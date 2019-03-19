一人旅不孤單！就算一個人在東京旅行 也能大快朵頤享受美味啦
一個人旅遊最擔心的就是吃飯問題，想要大快朵頤卻擔心一個人無法入內用餐？其實習慣獨來獨往的東京人，早已發展出多元的一人料理，一人旅也能吃得開心！
★FACTORY
以精緻風格、講究食材為理念風靡東京的「 麹町カフェ 」，為深受好評的自家製麵包開設了專屬工房，便是這家FACTORY。製作、販售麵包的同時也提供餐食內用，能吃到超過20種自家製天然酵母製造的麵包、三明治等。特別是平日限定的晨間套餐，只要¥750就能吃到豐盛品項，深受歡迎。
【店家資訊】
地址：東京都千代田区九段南 3-7-10 アーバンキューブ九段南
電話：+81-3-5212-8375
營業時間：08：00∼21：00；六假08：00∼18：00
公休日：日
★焼肉ライク 渋谷宇田川町店
最難一個人前往用餐的排行榜中，燒肉名列第2，僅次於法國料理。有鑑於迴轉壽司成為壽司界的「速食」獨領風騷，日本人氣燒肉集團決定打造燒肉界的速食，推出專屬一人享用的獨特燒肉品牌。一人1爐，能依個人喜好選擇肉品部位、份量、醬汁，以無煙燒烤的方式獨享，讓一人前往的旅客也能大口吃肉。
【店家資訊】
地址：東京都渋谷区宇田川町31-4 シノダ ビ ル 1 F
電話：+81-3-5456-8929
營業時間：11：00∼ 23：00
公休日：無
★室町 三谷屋
對於隻身前往的旅客，要進入傳統的日式料理店，需要極大的勇氣，2014年選在歷史悠久的日本橋一帶開幕的三谷屋，就貼心地推出一人專屬套餐，歡迎來客一人前往品嚐。以日本產食材為中心，嚴選新鮮海產精心特製的純日式料理，能吃到多年鑽研料理之道的職人功力。菜色依當季食材不時變換，令人上癮。
【店家資訊】
地址：東京都中央区日本橋室町 4-3-10 秀永ビル B1
電話：+81-3-3527-9472
營業時間：11：30∼14：00、17：30∼23：00
公休日：日假
★美噌元 KITTE GRANCHE店
味噌湯可以說是日本最具代表性的傳統美食，也是日本人生活中不可或缺的必備料理。網羅日本各地味噌特調成獨家味噌、再搭配精緻包裝、推出表情最中味噌等創意商品打響名號的味噌專賣店，在東京站旁的商場KITTE中開設了內用店，標榜1周1次味噌湯定食，不但吃得健康，還能養顏美容，療癒身心。
【店家資訊】
地址：東京都千代田区丸の内 2-7-2 JP タワー B1
電話：+81-3-6256-0831
營業時間：10：00∼21：00；日假10：00∼20：00
公休日：依 KITTE 為準
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