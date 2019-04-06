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東京賞櫻紀行！在滿溢花林的「上野公園」不自覺感到幸福

2019-04-06 21:30背包客棧

【作者:莉莉張】

圖／背包客棧
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上野公園的櫻花是一座飄香的淺海，我喜歡它淡淡的粉色，不艷麗得紅、也不造作得白，好像總是靜靜看著世界，並悉心守護每個櫻花下的小願望。春去，直到花瓣紛落腳邊，我們拾起、看天，感嘆多少時光已成灰。

明年再一起賞櫻，好嗎？

_______

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本篇想簡單分享當日上野公園賞櫻紀行，如果生命中有那麼一些畫面是想起就感到愉悅、滿足與安心，那麼上野公園滿開的櫻花肯定是其中之一。

我不是忠誠的追櫻者，賞花不比睡眠更令我提起興致，但母親大人想看花，這遠較任何理由偉大得多，於是我們早晨便前往人潮鼎沸的上野公園，撲向浩瀚的櫻花之海。

浪漫其實不足以形容懷抱裡滿溢的花林，我從沒想過的是，原來櫻花盛開真的會帶來幸福感。每株櫻花姿態不同，有的延伸向天、有的委婉半垂、有的斜倚屋簷、有的穿越石縫，茂密的花海非常震撼，而那股震撼是伴著濃濃暖意的，就像印象裡的春天總是盎然，櫻花樹下的人好像總不自覺感到快樂。

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遊人如織，整座公園每一個角落都在讚嘆櫻花之美，上班族、觀光客最多，學生可能因為非假日吧，青春制服沒見幾套，也因此特別吸引我停下腳步，偷偷猜想眼前這對櫻花樹下的高中小情侶，究竟有著怎樣的故事呢？

她從包包裡，小心翼翼拿出一條細手環，是靛藍與淺藍兩線的編織款，扣環處有一顆金色的小圓球，與她的玫紅搭粉紅款一樣，精緻、可愛而不張揚。她輕抓起男孩的手，然後認認真真得為他繫上那款式一對的手環，她把下巴埋進圍巾裡、眉眼卻藏不住依稀的笑意，在最後扣緊時她使了些力，彷彿深怕手環從他黝黑的腕邊滑落。

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他則始終看著女孩的雙眸，縱使她低下頭，他仍對著她那幾乎蓋過前額的瀏海傻笑著，他將另一手插在口袋，雙腳嘗試輕鬆得走步卻顯得有些緊張，僵硬的雙頰藏不住青春的靦腆，他輕晃了晃肩膀，彷彿正思考該如何控制亂撞的小鹿。

接著她抬起頭、放下他那已繫上手環的左手，再轉了下自己戴著同款手鏈的右手，快速藏到身後，與他的雙眼對視，然後又馬上低下頭，雙頰瞬間被害羞染上紅潤，與俏皮的虎牙一起，一瞬間，全化作漫畫裡滿格的粉紅泡泡。

戀愛的人總是可愛的，因為在情人眼裡，對方的一切都是愛的意象，櫻花很美，但此時不過是他倆的襯托，這樣幸福微笑而確切，讓人心甘情願被深深感染。

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上野公園內的攤販多元，有賣著白胖胖丸子、也有寫著櫻花季限定的各種商品，媽媽比少女還少女的一點，或許就是對於「限定」毫無抵抗力可言，於是我們買了盒簡單小巧的壽司便當，在風裡、在人群裡、在花海裡，以笑容迎向天際。

突然，一陣歡快的笑聲從後方傳來，原來是西裝筆挺的上班族正飲著啤酒談天。我很喜歡櫻花季傳遞的氛圍，讓人相聚、也讓人靠近，此時此刻，一切都不可能重來，友情或許就如花瓣，抓得太牢會擰碎、放任於指尖卻容易轉瞬飛逝，我想起很多生活裡大大小小、深深淺淺的關係，相遇，即是有緣吧。

兩旁的燈籠搖曳著，與孩子手上的風車一同旋轉，我舉起相機卻又放下，想用雙眼紀錄下這些委婉遞送的幸福。上野公園的櫻花好美，正是盛開的好時候，放下心思、擱下煩惱，最純粹的幸福不過是抬起頭感受陽光和煦，把時間散漫得悠遠而綿長。...

原文出處：上野公園賞櫻紀行 | 東京

延伸閱讀：好好看看：香港

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公園賞櫻上班族

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