東京3間特色旅店推薦 即使一個人也能住得很自在愉快

以往一個人旅遊，單人入住費用昂貴，讓住宿成為大問題。然而現在針對一人旅設計的時尚青年旅宿越來越多，形式也精采多變，從背包客床位到頂級單人限定方案，應有盡有。

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★MANGA ART HOTEL, TOKYO

設計青旅型態越來越多元，現在又多了全新的「漫泊」。2月選在東京最負盛名的古書街神保町全新開幕的漫畫主題青旅設計得前衛又精緻，在數位閱讀盛行的現在，依然希望人們接觸紙本的溫度，收集了5000冊的漫畫，床位就隱藏在書架之中，宛如「漫畫的洞窟」，讓人捨不得睡，一本接一本的閱讀。

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【店家資訊】

地址：東京都千代田区神田錦町 1-14-13 LANDPOOL KANDA TERRACE 4F、5F 電話：+81-3-3525-8701

Check in 15：00、Check out 11：00





★KIKKA

充滿個性與設計感的青年旅宿，不但是入住的空間，也是經營者傳達理念的場域。2018年夏季全新開幕的KIKKA，希望能成為各種全新事物的契機，並採取獨特的經營模式，只要入住並購買盥洗用具、飲品、早餐等，就會自動捐贈部份收入給開發中國家，輕鬆做公益。附設的咖啡廳、Bar也獨具風格，人氣高漲。

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【店家資訊】

地址：東京都千代田区東神田 1-3-3

電話：+81-3-5825-4826

Check in 15：00∼凌晨 02：00、Check out 10：00





★OMO5 東京大塚

今年即將插旗台中谷關的星野集團，以獨特的經營手腕成為日本高檔旅宿的代名詞。然而2018年星野推出了旗下第4個全新品牌「OMO」，主打年輕、平價，以時尚活潑的設計，結合周邊的獨家在地行程，輕鬆就能體驗星野集團的款待風格、深入當地，並推出了單人專屬方案，一個人也能自在入住。

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【店家資訊】

地址：東京都豊島区北大塚 2-26-1

電話：+81-50-3786-1144（預約中心）

Check in 15：00、Check out 11：00





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