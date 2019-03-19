一人旅不孤單！就算一個人在東京旅行 也能大快朵頤享受美味啦

一個人旅遊最擔心的就是吃飯問題，想要大快朵頤卻擔心一個人無法入內用餐？其實習慣獨來獨往的東京人，早已發展出多元的一人料理，一人旅也能吃得開心！

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★FACTORY

以精緻風格、講究食材為理念風靡東京的「 麹町カフェ 」，為深受好評的自家製麵包開設了專屬工房，便是這家FACTORY。製作、販售麵包的同時也提供餐食內用，能吃到超過20種自家製天然酵母製造的麵包、三明治等。特別是平日限定的晨間套餐，只要¥750就能吃到豐盛品項，深受歡迎。

モーニング（早餐套餐）￥750 ／平日限定的早餐，小麵包搭配貝果、丹麥麵包、法式麵包3選1、水煮蛋、飲品，份量十足。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：東京都千代田区九段南 3-7-10 アーバンキューブ九段南

電話：+81-3-5212-8375

營業時間：08：00∼21：00；六假08：00∼18：00

公休日：日





★焼肉ライク 渋谷宇田川町店

最難一個人前往用餐的排行榜中，燒肉名列第2，僅次於法國料理。有鑑於迴轉壽司成為壽司界的「速食」獨領風騷，日本人氣燒肉集團決定打造燒肉界的速食，推出專屬一人享用的獨特燒肉品牌。一人1爐，能依個人喜好選擇肉品部位、份量、醬汁，以無煙燒烤的方式獨享，讓一人前往的旅客也能大口吃肉。

国産牛すき焼きセット （日產牛肉壽喜燒套餐）¥1440／200公克、¥860／100公克／附生雞蛋、壽喜燒醬的人氣組合。另有牛腹肉與橫隔膜的組合餐，也相當受歡迎。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区宇田川町31-4 シノダ ビ ル 1 F

電話：+81-3-5456-8929

營業時間：11：00∼ 23：00

公休日：無





★室町 三谷屋

對於隻身前往的旅客，要進入傳統的日式料理店，需要極大的勇氣，2014年選在歷史悠久的日本橋一帶開幕的三谷屋，就貼心地推出一人專屬套餐，歡迎來客一人前往品嚐。以日本產食材為中心，嚴選新鮮海產精心特製的純日式料理，能吃到多年鑽研料理之道的職人功力。菜色依當季食材不時變換，令人上癮。

藍コース（藍套餐）￥6000 ／一人限定的特色套餐，附有前菜、生魚片、烤物、魚料理、壽司、甜點等，一次品嚐道地的頂級日式料理（限坐吧檯位）。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：東京都中央区日本橋室町 4-3-10 秀永ビル B1

電話：+81-3-3527-9472

營業時間：11：30∼14：00、17：30∼23：00

公休日：日假





★美噌元 KITTE GRANCHE店

味噌湯可以說是日本最具代表性的傳統美食，也是日本人生活中不可或缺的必備料理。網羅日本各地味噌特調成獨家味噌、再搭配精緻包裝、推出表情最中味噌等創意商品打響名號的味噌專賣店，在東京站旁的商場KITTE中開設了內用店，標榜1周1次味噌湯定食，不但吃得健康，還能養顏美容，療癒身心。

トロロ丼のセット（山藥泥蓋飯套餐）￥1080起 ／可從4種不同的味噌湯擇一搭配山藥泥蓋飯的人氣內用定食。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：東京都千代田区丸の内 2-7-2 JP タワー B1

電話：+81-3-6256-0831

營業時間：10：00∼21：00；日假10：00∼20：00

公休日：依 KITTE 為準





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