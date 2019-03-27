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拉麵與起司的完美協奏曲！東京別具一格的獨特拉麵體驗 – Due Italian

2019-03-27 11:58窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

拉麵是備受日本國民喜愛的美食，特別在男生當中，單是我所認識的日本男性，就從沒遇過不喜歡拉麵的人。因此，踏進一般拉麵店，除了迎來濃烈的湯頭味道，更像是闖進男生的國度中，使得不少在乎別人眼光的日本女性避之則吉。

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為了打進女性市場，日本近年增添了很多時尚的拉麵店，店鋪環境與味道都迎合女生的口味，好讓各位女士可以安心獨自前往。

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這次我就跟朋友到訪一家位於市ヶ谷的拉麵店Due Italian，一嚐這種“女性向拉麵”的滋味！這家店來頭不小，不只曾登上米其林美食指南，也多番被日本媒體介紹。而它在東京都周邊共有5間店鋪，在吉祥寺、橫濱等都有分店。

市ヶ谷這家本店距離車站只有約5-6分鐘步程，鮮紅的招牌非常搶眼。門外很貼心的放了幾張椅子供排隊的人等候，若在平日前往，錯開午餐和晚餐時段的話幾乎不用排隊，馬上就能入席。

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店內面積不大，分兩張吧枱，共約13個座位。有別於一般拉麵店，這裡用上紅白色調的裝潢，牆上裝飾著鏡子及菜單，有著舒適柔和的氣氛。當日所見，約80%都是女性客人，大部分更是一人前往，看來這裡成功抓著女性顧客的心。

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菜單方面，主打是“らぁ麺”生ハム”フロマージュ”生火腿起司拉麵，另外也有普通的醬油或鹽味湯頭等拉麵，夏季更有期間限定的冷製拉麵系列。另一受歡迎的品項就是小蕃茄冷製拉麵，看看圖中佈滿蕃茄的鮮紅擺盤，無疑是項拍照騙讚之選(笑)

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這次我們就分別點了招牌生火腿起司拉麵跟鹽味拉麵。等候了約5分鐘左右便馬上上桌，鹽味拉麵還附上一瓶店家特製的幸福黃色胡椒，供客人自行調味。

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根據以前電視節目所介紹，生火腿起司拉麵共有四個吃法。首先避開起司，只品嚐清雞湯與拉麵。單純的品嚐湯頭已感受到濃厚鮮味，拉麵彈牙，不輸普通拉麵店的出品。

接著是把拉麵及生火腿沾上起司，吃起來就像起司火鍋一樣。據說起司醬是混合幾種起司特調，雖然做不到拉絲效果，但口感嫩滑且充滿奶香。

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然後是把起司與湯頭拌勻，嚐起來就像拉麵版本的卡邦尼意大利麵。生火腿的鹹香提升了湯頭的層次，不會太膩，很快就把整碗拉麵吃光光了！

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不過好戲還在後頭！最後可以向店員要一碗美人玄米飯，然後就把整碗飯與配菜倒進湯裡製成意大利飯風的湯飯。濃縮了所有精華的湯頭跟米飯非常配合！雖然整體份量對女生來說偏多，但這個收尾的湯飯絕對值得一試！

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另外，我還小嚐了幾口朋友所點的鹽味拉麵。雖然說不上十分突出，但湯頭與叉燒都稱得上是水準之上，特別是加上黃胡椒後，柑橘的香氣錦上添花，味道更清爽。唯一可惜是那顆味玉沒有味道，就只是普通的水煮蛋。

若只想快速來一碗拉麵而解口腹之慾，那就不用特地大費周章前往這裡了。但如果想從拉麵中追求變化，Due Italian會讓你拋開對拉麵的傳統觀念，生火腿起司拉麵每一種吃法都讓人驚喜，單純為這獨特的用餐體驗已物有所值！

窩日本推薦閱讀：(東京)拉麵激戰區新宿8家必吃各系拉麵佼佼者　

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拉麵生火腿東京

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