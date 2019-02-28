麵包控必吃！空降銀座連續百天完售的人氣高級吐司專賣店—銀座に志かわ

【撰文:Jane/ 窩日本】

在充斥高級品牌旗艦店及百貨的銀座，最近東京貴婦們神情驕傲拎的戰利品不是昂貴精品，而是吐司!?白色紙袋上只寫著高級吐司 銀座に志かわ。動動手指google才知道，銀座に志かわ是一間高級吐司專賣店，標榜堅持用好水做高級吐司。才開業半年就被各大電視平面媒體爭相報導，天天可見排隊人潮，創下連續一百天下班前就賣光光的紀錄。不管是不是麵包控，看到這裡怎麼可能不心癢癢想前往一探究竟!

暖簾上的書法寫著食パン(吐司麵包)，簡潔有力的讓你知道這裏只賣吐司(笑)。 圖片截自官網 分享 facebook

銀座に志かわ本店及工作坊隱身在寧靜的巷弄內，店門口的暖簾上的書法鏗鏘有力寫著食パン(吐司麵包)。路過看到排列隊伍也不用探頭探腦看在排甚麼，簡潔有力讓你知道這裏只賣吐司麵包(笑)。左側暖簾是店名，右側暖簾則是銀座に志かわ的吐司好吃的祕密—堅持用好水製作好吃的吐司。

一般在製作烏龍麵、清酒、豆腐時，”水”都會被視為成功與否的關鍵之一。銀座に志かわ 與東大共同研究後得出結果，發現使用高PH值的電解水來製作吐司，更能將食材本身的美味最大化。

平日下午三點前往，已有近２０人在排隊。 分享 facebook

銀座に志かわ，門口看板標示下一批吐司出爐的時間讓你考慮要不要加入隊伍。 分享 facebook

店門口擺放的看板，標示下一批吐司出爐的時間，讓想加入隊伍的客人可以衡量是否有足夠的時間來排隊。但看板上的手撕吐司圖片誘惑力滿點，大部分的人都還是乖乖加入隊伍。過程中，店員不時會向新加入隊伍的客人說明，每批吐司出爐數量有限，並告知預計需要等候的時間。

銀座に志かわ的吐司兌換卷，每人最多限購兩條。 分享 facebook

店內一袋又一袋的吐司等著被領走～ 分享 facebook

銀座に志かわ收銀櫃臺旁貼心擺著吐司含稅後的價格。（店內僅收現金喔！） 分享 facebook

出爐前，店員會依序詢問隊伍前列的客人，需要購買的數量。因為每人最多限購兩條，當然都毫不猶豫比出兩根手指頭。得到相應數量的兌換卷後，就等著將兌換卷及相應金額交給店員換取沉甸甸的吐司了。

需要注意的是，店內不收信用卡，等待過程中就先備好零錢吧～

跟台灣印象中的麵包店的切片吐司不太一樣，近來日本興起的吐司專賣店大多以斤為單位販售，銀座に志かわ提供的是2斤/條。剛出爐的吐司不束口，為的是避免產生水蒸氣影響口感，僅會用袋子裝起放入紙袋，也不會切片，千萬別以為是店員偷懶（笑）。建議約兩小時過後再將吐司封口保存喔。

銀座に志かわ剛出爐的的吐司不會束口，以免水蒸氣影響口感。 分享 facebook

銀座に志かわ 的吐司標榜，出爐後的前三天會得到不同的口感與美味。特別推薦購入當天，剛出爐才有的細膩口感及柔軟手感。像是撕棉花糖一樣一層層用手撕開，保有麵包的韌性同時卻又柔軟。剛出爐甚麼都不加，放入嘴裡咀嚼感受新鮮吐司淡淡的蜂蜜及小麥香，真的是連吐司邊都好吃！不須配料，一口氣吃掉1/4真的沒有問題！

購入後第二天，經過一天的放置吐司本身的水份會稍減，甜味較第一天更明顯。比較接近一般印象中吐司的口感跟彈性，一樣可以不用烤，單吃就很好吃的吐司。

第三天的吐司推薦切偏厚一點，送進烤箱後享用最剛好。表層烤得脆脆，內裡仍然是鬆軟且充滿彈性，蜂蜜淡淡的甜味也是讓人不抹醬就能輕鬆吃掉一片。

一開始的確有質疑過，每天的口感及美味會不會只是噱頭。第一天就叛逆地送一片進烤箱，當然第二天跟第三天也都試著烤後，發現真的是第三天的烤起來最好吃！三天下來，都明顯能夠感受到不同之處，每天咬下都讓人忍不住張大眼睛，驚呼:真的耶!!!

分享 facebook

銀座に志かわ 的吐司雖然可以電話預約，但目前預約已經排到一個月後了，如果想一嚐高級吐司的美味還是親自走一遭會比較快。當天是平日下午前往，等待至購買所費時間大約40分鐘左右。詢問店員後得知，通常週五、六的排隊人潮最多，生意好時下午三點就賣完也是正常，給大家參考。

圖片截自官網 分享 facebook

一條800円的吐司，的確是有點高級的價位，但能為每天早晨的餐桌增添一股活力，讓家人有不賴床的動力，也是種小確幸吧。來東京旅遊的麵包控別難過，跨海帶美味麵包回家冷凍再慢慢品嘗的大有人在。下次來玩，別再怨嘆自己的肚子不夠裝，返台前夕來銀座に志かわ 帶一條吐司回去，慢慢品味專屬自己的紀念品吧。相信你一定會邊吃邊盤算下次的旅程還要再帶一條回去！

店舖資訊

地址 東京都中央区銀座1-27-12 キャビネットビル

店名 銀座に志かわ本店

交通簡介: 都営浅草線宝町駅 徒歩4分、

有楽町線新富町駅 徒歩4分、

銀座線京橋駅 徒歩6分

營業時間 10:00～18:00(售完即止)

定休日 暫無

窩日本推薦閱讀： (東京)銀座超級話題餐廳「re:Dine GINZA」日本第一家選舉型餐廳~今晚你要投給誰？！

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」