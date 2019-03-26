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東京甜點吃不停！ ６間打卡拍照人氣滿滿的幸福甜食

2019-03-26 10:54Japan Walker

日本甜點不只好吃也好拍，到東京怎麼可以不造訪這些迷人甜點店呢！吃甜甜讓旅遊心情到愉悅喔！

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★Aoyama Flower MarketTEA HOUSE

以溫室為主題打造而成的咖啡廳，走進店內，從天花板到桌椅裝飾，每個角落都佈滿了鮮豔繽紛的植栽，而且每個禮拜還會定期更換當季鮮花。另外，餐點也融入花草元素，點上店家推薦的有機紅茶，配上本店限定的鬆軟法式吐司，與三五好友共度浪漫的午後時光。

フラワーパフェ （ 花朵聖代 ）¥918／以玫瑰果凍為基底，加入生奶油和香草冰淇...
フラワーパフェ （ 花朵聖代 ）¥918／以玫瑰果凍為基底，加入生奶油和香草冰淇淋調味，可愛模樣讓許多少女為之瘋狂。
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【店家資訊】

地址：東京都港区南青山 5-1-2 　

電話：+81-3-3400-0887 　

營業時間：11：00∼20：00（LO 19：30）；日假 11：00∼19：00（LO 18：30）


★フツウニフルウツ

位於代官山、中目黑區域的路邊小店，藍色的外牆加上塗鴉風格裝飾與幾何圖形的窗櫺，讓人印象深刻。這間只供外帶的店舖是最近大受矚目的水果三明治專賣店，吐司特別選自表參道的姊妹店「BREAD ESPRESSO &」，鬆軟口感不搶風頭，與水果完美協調，經常在出爐時間1小時左右就迅速完售。

フツウニフルウツ（招牌水果三明治）¥350
フツウニフルウツ（招牌水果三明治）¥350
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【店家資訊】

地址：東京都目黒区中目黒1-1-71 　

電話：+81-3-6451-0178 　

營業時間：10：00∼18：00


★Creperie Tirol

餅皮選用著名的北海道產小麥「きたほなみ」打造輕薄卻軟Q的口感，鮮奶油與卡士達奶油也嚴選材料產地，每個月推出的當月限定Menu更大量使用與合作農家直接進貨的新鮮當季水果，成為店家最受歡迎的招牌商品。精心設計宛如花朵一般漂亮的外型，也吸引許多人慕名前來。

チロルのフルーツリース（水果花圈）¥900（上）、チロルのストロベリーツリー（草...
チロルのフルーツリース（水果花圈）¥900（上）、チロルのストロベリーツリー（草莓聖誕樹）¥1300（右下）、チロルのチョコ&ベリーツリー（巧克力莓果）¥1300（左下）
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【店家資訊】

地址：東京都世田谷区砧 8 -7-17

電話：+81-3-6411-1594 　

營業時間：12：00∼20：00


★ELLE café

由知名時尚雜誌「ELLE」所開設，結合烘焙、cafe和餐廳，秉持著美麗與食物息息相關的概念，使用明確標示產地和生產者的食材，更特別邀請瑪丹娜、美國前總統歐巴馬等名人的御用主廚Melissa King設計專屬菜單。每項餐點皆為無麩質、全植物性且低糖值，大快朵頤的同時也毫無罪惡感！

グルテンフリーパンケーキ ベリー （ 綜合莓果優格煎餅 ）¥1944／溫熱的...
グルテンフリーパンケーキ ベリー （ 綜合莓果優格煎餅 ）¥1944／溫熱的厚鬆餅搭配新鮮莓果與優格，酸甜滋味讓人難忘。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神宮前 5-51-8 ラポルト 1F．2F 　

電話：+81-3-6451-1996 　

營業時間：09：00∼23：00；六 日 假 08：00∼23：00 　


★椿サロン 銀座

東京一直是鬆餅激戰區，能毅然加入戰局的絕對都有兩把刷子。來自札幌的「椿サロン」2018年來到銀座開設了第1家北海道外店舖，所有食材皆為北海道產、無任何添加物，純粹的食材加上職人頂級功力，才能打造出讓東京人折服的人氣鬆餅。店內以天然建材融合日本傳統工藝，獨特空間令人捨不得離開。

北海道ほっとけーき プレミアム （北海道鬆餅 Premium）¥1728／來自北...
北海道ほっとけーき プレミアム （北海道鬆餅 Premium）¥1728／來自北海道的天然食材，加上職人雄厚功力，以秒為單位控制火候特製的頂級鬆餅。
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【店家資訊】

地址：東京都中央区銀座6-6-19 新太炉ビル 3F

電話：+81-3-6263-9450

營業時間：11：00∼19：30


★BAUMKUCHEN Café

位於多摩川畔，近年來備受矚目的二子玉川，進駐了多樣的時尚名店，在甜點聖地神戶經營超過90年的年輪蛋糕專賣店JUCHHEIM，也來到玉川 髙 島屋S.C開設了全新店舖。堅持本店的理念，以傳統的蛋白．蛋黃分離製法、嚴選食材，打造出健康又美味的年輪蛋糕，再變化出多樣的Cafe Menu。

バウムクーヘン ミルバウム （年輪蛋糕千層派）¥800／將層層年輪蛋糕堆疊再夾...
バウムクーヘン ミルバウム （年輪蛋糕千層派）¥800／將層層年輪蛋糕堆疊再夾入奶油、放上冰淇淋，創意十足的人氣 Menu。
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【店家資訊】

地址：東京都世田谷区玉川 3-17-1 玉川髙島屋 S ･ C 南館3F 　

電話：+81-3-3707-3301 　

營業時間：10：00∼20：00


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東京甜點

Japan Walker

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