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輕鬆、緩慢、無時間感！ 彷彿時空停止的江之電沿線 冬天還可以衝浪

2019-03-11 20:48行遍天下

江之電沿著碧海藍天的海岸線徐徐前行， 輕鬆、緩慢、自在、無時間感，不經意的溫柔讓旅人的心完全被療癒。

　

追風看海踏浪就搭江之電

紅了20年的漫畫《灌藍高手》場景，櫻木與晴子面對面的平交道。
紅了20年的漫畫《灌藍高手》場景，櫻木與晴子面對面的平交道。
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江之電從營運開始，幾乎都是綠色的車廂配上黃色的車框，復古風格的車廂屢屢出現在電影或日劇中，《鎌倉物語》從現世往黃泉之國的單程列車就是以江之電為原型。

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江之島線共15站，《灌藍高手》平交道場景也在此，必訪的「江之島站」、「鎌倉站」不用說，沿線不乏衝浪熱點如「鵠沼」、「七里之濱」，動漫迷一定會去朝聖的「鎌倉高校前」，出現在電影、日劇最多次的「極樂寺站」，觀光客多到讓當地居民抗議搭不到江之電。

景點介紹

江之電

綠色車廂配上黃色車框就是江之電的代表色。
綠色車廂配上黃色車框就是江之電的代表色。
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地點｜神奈川縣藤澤市、鎌倉市

網址｜www.enoden.co.jp/tc

營業｜5:36∼23:49

價位｜江之島一日乘車券600円

　

一年四季都是衝浪熱點

湘南海岸夕陽下若隱若現的富士山。
湘南海岸夕陽下若隱若現的富士山。
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衝啊！衝浪就是要去湘南海岸啊！神奈川縣從茅之崎市到鎌倉市的相模灣海岸線是比較為人熟知的湘南海岸。若以江之島為分界點，東側(鎌倉市)多岩礁，西側(藤澤市、茅之崎市)則有廣大的砂灘及完整的海岸線，這段也是知名的海水浴場及衝浪、比基尼女郎的天堂。

湘南海岸不時能看到風帆，很有休閒度假的慵懶氣氛。
湘南海岸不時能看到風帆，很有休閒度假的慵懶氣氛。
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沿岸還有湘南海岸公園、新江之島水族館及個性小店、咖啡館和餐廳，就算不衝浪，在美麗的海岸線散步、看夕陽灑滿大海，也能寫自己的《海街日記》唷！

景點介紹

湘南海岸

地點｜神奈川縣茅之崎市到鎌倉市相模灣海岸線

拿著浪板以富士山當背景的玩家，是湘南海岸常見的風景。
拿著浪板以富士山當背景的玩家，是湘南海岸常見的風景。
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日本最有名的露天大佛

鎌倉大佛是鎌倉的地標。
鎌倉大佛是鎌倉的地標。
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露天的鎌倉大佛寺院本名叫做「高德院」，建立在鎌倉幕府時期(1252年)，是第一座坐像的銅造阿彌陀如來。風光明媚的古都鎌倉自古以來就是文人墨客喜愛的地方，因此鎌倉大佛也頻頻出現在和歌、俳句或成為小說的一景，對日本人來說是信仰對象及文化遺產。鎌倉大佛裡面是可以進去參觀的，2018年鎌倉市政府發表的「大佛健檢」，內部約有100處損傷，除了讚嘆大佛的雄偉，也要一起來愛護。另外，距離高德院步行約5分鐘的KANNONCOFFEE販售限定超卡哇伊的大佛可麗餅，甜食迷別錯過了。

可愛的大佛可麗餅。
可愛的大佛可麗餅。
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景點介紹

鎌倉大佛

大佛不喝酒但生產「大佛啤酒」，有佛祖的味道嗎？
大佛不喝酒但生產「大佛啤酒」，有佛祖的味道嗎？
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地址｜神奈川縣鎌倉市長谷4-2-28

電話｜+81-467-22-0703

網址｜www.kotoku-in.jpa

營業｜4∼9月8:00∼17:30，10月∼3月8:00∼17:00；大佛胎內參觀時間：全年8:00∼16:30(最晚入場16:20)

價位｜200円，大佛胎內參觀每人20円

　

再貴的bill也值得的bills

世界第一好吃的鬆餅一生一定要吃一次。
世界第一好吃的鬆餅一生一定要吃一次。
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移住鎌倉、重新翻修古民家引起風潮，很多風格獨特的個性小店、生活感十足的咖啡館都聚集在此，充滿濃厚「湘南Style」，江之電「七里之濱站」的WEEKEND HOUSE ALLEY 2F就有一家排隊還有可能吃不到的早午餐名店「bills」。

bills的酪梨吐司加水波蛋，搭配萊姆及香菜。
bills的酪梨吐司加水波蛋，搭配萊姆及香菜。
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全天候供應的鬆餅被紐約時報評選為「世界第一好吃的鬆餅」，在此等人客來點。早餐也有烘烤酥脆穀片、麵包、沙拉、吐司可選，11點以後是午餐時間，無法早起排隊的則可以吃晚餐。早起的鳥兒來bills，就可以鬆餅配晨光，獲得滿滿滿的朝氣。

景點介紹

bills早午餐

單點咖啡大約800円左右。
單點咖啡大約800円左右。
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地址｜神奈川縣鎌倉市七里ガ浜1-1-1 WEEKEND HOUSE ALLEY 2F

電話｜+81-467-39-2244

網址｜billsjapan.com/en

營業｜週一7:00∼17:00，週二至日7:00∼21:00

價位｜ricotta hotcakes, fresh banana and honeycomb butter 1,500円(未稅)

　

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鬆餅咖啡早午餐

行遍天下

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