跟著「嚕嚕米主題樂園」埼玉開幕，走入北歐繪本世界
2019-04-08 10:00Japan Walker
眾人引頸期盼的嚕嚕米主題樂園「Moominvalley PARK」終於在3／16正式開幕，自東京池袋搭乘西武鐵道不用1小時，就能進入原汁原味的北歐世界，感受忠實重現繪本世界的嚕嚕米谷。
★Moominvalley PARK
繼2018年11月埼玉縣宮澤湖畔的北歐複合園區「metsa」率先開幕後，眾人引頸期盼的嚕嚕米主題樂園「Moominvalley PARK」終於在3／16正式開幕，自東京池袋搭乘西武鐵道不用1小時，就能進入原汁原味的北歐世界，感受忠實重現繪本世界的嚕嚕米谷。佔地約7000平方公尺的廣大園區，分為入口區POUKAMA、嚕嚕米谷區MUUMILAAKSO、展示設施KOKEMUS和能體驗多樣戶外活動的山林區4大區。嚕嚕米谷可以看到維妙維肖的嚕嚕米住家、戶外圓型劇場、阿金垂釣的水中小屋等；展示區有高8公尺的嚕嚕米谷模型及各種原稿、作品展示；山林區則有戶外活動設施、燈塔等，讓遊客完全沉浸在嚕嚕米的世界中。商店更集結了全世界最多品項的周邊商品，主題餐廳提供的獨特甜點、餐食也不容錯過。
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