走入電影《你的名字》取景餐廳 享用新宿御苑的浪漫美食 Café La Boheme

【撰文:Natalie/ 窩日本】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新宿不僅是購物天堂而已，這裡還有許多景點與美食，景點像是新宿御苑、新宿都廳觀景台、歌舞伎町，美食更有各種居酒屋、異國料理、日式餐廳林立。今天就要來與大家分享一間位在新宿御苑旁的美食餐廳：「Café La Boheme」，可以在這吃飽後到新宿御苑裡散步賞花，或是先到新宿御苑參觀後再到這裡品嘗浪漫的美味晚餐。

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「Café La Boheme」是一間義式料理餐廳，開設在城市綠洲的新宿御苑旁，整片的透明帷幕玻璃加上綠葉與雪白的窗簾陪襯，挑高的空間設計與特別的裝潢布置令整間店充滿時尚與復古感。但是這樣的餐廳處處都有，Café La Boheme又有什麼特別的地方嗎？在Café La Boheme全日本13間分店中，人氣最高的莫過於新宿御苑分店了，因為這裡是人氣日劇「失戀巧克力職人」以及動畫電影「你的名字」中曾出現的場景。

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Café La Boheme 挑高、寬闊的開放式空間讓整間店更加有氛圍 分享 facebook

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失戀巧克力職人：石原里美與松本潤(照片取自網路) 分享 facebook

你的名字：瀧 打工餐廳 分享 facebook

這次是中午前來用餐，因此選擇了中午的套餐方案：「PASTA SET」義大利麵套餐，餐點附有沙拉、6款義大利麵擇一以及飲品一杯1,980日幣（未稅），飲品內有兩款是含有酒精的檸檬酒與桑格利亞水果酒，不喝酒的話也有果汁、咖啡、茶飲或可樂可以選擇。

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沙拉：前菜沙拉有火腿片、鮭魚、生菜等，醬汁使用油醋醬非常爽口好吃，好吃到讓人想再單點一整盤！

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飲品：檸檬酒與桑格利亞水果酒

一旁的水可以選擇氣泡水或是一般的水，這次特別選擇氣泡水增加用餐氣氛 😉

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青醬蘆筍與貝柱的義大利麵

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番茄紅醬鮮蝦義大利麵

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基本甜點有季節蛋糕、焦糖起司蛋糕、蘋果派、提拉米蘇等選擇，不過這次選擇的是特別的甜點「草莓聖代」。大粒的酸甜草莓撒上白色的糖粉，外觀充滿少女心，份量也非常十足、好吃。

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有機會來到新宿御苑賞花時，不妨順便來一個聖地巡禮吧！走訪一趟Café La Boheme品嘗美食之外，也能體驗一下電影與日劇中的知名場景哦！

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晚上的Café La Boheme更加有氣氛！ 分享 facebook

店舖資訊

地址東京都新宿區新宿 1-1-7

店名 Café La Boheme 新宿御苑店

交通簡介: 東京metro丸之内線「新宿御苑站」2號出口徒歩約5分鐘

營業時間 平日11:30～23:30、周末與國定假日11:00〜23:30

定休日 無

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