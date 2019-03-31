【懶人包】東京近郊「輕井澤」交通、景點介紹

位於長野縣輕井澤，是著名的高原避暑地，而且秋天有許多地方可以觀賞紅葉。另外，輕井澤還有令人賞心悅目的日本重要文化遺產舊三笠酒店、有天鵝湖之稱的「雲場池」，和因為看起來彷彿垂下了無數白線而得名的「白線瀑布」，都是值得一訪的景點！

雲場池 圖／jreast.co.jp 分享 facebook

從東京出發乘坐北陸新幹線只需1小時即可到達輕井澤，交通十分方便，現在也已經成為廣受好評的度假勝地；此外，還可以享受高爾夫、騎馬、滑雪等運動項目，或是盡情血拚購物，冬天更可以滑雪（推薦給你：東京近郊滑雪場特輯），一年四季都相當適合前往！本期小編為大家整理輕井澤的懶人包，快一起來看看吧！

交通

以下三張交通券推薦前往輕井澤的朋友使用，大家可以依照自己的行程需求選擇適合的日本交通票券。

交通 圖／jreast.co.jp 分享 facebook

JR東日本鐵路周遊券（東北地區）

5天機動周遊券（從發票日起14天內，任意選擇5天使用）

於購買或兌換時不需事先決定您所要搭乘的5天日期。（例如：購買及兌換8月1日發行之周遊券的旅客，可於8月1日～14日內的任意5天，於車站出示周遊券，站務人員將為您加蓋當日使用有效的印章。）

海外售價：成人19,000日圓 / 小孩9,500日圓

JR東日本鐵路周遊券(東北地區)詳細資訊>>

JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）

5天機動周遊券（從發票日起14天內，任意選擇5天使用）

於購買或兌換時不需事先決定您所要搭乘的5天日期。例如：購買及兌換8月1日發行之周遊券的旅客，可於8月1日～14日內的任意5天，於車站出示周遊券，站務人員將為您加蓋當日使用有效的印章。

海外售價：成人17,000日圓 / 兒童8,500日圓

JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）詳細資訊>>

JR東京廣域周遊券（舊稱關東pass）

連續3天都可以使用

在JR Pass東京廣域周遊券可使用地區內，均可不限次數乘坐以下路線的特快列車（包括新幹線在內）、急行列車和普通列車（包括快速列車在內）的普通車廂指定座席和自由座席。

JR Pass廣域周遊券可使用區域：JR東日本線全線、東京單軌電車、伊豆急行線全線、富士急行線全線、上信電鐵全線、埼玉新都市交通（新穿梭）（大宮～鐵道博物館）、東京臨海高速鐵道線全線、JR東日本線與東武鐵道線相互過軌的特快普通車廂指定座席如下所示：「日光號」、「SPACIA日光號」、「鬼怒川號」、「SPACIA鬼怒川號」，以及東武鐵道線下今市至東武日光、鬼怒川溫泉的普通線（含快速列車）

票價：成人10,000 日圓 / 小孩5,000日圓

JR東京廣域周遊券詳細資訊>>

小編提醒你：到輕井澤很推薦出租自行車，街上有許多出租店，大家可以根據自己的旅行自由選擇，在拂面而來的清風中騎著腳踏車，非常日本味唷！

景點

雲場池

雲場池 圖／絕景日本 分享 facebook

雲場池是輕井澤相當著名的景點，有天鵝湖的美稱，湖如其名，湖面映照著雲彩，四季景觀色彩斑斕都忠實地映照在水面上，相輔相成。夏秋可以在樹林間騎腳踏車，在樹林間欣賞美景，綠意盎然的初夏和紅葉紛飛的清秋是最佳觀賞時節，而冬季的雪景也十分特別。潺潺的清泉從附近的樹林湧入池中，池水相當清澈，旁邊還有鋪設林蔭小道，也很適合散步呢！

雲場池 圖／絕景日本 分享 facebook

交通：由JR輕井澤車站搭乘輕井澤循環巴士，於六本辻雲場池下車，徒步約3分鐘

舊三笠賓館

舊三笠賓館 圖／dcfever.com 分享 facebook

舊三笠賓館是日本唯一的木制西洋酒店，也是唯一現存的木結構歐式賓館建築，由著名郵船及明治製菓的實業家山本直良興建，於 1906 年開業，合共經營了 64 年，現在已經被認定是重要的文化資產。內部裝潢及設施均仿傚了當時歐州的流行建築元素，如電能枝形吊燈、舖貼英國瓷磚的沖水衛生間、英國地毯等當時最先進、最豪華的家具設施等，就像是走入了時光隧道，精緻的歐式設計深受大家喜愛，被稱為「輕井澤之鹿鳴館」。

開放時間：9:00am -5:00pm

費用：成人400日圓 / 兒童200日圓

交通：於 JR 北陸（長野）新幹線輕井澤站轉乘草輕巴士至三笠站，下車後，徒步約 3 分鐘

石之教會

石之教會座落於初夏翠綠山林間，穿過同樣用石頭砌成的廊道，映入眼簾的是以不規則的「石板」排列而成的石之教堂，外在的特殊形貌與一般教堂形象的衝突感，視覺上就讓人驚豔不已；石之教會(Stone Church)又稱為內村鑑三紀念堂，是1988年美國建築師Kendrick Kellogg在亞洲唯一建造的稀有建築物。

石之教會 圖／官網 分享 facebook

石頭代表是男性，中間穿插的玻璃材質則代表女性，在建築上是這麼象徵著的，從入口歪斜的石頭，一路到教堂後方直立的拱型石頭，就像是相愛的男女，從磨合到圓滿，甚至互許終生，正是建築與教堂帶來的意義。

教堂內部的新人之路、兩旁的木製長椅及「造型奇特」的牧師講桌，內部設計依舊獨特，但教堂的莊嚴絲毫不減少，甚至更有一種接近大自然的感覺，天窗上可以看見窗外翠綠的林蔭，春、夏、秋、冬景色絲毫不同，每年都有多達四千對以上的新人在此完婚，可見這座教堂的魅力並不一般！

交通：可在輕井澤車站南口搭乘接駁車前往

輕井澤高原教會

輕井澤高原教會 圖／美旅假期 分享 facebook

輕井澤高原教會歷史悠久，可以追溯到1921年，過去這裡是很多文化人士聚在一起暢談自由理論和藝術的地方，同時也是19世紀50年代初期，當時輕井澤在日本國內率先爲非基督教信徒舉辦了基督教形式的婚禮，第一場婚禮就是在輕井澤高原教會舉辦！至今仍舊是許多日本當地年輕男女嚮往結婚的地方唷！

交通：從中輕井澤騎腳踏車約40~50分鐘或是先搭乘信濃鐵道至中輕井澤，再搭乘星野度假村免費接駁車前往

開放時間：07:00-18:00

玩輕井澤，就住輕井澤王子飯店

輕井澤人氣最高住宿

輕井澤王子飯店 圖／hotelscombined 分享 facebook

輕井澤王子飯店是輕井澤最多人推薦的一間住宿，度假村腹地廣大，走路就能到outlet，旁邊的景致非常漂亮，飯店內的設施也是應有盡有，像是免費的浴場、桑拿等等。除此之外，早餐的菜色也相當豐富。在交通方面，飯店提供往返JR車站的接駁車，因此不需擔心。到了輕井澤，就應該在王子飯店住一晚，窗戶打開就能看到湖景、山景，假期就該這樣好好放鬆！

小編偷偷說：在車站旁有飯店的服務中心，可以寄放行李或是outlet買的戰利品哦！

訂房網評價：8.5/10 agoda

地址：Karuizawa, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, 輕井澤, 輕井澤, 日本, 389-0193

交通：JR輕井澤站南口搭乘免費接駁車

美食

名門子弟 きよやす庵

名門子弟 きよやす庵 圖／tabelog 分享 facebook

這間きよやす庵位於輕井澤王子購物城內，是逛街休息吃飯的好選擇！牛排非常澎湃，配上炸蒜片，肉質鮮嫩，熟度剛剛好的日式鐵板牛排，改沾香料奶油或檸檬片，瞬間有西餐的感覺，相當超值呢！另外，沙朗牛排套餐的肉質比絕品鐵板牛排更加鮮嫩有彈性，雖然看起來生，卻完全不見血，而且通通有附上白飯跟味噌湯，還可以免費續碗唷！

營業時間：每日11:00-22:00

交通：輕井澤王子購物城內

French Backery

French Backery 圖／enablejapan.com 分享 facebook

這間麵包店相當有名，因為過去它是約翰藍儂經常光顧的麵包店！據說披頭四的主唱約翰藍儂，因為第二任妻子小野洋子是日本人，所以從披頭四解散後到1980年去世為止，幾乎每年都會攜家帶眷來到輕井澤度假，也因此約翰藍儂經常光顧的店就像是被加持了一般，迅速的火紅起來啦！麵包店內裝潢簡單又溫馨，在大片玻璃窗旁設置了簡單的室內用餐空間，感覺相當愜意唷！

交通：可以沿著輕井澤車站北口前的道路一直往前走約1.4公里即可抵達街口，或是搭乘草輕巴士於舊輕井澤站下車。

購物

輕井澤王子購物城

輕井澤王子購物城 圖／ travel.japan-i.jp 分享 facebook

輕井澤的王子購物城位於輕井澤站南側，各種高端品牌或是低價折扣商品，應有盡有！從車站出發乘坐穿梭巴士，僅需1分鐘(步行則需10分鐘)即可到達購物城隔壁的輕井澤王子大飯店滑雪場，十分方便！附近還有高爾夫球場、騎馬場、網球場等休閒娛樂場所，來一趟就能玩透透啦！

王子購物城分東邊和西邊，範圍非常大，共有多達240家店，怕沒有充裕時間逛的話，可以在官網找自己想逛的品牌，就可以省下許多時間啦！值得一提的是，這間Outlet有很多旅遊用品的品牌唷！

輕井澤王子購物城－主要品牌

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舊輕井澤銀座通

舊輕井澤銀座通 圖／官網 分享 facebook

舊輕井澤銀座通是一條街，全長約約600公尺，地面由紅磚鋪成，適合採買土產，也可以品嘗美食，除了前面有介紹到的French Backery外，ASANOYA淺野屋麵包店也是日本有名的連鎖麵包店，在輕井澤這裡邊的可是創始店呢！

推薦美食：「澤屋」(沢屋)、「中山」(中山のジャム)、「芳光」、「Cerfeuil」、「腸詰屋」

鄰近景點：「森的美術館」(森ノ美術館)，有許多視覺藝術，或稱幻視藝術，利用視覺錯覺製造很多很有趣的現象。

交通：沿著輕井澤車站北口前的道路一直往前走約1.4公里即可抵達街口，或是搭乘草輕巴士於舊輕井澤站下車。

如果玩膩了繁華的東京都，不妨考慮郊區的輕井澤吧！不僅環境清幽，有許多美麗的景色，還可以騎著腳踏車迎著風，享受著日本風情～