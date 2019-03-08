愛貓人努力守護著！ 有上千隻貓「江之島」距離東京只要1小時

【圖．文｜行遍天下】

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江之島原本是化外之地，是古代宗教修行者的場所，江戶時代、明治時代逐漸有人跡，1902年江之島電鐵開通後，交通更加便利。經由動漫《灌藍高手》的加持，晴子與櫻木花道平交道面對面的場景跟江之電「鎌倉高校前」平交道一模一樣，不僅在日本造成旋風，到現在還是台灣旅客必訪的長紅景點，為江之島帶來更多的觀光效益。對江之島而言，旅人帶來觀光效益的另一個影響就是被人帶到這裡遺棄的貓也越來越多。貓沒有辦法自己找路回家，加上江之島的地形讓貓容易隱匿，都是江之島成為「貓島」的原因。

從江之島山頂可以看到視野非常寬廣的景色。 分享 facebook

觀光名所江之島也是顆喵星

經常出現在江之島入口青銅鳥居前的虎斑貓。 分享 facebook

江之島加上鄰近地區的貓數量據說近千隻！雖然如此，島民仍將野貓視如已出，成立「貓咪照護隊」，在弁財天仲見世通(商店街)幫貓咪募集資金，用來幫助在地貓咪醫療、結紮、飼料等支出，愛貓人也在江之島努力著。

在弁財天仲見世通募集貓咪資金的看板。 分享 facebook

江之島的貓因為有人照顧，所以比較不怕生，對鏡頭也見怪不怪，高興的話還讓你摸一下。

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這裡的貓就跟湘南海岸的氛圍一樣，慵懶的、動作慢吞吞，而且每隻都不太瘦。以貓的習性來說，會出沒在人潮較少的地方、小巷道的路邊或草木的角落，例如走向燈塔途中的聖天島公園就屬人煙較稀少的地方，偏離商店街主要道路的小巷內都有可能發現喵星人的貓跡哦！

躲在路邊的島貓，定住不動還以為是漂亮的假貓。 分享 facebook

躲在路邊的島貓，定住不動還以為是漂亮的假貓。 分享 facebook

尋貓TIPS

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．請不要搖醒睡著的貓，心情會很差。

．請勿餵食，當地有貓咪照護隊關照！

．喵星人在老街小路被目擊最多次！

景點介紹

奧津宮祭祠三姊妹女神的長女，是守衛大海的神明。 分享 facebook

地址｜神奈川縣藤澤市江之島1-9

網址｜www.fujisawa-kanko.jp

貓跡｜江島神社的小巷或草叢中、人煙較稀少的聖天島公園、弁財天仲見世通小巷裡、江之島Samuel Cocking植物園(サムエルコッキング苑) 、稚児ヶ淵等。

商店街可看到各式各樣貓咪的商品。 分享 facebook

江之島貓可以恣意在街上漫步。 分享 facebook





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