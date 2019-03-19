東京賞櫻規劃最後衝刺！ 在地人嚴選９處不可錯過賞櫻名所

【撰文:Natalie/ 窩日本】

再過不久就是美麗的櫻花季了~~這篇就來分享東京地區有哪些賞櫻景點吧。如果剛好行程安排在附近的話，不要忘了來與美麗的櫻花合影哦！

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新宿御苑

新宿御苑原本屬於江戶時代信州的高遠藩藩主內藤家宅邸的一部分，在明治時代時成為日本皇室的所有地，並於1906年修建為皇室庭園，二戰結束後開放給一般民眾參觀。新宿御苑的腹地有東京巨蛋的12倍之大，一年四季都能在此欣賞美麗的花卉與庭園藝術，其中以春天的櫻花季最為著名，每年約1100棵的櫻花樹在廣大的庭園內齊開綻放，美不勝收。

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交通 東京Metro丸之內線「新宿御苑站」1號出口徒步5分鐘、JR總武線「千馱谷站」徒步5分鐘

營業時間 9:00～16:30（最後入場時間為16:00）

費用 成人200日幣、中小學生50日幣、幼兒免費

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中目黑（目黑川）

中目黑是個集結藝術、雜貨商店與咖啡廳等於一身的商圈，車站周邊充滿時尚的氛圍，往深處拐入又會來到閒靜的住宅區，是個多樣貌的地帶。從「中目黒站」徒步約5分鐘就可以走到「目黑川」，目黑川兩旁種滿了約800棵以上的吉野櫻櫻花樹，在櫻花季時便會形成一條長約4公里的櫻花步道，晚上的燈光照射與目黑川倒影更增添了夜櫻的唯美氛圍。

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資訊

交通 東急東橫線「中目黑站」、東京metro日比谷線「中目黑站」徒步1分鐘

費用 免費

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千鳥淵

千鳥淵是皇居西北側的護城河，沿著護城河步道散步非常愜意與舒適，櫻花季時更是東京最具代表也很浪漫的賞櫻勝地。可以沿著護城河旁散步或是在櫻花樹下、湖面上悠閒地滑著獨木船欣賞，夜晚時更為打上五顏六色的燈光變換，遠處的東京鐵塔也是最大亮點之一！

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資訊

交通 東京Metro「九段下站」2號出口徒步5分鐘、東京Metro「半藏門站」5號出口徒步5分鐘

費用 免費

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補充：九段下賞櫻餐廳

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在九段下周邊有許多可以賞櫻的高樓餐廳，若不想人擠人的賞櫻的話，也推薦可以從高處體驗不一樣的賞櫻氛圍，從ARGO餐廳可以眺望皇居的護城河，左邊即為千鳥淵。

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吃飽飯後來能沿著護城河一路走到千鳥淵享受被櫻花包圍的氣氛。

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皇居東御苑

免費參觀的皇居東御苑在春季時是東京居民散步的好去處，皇居東御苑曾是江戶城的一部分，有名的大奧、舊江戸城本丸的遺跡、二之丸庭園、三之丸尚藏館等古蹟皆位於此，自1968年起免費開放給市民進入。不想人擠人的賞櫻的話，不妨來到這裡賞櫻吧！約200棵的櫻花樹，賞櫻之餘還能免費欣賞歷史古蹟建物。

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資訊

交通 東京Metro千田代線、東西線、丸之內線、半藏門線、三田線「大手町站」

開放時間 3月1日～4月14日9:00～16:30、4月15日～8月9:00～17:00、9月1日～10月9:00～16:30、11月1日～2月9:00～16:00

費用 免費

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代代木公園

位在熱鬧街區原宿旁的代代木公園，每年櫻花季時都非常熱鬧。以染井吉野櫻為主、約500棵的櫻花樹，公司、家庭、朋友聚會等紛紛會選在此野餐慶祝賞櫻，周邊也有許多攤販與餐車，想到東京體驗野餐的話代代木公園是個很不錯的選擇！賞完櫻花還能到旁邊的原宿購物哦。

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資訊

交通 JR山手線「原宿站」、東京Metro千代田線「代代木公園站」徒步3分鐘

費用 免費

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芝公園

「芝公園」是位在東京鐵塔旁的小公園，雖然腹地不大，但是以東京鐵塔為背景、約200棵的櫻花樹，是觀光客最愛前往拍照的賞櫻勝地之一。

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資訊

交通 東京Metro三田線「芝公園站」、「御成門站」徒步2分鐘；東京Metro淺草線、大江戶線「大門站」徒步5分鐘；東京Metro大江戶線「赤羽橋站」徒步2分鐘

費用 免費

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上野公園

東京最為知名、總是人滿為患的賞櫻勝地非「上野恩賜公園」莫屬了。上野不僅交通便利，又是前往東京旅行時必去的觀光勝地，因此賞櫻季更是人山人海，在這裡有許多野餐、喝酒、談天、唱卡啦OK和跳舞的賞櫻人潮，是個可以體驗日本賞花文化的地方。

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資訊

交通

JR山手線、東京Metro銀座線、日比谷線「上野站」徒步2分鐘；京成線「京成上野站」徒步1分鐘

費用 免費

國營昭和紀念公園

距離東京稍微有一點距離的「國營昭和紀念公園」，從新宿搭乘JR青梅線約40分鐘距離，這裡的佔地是東京巨蛋的40倍之大，園區內約有1500棵櫻花樹，因為腹地廣大即使人多也很舒服，不像東京都內般的擁擠，適合在這裡悠閒的待上一整個下午。

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資訊

交通

JR青梅線「西立川站」徒步2分鐘

營業時間 9:30～17:00、11月至2月9:30～16:30

費用 成人410日幣、年長者（65歲以上）210日幣、中小學生80日幣

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井之頭恩賜公園

井之頭恩賜公園位於年年被選為最想居住地前幾名的吉祥寺，並且被選為日本櫻名所100選之一。井之頭公園占地甚廣，國人觀光熱點之一的三鷹之森吉普力美術館，事實上就在井之頭公園的西園之內。園內的櫻花樹種類較多，且開花期較都內其他名所晚了數天至一周，因此若東京都內櫻花已近尾聲，來到井之頭公園仍有機會欣賞到盛開的模樣。賞花行程安排時也建議將其排至後段。

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井之頭公園的另一特色就是可以邊划船邊賞櫻，與皇居旁的千鳥淵類似，但氣氛上較為輕鬆。尤其情侶兩人協力划著天鵝船，邊欣賞著夢幻的櫻花景色，真的是浪漫指數爆表啊～但小編不得不提醒的是，在地的日本人流傳一個傳說，就是一起來划船的情侶最後會分手。據說這是因為井之頭公園所祭拜的弁才天是會忌妒情侶的女神，看到開開心心划船的情侶，就會想辦法讓他們分手(驚!)當然這只是個都市傳說，信不信就由你自己決定囉~~

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資訊

交通 JR中央線「吉祥寺」下車 徒歩5分

京王井の頭線「井の頭公園」下車 徒歩1分

費用 免費

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