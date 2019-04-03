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旅宿紀錄／蒲田“九小時”酒店膠囊睡眠艙 小資一族別錯過

2019-04-03 21:51TripPlus

作者： Justin Au

有鑑於大家在TripPlus部落格，看到了不少奢華或超奢華的酒店住宿體驗，身為小資國國人的Justin，當然不會忘記各位跟我一樣小資的讀者們的！這次在東京一人入住，因為有需要往返東京羽田機場的關係，所以希望入住比較靠近機場的住宿地點，當然也希望愈便宜愈好。話雖如此，但在東京單人出遊，絕對是可以做到簡單但不隨便！接下來的住宿分享，請小資一族千萬別錯過啦！

圖文來自於：TripPlus
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預訂方面

這次的住宿，其實是在Expedia網站隨便找到的，剛好查詢的時候，看到一家看起來還不錯，而且非常便宜的膠囊酒店－9 hours Kamata（蒲田九小時酒店）。Justin習慣性的前往該酒店的官網查看（通常會比較便宜），官網顯示約$4,900日幣（約$350港幣／$44美金），可是在Expedia網站上訂購，搭配85折優惠碼後，只需約$153港幣（約$20美金），真的便宜的非常誇張！

圖文來自於：TripPlus
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地點方面

蒲田九小時酒店正如其名，地點位於東京都大田區蒲田。步行前往蒲田JR車站或京急線蒲田站，只需5分鐘。如果從京急線蒲田站出發，前往東京羽田機場，僅需約10分鐘車程。酒店附近的生活機能當然相當方便，包括便利商店、餐廳、商店街等等一應俱全。

圖文來自於：TripPlus
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小補充一下，晚上那邊附近好像是紅燈區，而且附近比較有名的那家拉麵店，老實說不好吃…

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房間方面

雖然理論上是房間，實際上就是＂膠囊睡眠艙＂(Sleeping Capule)。一般而言，大家都會關心睡眠品質或私人空間，我個人在日本境內，有試過幾次入住膠囊酒店的經驗，因為日本人比較檢點，所以都不會刻意發出聲響影響他人，睡眠品質比想像中好。

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特別補充男女分層的部份，除了酒店地面層用作辦理入住Check-In手續的地方，和工作間用途外，其他不管是膠囊睡眠空間、儲物空間、淋浴空間等等，全部都是男女分層（其實是分別有兩部電梯，如下圖）。所以基本上根本不會碰到，就不用擔心安全的問題啦！

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這次Justin住在「上層」的膠囊，風景比較好私隱度比較高。膠囊內只有簡單床鋪，除了燈光和USB插槽充電座之外，也就沒有什麼其他設備了。實際睡起來，我覺得睡眠品質一般，因為床比較薄，短暫停留個一晚還可以，如果長期住宿，可能就要再考慮一下了。

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儲物空間

由於膠囊空間有限，所以設有專屬的個人儲物空間，分設於專屬樓層，憑房卡的QR Code，即可讀取開啟，感嘆真是高科技呀！至於這個人儲物空間，大約可以放到一個中型的行李箱，再掛兩三件衣服。

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淋浴空間

淋浴間大約有五間，Justin當晚大約11時左右想要洗澡，還是要稍微等候一下才有空位。淋浴間內有大罐裝的淋浴備品，而洗好後，也有空間供大家使用吹風機和刷牙。

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最後補充一下，住宿層同時也有兩間洗手間，十分方便。

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總結

酒店雖然叫＂9 hrs＂，不過實際上是下午一點辦理Check-in手續，早上10點辦理Check-out手續。另外還有提供日間時段，每小時$1,000日幣的休息住宿，也適合日間在羽田機場轉機時間較長的朋友。當然也有支付$700日幣，只使用淋浴間洗澡的方案，如果各位讀者們，跟我們主編Randy一樣愛洗澡，也是相當推薦。

圖文來自於：TripPlus
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這個膠囊酒店，在日本各地有約10間分店，包括成田機場、京都、新大阪車站等等，配置也是大同小異，下次轉機或單人遊的時候，不妨考慮一下這間膠囊酒店吧！特別是像Justin要搭乘日本國內線的班機，可說是靠近東京機場的好選擇！

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