親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道＋東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國＋四國＋九州
沖繩
關西地區
大阪愛旅遊
關東地區

郭台銘關鍵手稿曝光 放棄這件事為小股東親上火線

農民節和農民喝一杯 韓國瑜：說我一年酒醉300天是嚎洨

美好的午覺！東京「睡眠咖啡館」想休息就躺著睡吧

2019-03-12 12:28聯合新聞網 文／遊妤思

以勤奮工作著名的日本人，同時也以過勞著名，不少人都希望能在疲累的時候有個放鬆休息的地方，為了改善大眾的睡眠品質，日本雀巢咖啡推出新的「睡眠咖啡館」（ネスカフェ 睡眠カフェ），於3月6日正式開幕，館內提供午覺與熟睡2種方案，只要207元起(未稅)，就能享有一杯咖啡，並能在館內小睡片刻。

圖/截至 雀巢「Nesse cafe睡咖啡館」官網
圖/截至 雀巢「Nesse cafe睡咖啡館」官網
分享

消費者入店休息時間，有半小時到三小時做選擇，並可以依造喜好挑選皮椅和床。且提供可以測量睡眠品質的眼罩，還可以根據消費者喜好調整背景音樂與燈光。若選擇1小時以上的方案，咖啡廳會在睡前先送上一杯無咖啡因無糖咖啡，助你入眠。而在客人睡醒之後，還會再送另一杯含有咖啡因的咖啡，讓你瞬時提神醒腦，一秒開機成功！

圖/截至 雀巢「Nesse cafe睡咖啡館」官網
圖/截至 雀巢「Nesse cafe睡咖啡館」官網
分享

日本雀巢過去曾三次開設睡眠咖啡廳，但都是以快閃方式特殊營業。雀巢表示，由於消費者反應良好，宣布在東京品川區大井町，永久營運睡眠咖啡廳。為了促進民眾的健康、解決日本社會嚴重的睡眠不足問題，雀巢特別建議上班族來午休一下，體驗良好的睡眠經驗，絕對能夠讓商務人士因幸福的睡眠擁有美好的一天。

圖/30分鐘約208元新台幣、60分鐘約416元新台幣、1小時30分鐘約687元...
圖/30分鐘約208元新台幣、60分鐘約416元新台幣、1小時30分鐘約687元新台幣、2小時約914元新台幣、3小時1,372元新台幣，以上皆為未稅價。選擇60分鐘以上的方案，睡前睡後各有一杯咖啡，共兩杯。截至 雀巢「Nesse cafe睡咖啡館」官網
分享

去日本玩的朋友，若想去「睡眠咖啡館」體驗這美好的午覺別忘了先上網預約喔！

雀巢咖啡 睡眠咖啡廳

地址：東京都品川区大井1-7-7 K-2 ビル5F

營業時間：9點起至18點（最晚辦理17點30分）

※只有2019年3月6日（三）從14:30 開幕。

6個床位＋4個皮革躺椅

預約方法：在下記的URL進行事前預約的申請。

URL：suimin-cafe.jp

圖/截至 雀巢「Nesse cafe睡咖啡館」官網
圖/截至 雀巢「Nesse cafe睡咖啡館」官網
分享

咖啡東京上班族京都
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

東京3間特色旅店推薦 即使一個人也能住得很自在愉快

2019-03-12 08:03

愛貓人努力守護著！ 有上千隻貓「江之島」距離東京只要1小時

2019-03-08 08:03

潮系酒店！東京錦糸町「莫希酒店」亮眼的夜店風格

2019-03-07 19:00

在東京 Cafe1894 英倫風古典建築裡 與半澤直樹一起享受明治浪漫吧

2019-03-05 12:03

東京台場「溫泉主題樂園」穿浴衣、泡湯、逛江戶風商店街好嗨森！

2019-03-02 22:00

東京６家蛋糕名店！必吃名單：日本第一草莓蛋糕、東京第一生起士蛋糕

2019-03-02 10:00

麵包控必吃！空降銀座連續百天完售的人氣高級吐司專賣店—銀座に志かわ

2019-02-28 12:01

「羽田機場風格商場」落成，只路過更要細心佇足玩一玩喔

2019-02-24 21:00

看東京晴空塔 就是要配上超好吃的竹末東京雞湯拉麵！

2019-02-23 16:26

吃膩了無敵家、阿夫利或一蘭拉麵嗎？　東京精選５家吃完可以驕傲分享的高分拉麵！

2019-02-20 11:01

快筆記！ 2019東京必訪美食清單在這裡

2019-02-19 08:01

東京淺草６家必吃精選餐廳！ 米其林推薦飯糰、極品壽喜燒及鰻魚飯、打卡咖啡店應有盡有~

2019-02-14 09:01

偷偷跟你說内行的東京達人才知道的「澀谷」秘密基地

2019-02-09 16:48

原味「金子半之助炸蝦天丼」東京VS台灣 美味程度差多少？

2019-02-06 21:00

東京「トリックアート迷宮」3D美術館！江戶時代風格超好拍

2019-02-03 22:00

文青最愛！ 東京人氣餐廳 一訪二訪再訪都不會膩

2019-01-29 09:02

奇幻世界「東京迪士尼樂園」七大主題區一整天也玩不夠！

2019-01-15 12:01

【懶人包】冬天滑雪去！盤點「東京近郊滑雪場」附新手指南

2019-01-14 08:00

東京迪士尼「皮克斯企劃」 餐點、周邊讓粉絲荷包失守

2019-01-10 11:59

東京上野知名70年甜點老店 「みはし甘味處」食べログ3.59分

2019-01-04 11:02

東京食記／柚子拉麵「AFURI阿夫利」不膩味的新選擇

2018-12-30 11:00

東京怎麼玩？這個月買機票最便宜！

2018-12-30 08:59

小歐洲風情現身「日本東京」！神樂坂3大必去景點推薦

2018-12-25 18:16

深秋追銀杏！東京５個賞銀杏熱門景點　部落客私心推薦

2018-12-18 08:00

東京迪士尼「美女與野獸」新園區曝光　超逼真「貝兒」夠驚人！

2018-12-12 16:12

最時尚的鐵道路線！搭東京「田園都市線」去吃甜點吧！

2018-12-09 11:12

影／耶誕約會聖地！東京19萬顆LED 點亮宇宙燈光秀

2018-12-04 18:00

東京充滿大人風味「惠比壽」也可以悠閒浪漫的散步喔

2018-11-24 15:00

東京親子景點！♡えびす屋人力車推薦 帥氣車伕帶你漫遊淺草

2018-11-23 08:00

泡湯賽高！高東京近郊溫泉鄉 山珍海味私房旅館

2018-11-17 10:00

淺草食記／吃貨の雷門初體驗 12家人氣銅板小吃巡禮

2018-11-11 11:00

小資族首選！深夜成田機場交通住宿攻略

2018-11-11 09:00

卡哇依！原宿７家熱門店舖 超強IG打卡點

2018-11-10 15:30

盡情在都市中深呼吸！東京青山新開幕「公園型複合設施」

2018-11-06 11:05

跟東京山手線玩！「日暮里」不可錯過的下町風情

2018-11-05 09:00

在東京租車超簡單！富士山、東京近郊景點跑透透

2018-11-03 10:00

輕鬆、緩慢、無時間感！ 彷彿時空停止的江之電沿線 冬天還可以衝浪

2019-03-11 20:48

383年來第一次！日光神橋開放「夜間登橋」　只有4天

2019-03-09 15:17

門票420元！日本唯一「嚕嚕米主題公園」16日開幕

2019-03-07 13:55
看更多

熱門文章

被誤為「神隱少女」海上鐵路 地主：求求遊客別再來了

2019-03-11 14:08

東京3間特色旅店推薦 即使一個人也能住得很自在愉快

2019-03-12 08:03

預測日本櫻花何時開 AI人腦大對決

2019-03-10 21:30

「下呂溫泉之旅」悠閒泡湯賞景...還有限定花火、百年合掌村

2019-03-09 22:00

輕鬆、緩慢、無時間感！ 彷彿時空停止的江之電沿線 冬天還可以衝浪

2019-03-11 20:48

體驗瀨戶內海海線「廣島尾道市」迷人小鎮

2019-03-11 08:00

一張美濃和紙 成就一處江戶時代商賈輻輳之地-美濃町古街

2019-03-10 15:11

美好的午覺！東京「睡眠咖啡館」想休息就躺著睡吧

2019-03-12 12:28

沖繩必去景點－首里城！認識琉球王朝的「首里城」散策

2019-03-12 10:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top