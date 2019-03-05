在東京 Cafe1894 英倫風古典建築裡 與半澤直樹一起享受明治浪漫吧

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

不知道大家可否還記得幾年前紅遍大街小巷的日劇–半澤直樹呢？可能因為小編我是金融背景出身，所以看這部描述銀行業鬥爭的日劇，看得特別地入戲又熱血沸騰啊～😆劇裡的場景許多都是在東京車站所在的丸之內地區所拍攝，丸之內素有日本的華爾街之稱，幾乎所有的大型銀行、證券公司、避險基金等都在此設據點。其中有一幕是半澤直樹與大學同學及好夥伴３人，在一間挑高典雅的英倫風咖啡店會合，討論伊勢島飯店的問題。這間英倫風咖啡店就是今天要介紹的Cafe 1894~~

分享 facebook

分享 facebook

Cafe 1894其實是附屬於三菱一號美術館的咖啡店，店名也是以三菱一號館的建築年份1894年(明治27年)為名。三菱一號館本來是三菱銀行的舊跡，由當時非常有名的英國建築師康德設計建造，也因此充滿濃濃英倫風。1968年時曾經拆除改建為三菱商事大樓，後來2006年時參造原始的手稿進行複刻，才有了現在這棟外觀雖新穎，但風格復古浪漫的大樓。丸之內地區雖然高樓大廈林立，其實古典的明治時代建築也散見於此區，但如三菱一號美術館如此氣派又典雅的建築在這一帶還是少見。

分享 facebook

分享 facebook

雖然離東京車站有一小段距離，但一方面拜半澤直樹的人氣所賜，另一方面則是日本人本來就極偏好這類有點復古有點低調浪漫的氣氛，因此無論何時來永遠都是排隊狀態，尤其是可以輕鬆享受的午茶時段。(建議可提前預約)

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

推門而入後馬上愛上了這個空間!!挑高的建築風格讓整體空間感覺寬敞大氣，木質內裝特有的香氣讓人不禁覺得放鬆起來。實木雕刻的梁柱及天花板低調典雅，搭配深咖啡色的內裝及白色牆面使整個空間感覺靜謐又優雅。因為復刻時儘可能保留了當時的裝潢，因此還可以看得出以前銀行櫃檯及其他設施的影子。(好古典好美啊~~)

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

如果能在這明治的復古建築裡，悠閒地讀著夏目漱石等明治時代文豪的文學作品的話，一定更有感覺吧？正這麼想的時候，菜單送了上來。先來看看菜色跟價位怎麼樣吧。

分享 facebook

分享 facebook

有點出我意料之外的，價格其實算得上平易近人。各式甜點約在600到800日幣(未稅)之間，再加300日幣就可以享受咖啡或紅茶，因此甜點加飲料整套下來只要一千日幣出頭，比一般咖啡店其實差不了多少，其他午餐或晚餐的餐點價錢也在一千五百日幣上下。最後選了石榴果凍佐奶酪及自家製冰淇淋。

分享 facebook

味道說實在的稱不上驚艷，只能說中規中矩的好吃。但作為一個半澤直樹迷和一個明智浪漫迷，這樣的價位能夠沉浸在這麼古典的氣氛裡已經值回票價了😃

在Cafe 1894再走過去30秒的地方，是法國名廚Joel Robuchon旗下的法式烘培店兼咖啡店( 對，就是台北貴婦百貨BELLAVITA三樓那間)，蛋糕價位介於三百多到五百多日幣之間（可麗餅等現做甜點較貴一些，約900到1000日幣)，以東京而言是相當親民的價格。如果Cafe 1894等待時間太長，多走幾步來這裡享受一頓下午茶也是個不錯的選擇喔~

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

店舖資訊

地址: 東京都千代田区丸の内2-6-2 三菱一号館

店名: Cafe 1894

交通簡介: JR東京駅 南口 徒歩5分

JR有楽町駅 国際フォーラム口 徒歩3分

地下鉄千代田線 二重橋前駅 1號出口 徒歩3分

定休日: 不定休 周末營業

窩日本推薦閱讀： (東京) 來這5家日劇取景咖啡廳回味美好的經典場景，享受當主角的滋味吧！

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」