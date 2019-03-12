美好的午覺！東京「睡眠咖啡館」想休息就躺著睡吧

2019-03-12 12:28 聯合新聞網 文／遊妤思



以勤奮工作著名的日本人，同時也以過勞著名，不少人都希望能在疲累的時候有個放鬆休息的地方，為了改善大眾的睡眠品質，日本雀巢咖啡推出新的「睡眠咖啡館」（ネスカフェ 睡眠カフェ），於3月6日正式開幕，館內提供午覺與熟睡2種方案，只要207元起(未稅)，就能享有一杯咖啡，並能在館內小睡片刻。

圖/截至 雀巢「Nesse cafe睡咖啡館」官網 分享 facebook

消費者入店休息時間，有半小時到三小時做選擇，並可以依造喜好挑選皮椅和床。且提供可以測量睡眠品質的眼罩，還可以根據消費者喜好調整背景音樂與燈光。若選擇1小時以上的方案，咖啡廳會在睡前先送上一杯無咖啡因無糖咖啡，助你入眠。而在客人睡醒之後，還會再送另一杯含有咖啡因的咖啡，讓你瞬時提神醒腦，一秒開機成功！

圖/截至 雀巢「Nesse cafe睡咖啡館」官網 分享 facebook

日本雀巢過去曾三次開設睡眠咖啡廳，但都是以快閃方式特殊營業。雀巢表示，由於消費者反應良好，宣布在東京品川區大井町，永久營運睡眠咖啡廳。為了促進民眾的健康、解決日本社會嚴重的睡眠不足問題，雀巢特別建議上班族來午休一下，體驗良好的睡眠經驗，絕對能夠讓商務人士因幸福的睡眠擁有美好的一天。

圖/30分鐘約208元新台幣、60分鐘約416元新台幣、1小時30分鐘約687元新台幣、2小時約914元新台幣、3小時1,372元新台幣，以上皆為未稅價。選擇60分鐘以上的方案，睡前睡後各有一杯咖啡，共兩杯。截至 雀巢「Nesse cafe睡咖啡館」官網 分享 facebook

去日本玩的朋友，若想去「睡眠咖啡館」體驗這美好的午覺別忘了先上網預約喔！

雀巢咖啡 睡眠咖啡廳

地址：東京都品川区大井1-7-7 K-2 ビル5F

營業時間：9點起至18點（最晚辦理17點30分）

※只有2019年3月6日（三）從14:30 開幕。

6個床位＋4個皮革躺椅

預約方法：在下記的URL進行事前預約的申請。

URL：suimin-cafe.jp