巧克力控怎能錯過！隱身東京住宅區的淺草人氣巧克力專賣店 Dandelion Chocolate

2016年，Dandelion Chocolate日本第一家海外店鋪選址藏前，除了各式各樣的巧克力商品，同時也內設巧克力工廠。定期會舉辦巧克力工廠或製作過程的參觀體驗行程，就是希望不僅是巧克力迷，一般民眾也有機會可以更了解巧克力。

註：Dandelion Chocolate將於2019年1月10日起於台灣的微風南山店，設立為期半年的快閃店。但來到海外第一家分店的藏前店打卡，感覺好像更酷呢！

分享 facebook Dandelion Chocolate一手包辦所有巧克力的製程。 分享 facebook 玻璃後面滿滿的麻布袋都是美味巧克力的源頭。 分享 facebook

Dandelion Chocolate專賣店起源於美國舊金山，堅持” Bean to Bar ”的理念並將其引進日本並隨之帶起一陣旋風。Bean to Bar意指從可可豆的購買、選別、烘烤、研磨、調溫、鑄型、包裝等等，所有巧克力製程都一手包辦，將專業的巧克力工廠搬進咖啡廳，巧妙結合二者讓巧克力更貼近民眾的生活。

白天的藏前店，擷取自官網。 分享 facebook

即使是傍晚時分，店內人潮依然絡繹不絕。 分享 facebook

藏前店隱身於靜謐的住宅區，店面大片落地窗跟木頭點綴出落落大方的感覺，店內則是以白色工業風搭配溫潤木頭桌椅，給人一種放鬆的氛圍。

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上樓找好喜歡的位置再到一樓櫃台點餐即可。 分享 facebook

入店後，先找好喜歡的位置再到一樓櫃台點餐即可。店內一樓大部分為巧克力的製作區域及點餐區，僅有少數單人及面向公園的座位。二樓設有近50個座位，最舒服的應屬角落的兩處沙發區，很適合三五好友悠閒的在此度過午後時光。

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當天點餐時看著琳琅滿目的菜單，光是巧克力飲品就有五種，甜食更是洋洋灑灑羅列了九款。即使菜單上有英文，日文也看的懂還是忍不住選擇障礙，最後直接跟店員求救詢問推薦(笑)。

得到貼心建議：如果不是巧克力狂熱者，飲品或甜點的巧克力擇一即可，免得味覺上無法負擔。

藏前店每天限定30份ーCHEF’S TASTING 分享 facebook

從右到左:可麗露、烤布蕾、檸檬塔、巧克力泡芙、可可果凍 分享 facebook

後來在店員的推薦下，點了藏前店每天限定30份ーCHEF’S TASTING，再配上熱茶讓味蕾可以稍作休息。端上桌，五個迷你點心一字排開，點心面前也都有對應的名稱及巧克力產地，超可愛。

一字排開從右到左，分別如下:

*可麗露：可以直接感受厄瓜多爾產巧克力風味的可麗露

*烤布蕾：敲開脆脆的焦糖，迎來綿密細緻的開心果風味布蕾，最底部則藏著來自瓜地馬拉的堅果風味巧克力醬，很讓人驚喜的搭配。

*檸檬塔：檸檬塔偏酸的口感讓味覺得以喘息，同時也意外貝里斯巧克力和檸檬的果香，竟如此和諧的融合在一起。

*巧克力泡芙：泡芙內餡的塔尚尼亞巧克力微微帶有香蕉的香味。

*可可果凍：白白的果凍其實是可可的果肉，入口意外帶有荔枝的清爽香氣!最上層酸酸的覆盆子以及玫瑰的調味，為主廚精選系列畫下華麗的句點。

開心果布蕾底部藏著瓜地馬拉的堅果風味巧克力醬。 分享 facebook

放眼望去，一半以上的少女桌上都有S’MORE的身影。 分享 facebook

在Dandelion Chocolate 的少女超過一半都會點S’MORE，嗜甜者絕對不能錯過!

S’MORE中間巧克力部份是帶點微苦的甘納許，表面撒上少許岩鹽，被烤到呈現金黃色外表的部分其實是棉花糖!切開後發現最底下還有一片威化餅乾。烤過後香噴噴又甜滋滋的棉花糖配上甘納許的苦，以及一點點的鹹，多重滋味在嘴裡配合的剛剛好。

前店限定的KURAMAE HOT CHOCOLATE，附上一片小餅乾，棉花糖則是無限量供應可以單吃或加入一併享用。 分享 facebook

當天還嘗試了藏前店限定的「KURAMAE HOT CHOCOLATE」，有別於一般的熱巧克力，裡頭還添加了静岡縣產，有機栽培的焙茶。除了熱巧克力該有的滑潤香醇，入口後還能感受焙茶特有的清香餘韻，印象中完全沒關係的兩種飲品堆疊帶出不同的新滋味。

調配好滿滿一罐，讓你帶回家就能輕鬆再現Dandelion Chocolate的美味熱巧克力。 分享 facebook

分享 facebook Dandelion Chocolate大方提供各種巧克力板的試吃，找到心頭好再帶回家慢慢享用。 分享 facebook

Dandelion Chocolate雖然每種餐點都很出色，但如同開頭店員提示一般，吃的喝的全部都是濃郁香醇的巧克力還真的讓人有點吃不消(笑)。下次有機會前來記得別貪心，飲品跟點心的巧克力擇一享用，更能單純感受巧克力的美好!

Dandelion Chocolate鎌倉店，擷取自官網。 分享 facebook

Dandelion Chocolate在鎌倉也設有分店，鎌倉店限定餐點為可頌巧克力，烤得酥脆的可頌中間夾上數片巧克力片，數量限定讓可頌巧克力周末常常早上就售鑿，想嘗試的人得趁早喔!

地址 〒111-0051 東京都台東区蔵前４丁目１４−６

店名 Dandelion Chocolate Factory & Cafe Kuramae

交通簡介: 都営浅草線「蔵前駅」下車徒歩3分

都営浅草線「淺草駅」下車徒歩15分

都営大江戸線「蔵前駅」下車徒歩7分

營業時間 10:00 – 20:00 (Last order 19:30)

定休日 不定休

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