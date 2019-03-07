潮系酒店！東京錦糸町「莫希酒店」亮眼的夜店風格
作者： Randy Wang
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
這次來到東京行的前兩天，原本在沒下船前，還興致勃勃的計畫著要去迪士尼海洋、去拍和服照、去魚市場吃新鮮早餐、或是是去秋葉原 Cosplay 一下等等…想得有夠多，多到老媽都對我翻白眼！結果等真的放假後，可能因為長期天天跑跳動到精力全失，加上折騰完一趟經濟艙紅眼班機回台後，又馬上衝台北一個快閃週末行，所以這趟東京前兩天，完全沒有出去哪裡跑景點，也沒有到 Yelp 網站找什麼必吃餐廳，最大的娛樂是在舒服的酒店內，每早睡到自然醒、慵懶的出去隨意找間＂看起來＂日本當地人愛的餐廳進去吃，晚上再回到酒店交誼廳，點杯飲料休息跟媽媽聊天，接著出去搭一站的地鐵去秋葉原晃晃，最後又回到酒店繼續耍廢這樣而度過…這真正的就是在渡假！（汗… 大家都在日本玩到翻的，請不要打我啊…）
不過這篇要分享的是，一家我被驚喜到，覺得超舒服、超適合我這種喜歡大學城氛圍、又平常最愛找間有趣的咖啡店去做事的人，會出國去玩的酒店選擇：屬於等級五 (Cat. 5) 的東京市內最潮酒店之一－萬豪 (Marriott) 集團裡新開幕的東京錦糸町莫希酒店 (Moxy Tokyo Kinshicho)！
從整間酒店都有 #AtTheMoxy 的hashtag字樣，鼓勵住客多多上 Instagram 幫他們打卡分享，就可看出這家酒店年輕的氣息。座落於東京JR鐵路線＂錦糸町駅＂附近，出站後從南口出來，直直走過大馬路看到一家＂OIOI＂百貨公司後右轉，走到第一條街口左轉進去，再直直的走不到10分鐘，就能看到那個有點夜店風的紫色 Moxy 招牌，在一棟黑黑的建築上發亮囉（正對面有家不太起眼，但很好認的便利商店－Mini Stop）！
大門本身也超有趣，看到這個門，會覺得自己是不是走進夜店，而不是走進酒店吧！
進門後左轉會看到他們的吧台，同時也是 Check-In 櫃檯喔！服務生都是很活潑的一群人，比起一般萬豪集團酒店服務生的制服要求，Moxy 的制服，就是他們的黑色 T-Shirt 配上黑牛仔褲，一進門就覺得很有活力。櫃檯的招待人員（同時身兼酒保，超厲害！）英文都很好，有聽到一位會講中文的，也有位會講印度語的，有任何搭車或旅遊方面的事情，也可以問他們，畢竟日本境內車站的櫃檯人員英文能力方面不足，都只能比手畫腳，靠我的破日文，講一些單字的亂湊起來這樣…在 Moxy 的兩區交誼廳裡觀察後發現，他們的住客來自世界各國、少有大旅行團、有晚上仍在吧台邊喝啤酒邊談生意的年輕主管，也有背包客，所以整個有種隨性，卻不隨便的嬉皮風吧！
這次的住宿，是真金白銀的用美國運通的喜達屋聯名信用卡（點我）入住，在官網訂房。訂房時可以選擇不同的套餐，我訂到的＂早鳥＂(Early-Bird) 價格，加住一晚多拿 1000 萬豪點數的選項。因為我還不是白金會員，所以沒有免費早餐，訂房時我還不確定我們母女倆有沒有辦法早起去吃早餐，所以就沒有先訂。倒是 Check In 完，酒店會附贈兩張飲料券，讓你去吧台後的交誼廳兌換使用。
這間酒店沒有套房，整棟都是以一張 Queen-Size 床型，或是兩張 Twin-Size 床型的房型，根本不用拚人品去問升等，不過也不用太失望，房間進去後有更多驚喜！
大廳的夜店風，並沒有帶進房間，客房裡舒適乾淨又溫馨，東京地小房間窄的困難，酒店利用牆壁來把他解決！一進去會發現，他們拿掉了一般年輕旅客不需要的衣櫥、保險櫃、熨斗、大張桌子、茶和沖泡咖啡… 等（跟我一樣愛喝茶／愛喝咖啡的讀者朋友們，接下來的篇幅有介紹他們怎麼處理），其他提供的傢俱全往牆上掛，要用的自己拿下來擺，整排的掛鉤空間，讓衣物不用擔心沒地方去！
牆上的那台 50 吋的電視超大，雖然這次沒有在房間裡看電影，但如果下次跟朋友來，覺得可以就在房間裡開電影之夜了！
兩張床的中間，有個麻雀雖小五臟俱全的小桌子。一看上去也是覺得眼睛一亮：那隻好玩的音符玩具、仿古的電話（可以用）、樓下餐廳的酒單／菜單、還有一個釘在牆上的皮革置物袋。空間利用的很好，住客得到的，就是感覺更加寬敞的床位和浴室。
浴室裡的亮點也不小。日式免治馬桶當然是必備（而且用起來感覺是新款）、那支沙龍級的吹風機，我看了就愛！另外，用拉門來做隔間的方法，也比傳統的門較為省空間。
淋浴間裡很貼心的還附一張座椅，對長輩很適合，免得想洗頭時都會擔心站著會滑倒，讓我覺得這間 Moxy 雖然年輕又嬉皮，在設計上的考量卻都面面俱到。
淋浴間的乾濕分離門是做到天花板的，而不是用浴簾喔！蒸氣不會跑的整間浴室都是，可以一個人洗澡時，另一個人繼續在外面用洗臉台而不會因為熱水的霧氣而干擾到，我覺得很棒！然後那兩個蓮蓬頭的水壓，真的是太舒服了！這真的很重要，所以要強調出來講，女生要洗頭，真的就是愛這種水壓強又大面積的蓮蓬頭，可以隨時轉換，而且兩個都很大，加上那台沙龍級的吹風機，完全收買我這種只要一出門，就會很懶得洗頭的長髮女生！
連毛巾的掛架，都好有排設感！
逛完舒服的房間後，就下樓來吧！接下來要介紹我最愛的兩個交誼廳區，一個是剛才 Check-In 櫃檯那邊，跟食物和吧台結合在一起的一區，以及進門後左轉，有小火爐和圖書牆的另一區。
電梯一下來往右，看會看到這個塗鴉鏡子，其實是他們工作人員後門的入口，把他漆成這個樣子，瞬間成了夯夯的 Instagram 熱點（連鏡子上都噴了 #AtTheMoxy 要你去打卡了 XD）。
來到吧台的前方，有大學高級宿舍般氣氛的沙發區，很有設計感。桌子上擺著桌遊、Jenga 積木、小玩具、或小盆栽，不用出借，反正所以的活動，都可以在大廳這裡進行。DJ專用區 (DJ Booth) 在週末晚間，會有對外開放的活動，但是到晚上十點都會結束，所以怕吵的住客不用擔心，平日這個專用區就這樣擺著也很亮眼、背景音樂很動感，但不會太大聲。其實我來住之前，原本有點擔心這種夜店風取向的酒店會不會太吵，無法靜下來休息，來住了後，才覺得這間酒店在這方面拿捏的真的很好，有 Party，也有 DJ 之夜，但不會吵雜、大廳就有酒吧，但不會亂、音樂很動感，但也很適合拿著電腦下來工作談專案（我看到好幾組人，就是都帶著資料在討論工作的）！
吧台後方的一大區，是可以輕鬆拿食物的地方。酒精和特殊咖啡可以在吧台點，熱茶和按壓式咖啡，則是免費自取。還有一顆＂鐵杯樹＂，讓你自取杯子下來裝飲料，茶的選擇雖不是很多，但我覺得還滿好喝的，比起在酒店大廳最常看到的＂Lipton＂或是＂Twining＂這幾個牌子，能在這間酒店喝到馬來西亞最大的茶牌－BOH，我覺得很特別（也很好喝，有許多花茶可以選擇當作晚上的飲料）！
後區有自取泡麵、冷食、點心、飲料、烤箱、微波爐… 等應有盡有。全部自取去吧台結帳即可。碗盤一貫 Moxy 這種有點嬉皮有點工業的風格，都是摔不破的鐵製品！使用起來別有一番風味（我愛這種拒用免洗餐具的酒店思維！）。愛上他們的交誼廳後，就完全能理解他們把房間裡的設計，省下一些平常不會在房裡用到的東西，把他們都搬到大廳，順便也鼓勵住客們，來使用他們的公共空間，其實是個很不錯的想法！不然平常去酒店，還真的很少會花“大多數的時間”待在“大廳”這種公共空間裡。
有個活動公告欄，可以看出這間酒店的活動多多，就算獨自旅遊，也能利用機會多交些新朋友！
到處都可以看到這種很有趣的裝置品。我相信如果還有舊式任天堂紅白機的遊戲卡匝，放進去搞不好還真的能玩！
萬豪計畫 (Marriott Reward) 的招牌這麼刻在吧台上，實在是潮到不行啊！！！
另外還可以看看他們餐廳的菜單，那些特調咖啡其實都很小杯，但很漂亮！
另外一區的交誼廳，就明顯是給人能夠自己工作，或跟朋友聊天的地方了。入口處右轉，或電梯下來左轉的區，有比較安靜的音樂、小火爐、書櫃、長讀書桌、休息區、和一個更有私人空間的小房間！
這個就是我兩晚的工作台，偏偏就要給他選在刻著萬豪計畫 (Marriott Rewards) Logo旁的座位，來寫這篇真心真愛真推薦的酒店體驗文（入住的兩晚內，都有好多人也都帶著筆電來這區，瞬間有種我好像不在酒店，而是在我的大學城咖啡店裏的感覺 XD）。
交誼廳旁的洗手間，也可以去參觀一下喔，很乾淨不用說，我覺得他的指示燈做的挺可愛的。
第一天下午點的玫瑰 Cappuccino ，與第二天嘗試的抹茶巧克力咖啡，都很好喝，一杯日幣￥440＋稅。
而我們晚上都會買日本超市裡的布丁和牛奶當宵夜！
因為我兩天都直接睡到快中午才起床，完全錯過其實已經算是供應蠻久的早餐 (6:30～10:30 AM)，還好那時沒有買附早餐的房價，只好送上官網的早餐圖片啦（據說很不錯就是了）！
待了兩晚，第二天中午 Check-Out 後，仍是在他的圖書室那邊多待了好幾個小時才離開。這樣兩夜兩人的住宿、服務費、加上住宿稅，全部加完總共付了日幣 ¥41980，約美金 $375 左右。在東京這種到處住宿都又貴又小的大城市，我覺得這間酒店真的是個亮點，雖然是走夜店風，但完全沒有在住宿品質上有所妥協，那張床和枕頭們都好舒服，而且不是只有我住完大推，連媽媽都住的很開心（這最重要啦！），我好久沒見過她對一間酒店的滿意度有這麼高的了，覺得下次應該帶她衝個 W 酒店，看她反應如何好了 XD。
真心覺得要渡假就要像這樣的過幾天，才能好好享受酒店提供的一切！Photo Credit：遊輪女孩Noniko
幾個補充的地方：
滿多網路上的評價，都說這間酒店的健身房很棒，設備是專業級的，我這次沒有去用到健身房，所以無法提供太多意見，不過這種風格的酒店若是有間很專業的健身房，我覺得極有可能！
他有提供免費的電子卡置物櫃，需要暫時鎖東西的可以去使用（把房間裡的保險箱替換掉的另一亮點）。
有投幣式的洗衣間和熨斗。
從 JR 線錦糸町站走來酒店的路上會經過幾家酒店…不是入住的酒店，是那種有陪酒的＂日式酒店＂！也許有些人會介意，但我在這住兩晚，其實沒有覺得特別危險，也沒有小姐會在路上招客，經過的那條路非銀座區那般的大紅燈區，僅是有幾家有擺招牌在路旁，不會影響到旅客安危，也不會有任何不良份子進到酒店裡，附近的維安做得不錯，各位讀者們不用因此而卻步。倒是酒店附近的幾間拉麵店和燒肉店，早些去吃午餐時，會瞟見可能剛下班的女孩們，還穿著禮服進去用餐，是挺有趣的畫面！
JR 線錦糸町站離東京知名景點們，都在三站距離附近：淺草寺、雷門、秋葉原、晴空塔…等，交通方便。只是酒店的附近沒有什麼特別好吃好逛的就是了（除了酒店本身之外 XD）！
這個鏡子真的很酷。Photo Credit：遊輪女孩Noniko
最後來個結語，身為萬豪集團裡屬於新品牌的 Moxy，在定價、定位上，應該算是介於 W 酒店和雅樂軒 (Aloft) 系列的入門款。自己都有住過 W & Aloft 後，覺得 Moxy 的活力和創意十足，交誼廳的概念，比 Aloft 做的還要好，會讓人很舒服很自在的就在大廳待上好幾個小時，頗適合想要渡假、出差、自由業、和沒有特別要趕行程的朋友們考慮嘗試入住喔！萬豪酒店系列裡，在東京的其他等級五的酒店，如東京車站萬怡酒店 (Courtyard Tokyo Station) 或銀座萬怡酒店 (Courtyard Tokyo Ginza Hotel) 等等，都要日幣 ¥30,000 以上一晚，相較之下，Moxy 的價格相很佛心啊！我自己是一定會再回來的，也希望把這個東京隱藏的好物住宿地點，跟大家分享一下，下次有要去東京玩的朋友們，不如一起來去這間酒店打個卡吧 ?！
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