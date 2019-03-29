逛膩中華街了嗎？ 在地人帶你一天走遍「橫濱」浪漫景點！

【撰文:Shinon/ 窩日本】

橫濱的景點有很多，單是車站週邊的商場一天也逛不完，還有杯麵博物館、麵包超人博物館等老少咸宜的去處，在計劃行程時真讓人頭痛🤯 這次我就請住在橫濱的日本朋友帶我遊覽這個地方，他說要讓我見識一下日本人的王道約會路線，現在就來跟著我們看看當地人都會去哪些地方吧～

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1. 山手西洋館

美好的約會從美味的餐點開始！這次行程由港未來線（みなとみらい線）的元町・中華街站出發，我們率先去到了名為エリスマン邸的一棟西洋古典大宅，原來這是山手西洋館的其中之一！

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山手西洋館顧名思義就是位於橫濱山手地區的西洋館，共有7棟，每棟從前都是一些外國名人的大宅，有著美麗的建築設計。現在它們都免費公開參觀，你可以隨意進入，館內除了看到充滿懷舊風情的物品，也有介紹橫濱地區的展品。

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而エリスマン邸的特別之處是你不只可以參觀還可在咖啡廳內享用精緻甜點！🍮 這裡有一間小小的咖啡廳しょうゆ きゃふぇ提供非常獨特的生雞蛋布丁，在日本人間很有人氣，在假日都要排隊呢！

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品嚐完美味的布丁，踏出エリスマン邸，右邊就有另一棟西洋館ベーリック・ホール，喜歡這種古典建築的話可以多進去數家，感受那優雅且懷舊的氛圍！

2. 山下公園

接下來又兩條路線可選，(1)你可以到中華街大啖小吃，不過我想難得來到了日本，大家應該對中華料理興趣不大，所以我們就來走路線(2)，到山下公園散步一下吧！

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山下公園雖然就是一個普通的公園，但很受當地人歡迎，在假日可以看到四周坐滿情侶或家庭，也有不少人帶著小狗來閒逛。一進去首先看到噴水池，還可拍到跟橫濱塔這個地標的合照呢！

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就在噴水池的附近，你一定不會錯過這艘倘大的郵輪“氷川丸”！在90年代它曾是日本最豪華的客輪，現在則一直停泊在橫濱供遊人免費進內參觀！我的朋友説他小時候超愛進去探險，帶著小孩的話不妨花點時間去見識一下喔！

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同樣在這附近，你還可找到女生最愛的花園。這裡種滿不同顔色的花朵，在秋天到訪時也看到薰衣草跟玫瑰在盛放，雖然不至於一片花海，但也吸引到不少女生在拍照留念。

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走到累了嗎？公園四周設有草地及長椅讓人休息，很多情侶都躺下來感受陽光或是邊眺望海景聊聊天呢！公園其實不算太寧靜，不過大家都沉醉在自己的小空間𥚃，好好放鬆休息。

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離開前別忘了跟紅鞋女孩雕像合照留念！我的朋友說這可是日本人的指定打卡點，的確當日就看到不少人停下腳步來拍照！紅鞋女孩背後其實有一個悲傷的故事，關於一名穿著紅鞋的女孩因家境貧困而被送給美國傳教士收養，但在前往美國前患病，最後在孤兒院結束了僅僅9歲的生命。她的家人後來追查她的蹤跡，得知噩耗後為她寫下紅色靴子的歌詞，這個故事與紀念雕像流傳至今。

3. 象之鼻公園

從山下公園往大棧橋方向繼續走，還有另一個小公園與咖啡廳象の鼻テラス，也是不錯的休憩地點。如果你是日劇迷，可能會對這裡的藍色小象擺設感到有點眼熟。沒錯！這裡就是人氣日劇《逃避雖可恥但有用》(月薪嬌妻)的拍攝場地之一，男女主角碰面的地方，粉絲們千萬記得拍下紀念照！

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來源自日劇《逃避雖可恥但有用》 分享 facebook

4. 馬車道

離開象之鼻公園，走過馬路便來到馬車道的範圍。就如其名稱，以前馬車會在這裡行駛，不過現在除了10月末的馬車道祭典，再也不見馬兒的蹤影了！雖然時代變遷，但慶幸一些古老的建築依然被保存，這裡有不少充滿懷舊的建築物，像是横濱銀行協會、神奈川縣立歴史博物館，都是“横浜市認定歴史的建造物”，整條街道充滿復古又典雅的氣氛。

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除了可以幻想自己是個淑女紳士，在這條典雅的街道上散散步，這邊也有不少喝茶的好地方。例如這家咖啡廳馬車道十番館，內在同樣有著復古的氛圍，嚐一口招牌草莓蛋糕與香濃咖啡，讓你就像穿越時空回到美好的昔日。

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5. 紅磚倉庫

懷舊氣氛不要停，接著來到人氣的紅磚倉庫！這兩座搶眼的紅色建築可是見證著橫濱轉型為都會的歷史，而現在它們也由貨倉變成文創娛樂聖地。一大片紅磚牆就是最好的拍照背景，當日也見到有些日本少女在外拍，如果想要拍出最好的打卡照，那麼可以穿上復古風的衣服更有fu喔～

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不要只顧著拍照，內𥚃也有很多商店值得一逛！一號館內有好幾間伴手禮商店，你可以買到各式橫濱特産零食，也有可愛的食品樣品商店，吃不下所有美食的話就帶個逼真的匙扣回去留念吧！

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而二號館內就有不少餐廳，其中最人氣莫過於Bills了，只有它一家需要排隊。它有著玻璃外牆，如果夠幸運坐到旁邊的位置就可以邊眺望景色邊用餐。這家有名的餐廳的菜單相信也不用我多介紹，反正點它的鬆餅就對了！絕對能俘虜每位女生的心❤️(詳細食記請看文末延伸閱讀)

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6. 大棧橋

橫濱一天遊終於來到了尾聲，最後是紅磚倉庫旁的大棧橋。這裡其實是一個碼頭，上方則打造成觀景台及休憩的地方。大棧橋的特別之處在於它的結構，遠看如同一艘宇宙戰艦的龐大建築，卻沒有用到任何一根柱子，全靠木頭的折板結構支撐起整個碼頭。在這裡你可以飽覽漂亮的橫濱夜景，這次我在黃昏時分到訪，看著天色的轉變真的非常夢幻，想要牽一牽身邊人的手呢😳

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身為香港人，對於夜景總是有種莫名的勝負欲，會覺得其他地方的夜景不外如是。但我的朋友也一樣，屢次跟我解釋橫濱的夜景是經特別設計，大廈的高度都是經過衡量，以達至完美的構圖。這次親眼看過，也被那幅景致所打動，確實很耀眼迷人，現實比照片更要漂亮數倍！

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雖然每個景點距離都不遠，但一天內走畢整個行程，還是有點累的。要是真的約會的話，大家可以從中挑選自己喜歡的景點，或分成兩天慢慢走。不過親身走過後也理解為什麼橫濱會是約會聖地。這裡既時尚也兼備復古的氣氛，加上集合購物、美食、拍照、夜景等4大元素，試問哪個女生會不喜歡呢？無論你是否約會，花上一天來逛逛也是不錯的，這裡讓人放鬆的氛圍會讓你從忙碌的生活中喘一口氣，渡過一天美好的假期～

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