親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道＋東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國＋四國＋九州
沖繩
關西地區
大阪愛旅遊
關東地區

85億元差點掰了！失業男彩券失而復得中頭獎

為妻購56顆大麻膠囊 碩士夫放棄高薪為愛犯法 法官開恩

愛貓人努力守護著！ 有上千隻貓「江之島」距離東京只要1小時

2019-03-08 08:03行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

分享

江之島原本是化外之地，是古代宗教修行者的場所，江戶時代、明治時代逐漸有人跡，1902年江之島電鐵開通後，交通更加便利。經由動漫《灌藍高手》的加持，晴子與櫻木花道平交道面對面的場景跟江之電「鎌倉高校前」平交道一模一樣，不僅在日本造成旋風，到現在還是台灣旅客必訪的長紅景點，為江之島帶來更多的觀光效益。對江之島而言，旅人帶來觀光效益的另一個影響就是被人帶到這裡遺棄的貓也越來越多。貓沒有辦法自己找路回家，加上江之島的地形讓貓容易隱匿，都是江之島成為「貓島」的原因。

從江之島山頂可以看到視野非常寬廣的景色。
從江之島山頂可以看到視野非常寬廣的景色。
分享

觀光名所江之島也是顆喵星

經常出現在江之島入口青銅鳥居前的虎斑貓。
經常出現在江之島入口青銅鳥居前的虎斑貓。
分享

江之島加上鄰近地區的貓數量據說近千隻！雖然如此，島民仍將野貓視如已出，成立「貓咪照護隊」，在弁財天仲見世通(商店街)幫貓咪募集資金，用來幫助在地貓咪醫療、結紮、飼料等支出，愛貓人也在江之島努力著。

在弁財天仲見世通募集貓咪資金的看板。
在弁財天仲見世通募集貓咪資金的看板。
分享

江之島的貓因為有人照顧，所以比較不怕生，對鏡頭也見怪不怪，高興的話還讓你摸一下。

分享

這裡的貓就跟湘南海岸的氛圍一樣，慵懶的、動作慢吞吞，而且每隻都不太瘦。以貓的習性來說，會出沒在人潮較少的地方、小巷道的路邊或草木的角落，例如走向燈塔途中的聖天島公園就屬人煙較稀少的地方，偏離商店街主要道路的小巷內都有可能發現喵星人的貓跡哦！

躲在路邊的島貓，定住不動還以為是漂亮的假貓。
躲在路邊的島貓，定住不動還以為是漂亮的假貓。
分享

躲在路邊的島貓，定住不動還以為是漂亮的假貓。
躲在路邊的島貓，定住不動還以為是漂亮的假貓。
分享

尋貓TIPS

分享

．請不要搖醒睡著的貓，心情會很差。

．請勿餵食，當地有貓咪照護隊關照！

．喵星人在老街小路被目擊最多次！

景點介紹

奧津宮祭祠三姊妹女神的長女，是守衛大海的神明。
奧津宮祭祠三姊妹女神的長女，是守衛大海的神明。
分享

地址｜神奈川縣藤澤市江之島1-9

網址｜www.fujisawa-kanko.jp

貓跡｜江島神社的小巷或草叢中、人煙較稀少的聖天島公園、弁財天仲見世通小巷裡、江之島Samuel Cocking植物園(サムエルコッキング苑) 、稚児ヶ淵等。

商店街可看到各式各樣貓咪的商品。
商店街可看到各式各樣貓咪的商品。
分享

江之島貓可以恣意在街上漫步。
江之島貓可以恣意在街上漫步。
分享

　

更多好吃好玩：【影音】在瀨戶內海上的旅行 抵達島貓100多隻的安靜漁村

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光公園漁村

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

潮系酒店！東京錦糸町「莫希酒店」亮眼的夜店風格

2019-03-07 19:00

在東京 Cafe1894 英倫風古典建築裡 與半澤直樹一起享受明治浪漫吧

2019-03-05 12:03

東京台場「溫泉主題樂園」穿浴衣、泡湯、逛江戶風商店街好嗨森！

2019-03-02 22:00

東京６家蛋糕名店！必吃名單：日本第一草莓蛋糕、東京第一生起士蛋糕

2019-03-02 10:00

麵包控必吃！空降銀座連續百天完售的人氣高級吐司專賣店—銀座に志かわ

2019-02-28 12:01

「羽田機場風格商場」落成，只路過更要細心佇足玩一玩喔

2019-02-24 21:00

看東京晴空塔 就是要配上超好吃的竹末東京雞湯拉麵！

2019-02-23 16:26

吃膩了無敵家、阿夫利或一蘭拉麵嗎？　東京精選５家吃完可以驕傲分享的高分拉麵！

2019-02-20 11:01

快筆記！ 2019東京必訪美食清單在這裡

2019-02-19 08:01

東京淺草６家必吃精選餐廳！ 米其林推薦飯糰、極品壽喜燒及鰻魚飯、打卡咖啡店應有盡有~

2019-02-14 09:01

偷偷跟你說内行的東京達人才知道的「澀谷」秘密基地

2019-02-09 16:48

原味「金子半之助炸蝦天丼」東京VS台灣 美味程度差多少？

2019-02-06 21:00

東京「トリックアート迷宮」3D美術館！江戶時代風格超好拍

2019-02-03 22:00

文青最愛！ 東京人氣餐廳 一訪二訪再訪都不會膩

2019-01-29 09:02

奇幻世界「東京迪士尼樂園」七大主題區一整天也玩不夠！

2019-01-15 12:01

【懶人包】冬天滑雪去！盤點「東京近郊滑雪場」附新手指南

2019-01-14 08:00

東京迪士尼「皮克斯企劃」 餐點、周邊讓粉絲荷包失守

2019-01-10 11:59

東京上野知名70年甜點老店 「みはし甘味處」食べログ3.59分

2019-01-04 11:02

東京食記／柚子拉麵「AFURI阿夫利」不膩味的新選擇

2018-12-30 11:00

東京怎麼玩？這個月買機票最便宜！

2018-12-30 08:59

小歐洲風情現身「日本東京」！神樂坂3大必去景點推薦

2018-12-25 18:16

深秋追銀杏！東京５個賞銀杏熱門景點　部落客私心推薦

2018-12-18 08:00

東京迪士尼「美女與野獸」新園區曝光　超逼真「貝兒」夠驚人！

2018-12-12 16:12

最時尚的鐵道路線！搭東京「田園都市線」去吃甜點吧！

2018-12-09 11:12

影／耶誕約會聖地！東京19萬顆LED 點亮宇宙燈光秀

2018-12-04 18:00

東京充滿大人風味「惠比壽」也可以悠閒浪漫的散步喔

2018-11-24 15:00

東京親子景點！♡えびす屋人力車推薦 帥氣車伕帶你漫遊淺草

2018-11-23 08:00

泡湯賽高！高東京近郊溫泉鄉 山珍海味私房旅館

2018-11-17 10:00

淺草食記／吃貨の雷門初體驗 12家人氣銅板小吃巡禮

2018-11-11 11:00

小資族首選！深夜成田機場交通住宿攻略

2018-11-11 09:00

卡哇依！原宿７家熱門店舖 超強IG打卡點

2018-11-10 15:30

盡情在都市中深呼吸！東京青山新開幕「公園型複合設施」

2018-11-06 11:05

跟東京山手線玩！「日暮里」不可錯過的下町風情

2018-11-05 09:00

在東京租車超簡單！富士山、東京近郊景點跑透透

2018-11-03 10:00

門票420元！日本唯一「嚕嚕米主題公園」16日開幕

2019-03-07 13:55

星巴克高級旗艦店東京開幕 喝咖啡賞黑目川櫻花

2019-03-03 08:30

東京必訪景點！讓人懷念日式庭園「小石川後樂園」

2019-01-30 15:00

日本迪士尼35周年紀念吊飾 馬卡龍粉嫩限定款登場

2019-01-04 13:36

2019東京跨年醬玩！航海王塔無料入場、戀愛神社嘗菓子

2018-12-18 18:27
看更多

熱門文章

懶人包／立山黑部交通、景點、美食 & 金澤、白馬一次玩透透

2019-03-07 10:29

LAWSON推出爆萌甜點 哆啦A夢和菓子赴日記得搶一波

2019-03-06 13:23

在東京 Cafe1894 英倫風古典建築裡 與半澤直樹一起享受明治浪漫吧

2019-03-05 12:03

條碼一掃立刻日翻中 「暢遊日本」App搞定日旅大小事

2019-03-05 13:39

體驗合掌民宿生活！ 五箇山相倉聚落住一晚 一泊二食超推薦

2019-03-06 22:01

抓住冬天尾巴！青森雪地健行+秋田溫泉鄉美景 走進日本東北厚雪秘境

2019-03-06 11:22

神啊！請賜給我愛情　求良緣必選４間「京都戀愛神社」

2019-03-07 12:01

門票420元！日本唯一「嚕嚕米主題公園」16日開幕

2019-03-07 13:55

日本人投宿京都年年減 疑外國觀光客排擠

2019-03-05 12:30

潮系酒店！東京錦糸町「莫希酒店」亮眼的夜店風格

2019-03-07 19:00

愛貓人努力守護著！ 有上千隻貓「江之島」距離東京只要1小時

2019-03-08 08:03

陸客遊日愛用行動支付 正在改變日本的支付習慣

2019-03-06 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top