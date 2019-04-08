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好印象完全崩壞！ 10大世界第一 日本人看了都慚愧

圍城的黎波里！利比亞內戰3.0，「東西軍」交戰美軍撤兵

跟著「嚕嚕米主題樂園」埼玉開幕，走入北歐繪本世界

2019-04-08 10:00Japan Walker

眾人引頸期盼的嚕嚕米主題樂園「Moominvalley PARK」終於在3／16正式開幕，自東京池袋搭乘西武鐵道不用1小時，就能進入原汁原味的北歐世界，感受忠實重現繪本世界的嚕嚕米谷。

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★Moominvalley PARK

繼2018年11月埼玉縣宮澤湖畔的北歐複合園區「metsa」率先開幕後，眾人引頸期盼的嚕嚕米主題樂園「Moominvalley PARK」終於在3／16正式開幕，自東京池袋搭乘西武鐵道不用1小時，就能進入原汁原味的北歐世界，感受忠實重現繪本世界的嚕嚕米谷。佔地約7000平方公尺的廣大園區，分為入口區POUKAMA、嚕嚕米谷區MUUMILAAKSO、展示設施KOKEMUS和能體驗多樣戶外活動的山林區4大區。嚕嚕米谷可以看到維妙維肖的嚕嚕米住家、戶外圓型劇場、阿金垂釣的水中小屋等；展示區有高8公尺的嚕嚕米谷模型及各種原稿、作品展示；山林區則有戶外活動設施、燈塔等，讓遊客完全沉浸在嚕嚕米的世界中。商店更集結了全世界最多品項的周邊商品，主題餐廳提供的獨特甜點、餐食也不容錯過。

有如從動畫中走出來的嚕嚕米屋敷，是3層樓高的嚕嚕米之家 裡面可以看到嚕嚕米與家人...
有如從動畫中走出來的嚕嚕米屋敷，是3層樓高的嚕嚕米之家 裡面可以看到嚕嚕米與家人的房間、廚房、書齋等，維妙維肖。
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故事中也曾出現的Emma劇場（艾瑪劇場），能看到角色們精采的表演。內也有多樣娛樂...
故事中也曾出現的Emma劇場（艾瑪劇場），能看到角色們精采的表演。內也有多樣娛樂設施能親身體驗（需另付費）。
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重現了故事中的水濱燈塔，是人氣的打卡點。
重現了故事中的水濱燈塔，是人氣的打卡點。
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高8公尺的嚕嚕米谷完全重現於展示區，相當精緻。
高8公尺的嚕嚕米谷完全重現於展示區，相當精緻。
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鬆餅餐廳提供的雲朵糖鬆餅（¥1944）、莓果鬆餅（¥2484）， 可愛又美味 。...
鬆餅餐廳提供的雲朵糖鬆餅（¥1944）、莓果鬆餅（¥2484）， 可愛又美味 。 能在此選購 。
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商店附設咖啡廳提供的藍色小帽柑橘塔（¥702）。
商店附設咖啡廳提供的藍色小帽柑橘塔（¥702）。
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屋敷罐巧克力餅乾、手帳、角色玩偶等，多樣的周邊商品、伴手禮都能在此選購。
屋敷罐巧克力餅乾、手帳、角色玩偶等，多樣的周邊商品、伴手禮都能在此選購。
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