案，就算從外面看也非常顯眼，是相當好辨識的目標物。

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搭乘電梯上來之後，如果有看到大大的卡比獸，那就恭喜你順利抵達了！而面向卡比獸右側的是「寶可夢中心DX」左側才是「寶可夢咖啡廳」，卡比獸四周的擺設也會季節和主題來做更換，小編來的時候正好是慶祝寶可夢20周年期間，如果各位離咖啡廳入座前時間還很充裕的話，不妨可以先去寶可夢中心逛逛。

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面對卡比獸往左邊的方向一看基本上就會看到咖啡廳（還有排隊的人潮），由於咖啡廳的人潮非常多，建議大家千萬要早點決定要來的日子與時段，並在該日一開放的前一個月馬上預約，例如：想在10/10來本店，那你在9/9就可以到官網進行線上預約了。入列排隊後服務生會先來確認身分並詢問你有沒有預約以及預約的時段，如果預約沒有問題，也沒有跑錯日期或時段，稍微等候一下就會帶您穿越櫃檯直接入座。

寶可夢咖啡的櫃檯 分享 facebook

櫃台正對面就是咖啡廳限定販售的商品，各種特色鮮明的寶可夢周邊，擺設在如此引人注目的位置上，讓你無論剛是進來或是最後要離開的時候，都會不知不覺抓住你的目光！但還是建議大家可以先入座點餐，在等候餐點的空閒時間再過來參觀選購。

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店員會依照你當時預約的人數來安排不同的位置，也就是說無論你是一人或兩到四人，每組人數對應座位都是限量的，因此除了確定日期與時段之外，確定要來用餐的人數也是預約重點之一。到位置坐下之後，店員會先親切的請你翻開桌上的餐桌紙，模擬訓練家遭遇野生寶可夢的場景唷！紙上的寶可夢種類則是從第一世代151隻寶可夢隨機挑選而來，這張紙也可以讓大家帶回家當作紀念，但為了避免弄髒建議大家上餐之前就可以先收起來。

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店內採用平板作為點餐的方式，離開主畫面後的介面也提供中文供大家使用，所以不用擔心語言上不通的問題。除此之外一開始的畫面上也會提醒各位用餐的時間為90分鐘，最後的點餐時間為用餐結束30分鐘前，不要因為看到太多寶可夢一興奮就來不及點餐及用餐了。菜色最主要就是分成主餐、飲料以及甜點三大類，而且菜單內容會因應時間與季節變化，建議大家可以先上官網查詢，或是直接到現場觀看會更有驚喜感喔！

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使用平板點完餐後，會有大約10~15分鐘的等待時間，大家可以利用這段時間好好捕捉店內寶可夢的鏡頭，店內除了擺設各種絕版的寶可夢玩偶，還有很多寶可夢相關藝術品、周邊、壁繪、彩蛋等等，其內容之豐富不論是新舊粉絲或大人小孩都會為之瘋狂。當然如果你不小心拍到忘我，好不容易要上餐了人卻不在座位上，店員還會特地過來把你招呼回去呢（笑）。

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接著就是大家引頸期盼的餐點登場！不但有各種甜品還有精緻的拼盤套餐深受女性以及小朋友的喜愛，所以現場除了親子家庭之外，第二多的就是女性顧客了唷！如此特別的寶可夢主題餐，還不快來日本橋寶可夢咖啡廳嚐嚐。

除此之外，某些主餐和飲料還有包含比較貴但是含餐具的加值版本，例如下圖的皮卡丘餐盤就是可選擇的餐點之一，離開前最後去櫃檯結帳時就可以交換全新的餐具帶回家當作紀念品嘍！。

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接著在大約用餐時間到一半時，會有可愛又活潑的大型寶可夢出來跟大家互動，這也是寶可夢咖啡廳持續人氣高漲的原因！在互動之前服務員會先解釋說明互動規則，請大家不要亂摸亂抓寶可夢的身體，並安撫現場的小朋友要乖乖地在位置上等待，如果擔心語言不通會不會聽不懂，這個的問題也請大家放心，畢竟這是有照顧小朋友的互動會，就乖乖在位置上等著就沒問題了！絕對會照顧到在場每一位顧客，讓你拍好拍滿，甚至會把整張皮臉貼到你的鏡頭前唷！

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如此可愛又吸晴的店面有沒有讓你很心動阿?別忘了是預約制的店鋪，要來之前記得要先上官網預約喔!!

地址 〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目11番2号

日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ.東館 ５階

店名 Pokémon Cafe

交通簡介: JR「東京駅」八重洲北口徒歩約5分

東京メトロ銀座線・東西線「日本橋駅」B2出口

都営地下鉄 浅草線「日本橋駅」徒歩約4分

營業時間 10:30〜22:00 (最終點餐時間甜品為09:00和飲料為9:30)

定休日 全年無休

*特殊節慶假日請詳官網預約表

官網 https://www.pokemoncenter-online.com/cafe/

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