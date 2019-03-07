潮系酒店！東京錦糸町「莫希酒店」亮眼的夜店風格

作者： Randy Wang

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖文來自於：TripPlus 分享 facebook

這次來到東京行的前兩天，原本在沒下船前，還興致勃勃的計畫著要去迪士尼海洋、去拍和服照、去魚市場吃新鮮早餐、或是是去秋葉原 Cosplay 一下等等…想得有夠多，多到老媽都對我翻白眼！結果等真的放假後，可能因為長期天天跑跳動到精力全失，加上折騰完一趟經濟艙紅眼班機回台後，又馬上衝台北一個快閃週末行，所以這趟東京前兩天，完全沒有出去哪裡跑景點，也沒有到 Yelp 網站找什麼必吃餐廳，最大的娛樂是在舒服的酒店內，每早睡到自然醒、慵懶的出去隨意找間＂看起來＂日本當地人愛的餐廳進去吃，晚上再回到酒店交誼廳，點杯飲料休息跟媽媽聊天，接著出去搭一站的地鐵去秋葉原晃晃，最後又回到酒店繼續耍廢這樣而度過…這真正的就是在渡假！（汗… 大家都在日本玩到翻的，請不要打我啊…）

來當個網美～Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

不過這篇要分享的是，一家我被驚喜到，覺得超舒服、超適合我這種喜歡大學城氛圍、又平常最愛找間有趣的咖啡店去做事的人，會出國去玩的酒店選擇：屬於等級五 (Cat. 5) 的東京市內最潮酒店之一－萬豪 (Marriott) 集團裡新開幕的東京錦糸町莫希酒店 (Moxy Tokyo Kinshicho)！

很潮的酒店！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

從整間酒店都有 #AtTheMoxy 的hashtag字樣，鼓勵住客多多上 Instagram 幫他們打卡分享，就可看出這家酒店年輕的氣息。座落於東京JR鐵路線＂錦糸町駅＂附近，出站後從南口出來，直直走過大馬路看到一家＂OIOI＂百貨公司後右轉，走到第一條街口左轉進去，再直直的走不到10分鐘，就能看到那個有點夜店風的紫色 Moxy 招牌，在一棟黑黑的建築上發亮囉（正對面有家不太起眼，但很好認的便利商店－Mini Stop）！

過了錦糸町站南門，一出口就應該能看到這家百貨公司。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

過了 OIOI 後的第一條街左轉直走五分鐘，就會看到 Moxy 了。Photo Credit: 遊輪女孩Noniko 分享 facebook

酒店正對面有這家小雜貨店，也可以當作地標來認！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

大門本身也超有趣，看到這個門，會覺得自己是不是走進夜店，而不是走進酒店吧！

這種大門原本以為自己會招架不起的 XD。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

進門後左轉會看到他們的吧台，同時也是 Check-In 櫃檯喔！服務生都是很活潑的一群人，比起一般萬豪集團酒店服務生的制服要求，Moxy 的制服，就是他們的黑色 T-Shirt 配上黑牛仔褲，一進門就覺得很有活力。櫃檯的招待人員（同時身兼酒保，超厲害！）英文都很好，有聽到一位會講中文的，也有位會講印度語的，有任何搭車或旅遊方面的事情，也可以問他們，畢竟日本境內車站的櫃檯人員英文能力方面不足，都只能比手畫腳，靠我的破日文，講一些單字的亂湊起來這樣…在 Moxy 的兩區交誼廳裡觀察後發現，他們的住客來自世界各國、少有大旅行團、有晚上仍在吧台邊喝啤酒邊談生意的年輕主管，也有背包客，所以整個有種隨性，卻不隨便的嬉皮風吧！

Check-In 櫃檯兼吧台，瞬間覺得酒店內的服務人員都好酷，而且都是一群精通多國語言的日本年輕人喔！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

開放空間令人沒有感覺被擁擠，大家都可以隨意走動，整個很美式。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

圖內有個大大的 #AtTheMoxy 的地方，就是週末會變身成DJ專用區 (DJ Booth) 的桌台。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

這次的住宿，是真金白銀的用美國運通的喜達屋聯名信用卡（點我）入住，在官網訂房。訂房時可以選擇不同的套餐，我訂到的＂早鳥＂(Early-Bird) 價格，加住一晚多拿 1000 萬豪點數的選項。因為我還不是白金會員，所以沒有免費早餐，訂房時我還不確定我們母女倆有沒有辦法早起去吃早餐，所以就沒有先訂。倒是 Check In 完，酒店會附贈兩張飲料券，讓你去吧台後的交誼廳兌換使用。

四面都可以點餐點飲料，還可以現看酒店服務人員兼酒保們，在你面前調酒！Photo Credit：遊輪女孩Noniko ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

這間酒店沒有套房，整棟都是以一張 Queen-Size 床型，或是兩張 Twin-Size 床型的房型，根本不用拚人品去問升等，不過也不用太失望，房間進去後有更多驚喜！

乍看很小，但空間其實剛好綽綽有餘，主要是很溫馨，有種在樓下開完趴可以回家的感覺！。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

連牆上的掛畫，都走精簡城市風。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

這種把傢俱直接往牆上吊的概念，跟水手的老鼠窩好像喔…但是這裡比較舒服！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

大廳的夜店風，並沒有帶進房間，客房裡舒適乾淨又溫馨，東京地小房間窄的困難，酒店利用牆壁來把他解決！一進去會發現，他們拿掉了一般年輕旅客不需要的衣櫥、保險櫃、熨斗、大張桌子、茶和沖泡咖啡… 等（跟我一樣愛喝茶／愛喝咖啡的讀者朋友們，接下來的篇幅有介紹他們怎麼處理），其他提供的傢俱全往牆上掛，要用的自己拿下來擺，整排的掛鉤空間，讓衣物不用擔心沒地方去！

右邊那個拉門進去就是浴室。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

牆上的那台 50 吋的電視超大，雖然這次沒有在房間裡看電影，但如果下次跟朋友來，覺得可以就在房間裡開電影之夜了！

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兩張床的中間，有個麻雀雖小五臟俱全的小桌子。一看上去也是覺得眼睛一亮：那隻好玩的音符玩具、仿古的電話（可以用）、樓下餐廳的酒單／菜單、還有一個釘在牆上的皮革置物袋。空間利用的很好，住客得到的，就是感覺更加寬敞的床位和浴室。

小巧可愛的桌子，上面沒有用不著的東西，看官網說這就是 Moxy 品牌酒店的創辦設計準則。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

我在玩那隻音符和電話，玩超久的！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

浴室裡的亮點也不小。日式免治馬桶當然是必備（而且用起來感覺是新款）、那支沙龍級的吹風機，我看了就愛！另外，用拉門來做隔間的方法，也比傳統的門較為省空間。

浴室的拉門拉起來時，後面是大片的全身鏡喔！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

我愛這支吹風機！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

不常見到這種洗臉台設計。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

但用了後認真覺得防潮又俐落耶！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

應有盡有的用品盒…也是鐵的哈哈。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

淋浴間裡很貼心的還附一張座椅，對長輩很適合，免得想洗頭時都會擔心站著會滑倒，讓我覺得這間 Moxy 雖然年輕又嬉皮，在設計上的考量卻都面面俱到。

兩個蓮蓬頭都一樣好用！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

淋浴間的乾濕分離門是做到天花板的，而不是用浴簾喔！蒸氣不會跑的整間浴室都是，可以一個人洗澡時，另一個人繼續在外面用洗臉台而不會因為熱水的霧氣而干擾到，我覺得很棒！然後那兩個蓮蓬頭的水壓，真的是太舒服了！這真的很重要，所以要強調出來講，女生要洗頭，真的就是愛這種水壓強又大面積的蓮蓬頭，可以隨時轉換，而且兩個都很大，加上那台沙龍級的吹風機，完全收買我這種只要一出門，就會很懶得洗頭的長髮女生！

大大的乾濕分離門，是直達天花板的，完全隔離濕氣。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

連毛巾的掛架，都好有排設感！

排列整齊的毛巾掛架區。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

逛完舒服的房間後，就下樓來吧！接下來要介紹我最愛的兩個交誼廳區，一個是剛才 Check-In 櫃檯那邊，跟食物和吧台結合在一起的一區，以及進門後左轉，有小火爐和圖書牆的另一區。

來搭電梯的等候區。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

電梯一下來往右，看會看到這個塗鴉鏡子，其實是他們工作人員後門的入口，把他漆成這個樣子，瞬間成了夯夯的 Instagram 熱點（連鏡子上都噴了 #AtTheMoxy 要你去打卡了 XD）。

來這家這麼好拍的酒店，只好裝一下網美...Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

來到吧台的前方，有大學高級宿舍般氣氛的沙發區，很有設計感。桌子上擺著桌遊、Jenga 積木、小玩具、或小盆栽，不用出借，反正所以的活動，都可以在大廳這裡進行。DJ專用區 (DJ Booth) 在週末晚間，會有對外開放的活動，但是到晚上十點都會結束，所以怕吵的住客不用擔心，平日這個專用區就這樣擺著也很亮眼、背景音樂很動感，但不會太大聲。其實我來住之前，原本有點擔心這種夜店風取向的酒店會不會太吵，無法靜下來休息，來住了後，才覺得這間酒店在這方面拿捏的真的很好，有 Party，也有 DJ 之夜，但不會吵雜、大廳就有酒吧，但不會亂、音樂很動感，但也很適合拿著電腦下來工作談專案（我看到好幾組人，就是都帶著資料在討論工作的）！

真．的．有．夠．像．大學．交誼廳！！！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

DJ Booth。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

似乎是 Moxy 品牌的服務精神：Self-Service is the Best Service。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

吧台後方的一大區，是可以輕鬆拿食物的地方。酒精和特殊咖啡可以在吧台點，熱茶和按壓式咖啡，則是免費自取。還有一顆＂鐵杯樹＂，讓你自取杯子下來裝飲料，茶的選擇雖不是很多，但我覺得還滿好喝的，比起在酒店大廳最常看到的＂Lipton＂或是＂Twining＂這幾個牌子，能在這間酒店喝到馬來西亞最大的茶牌－BOH，我覺得很特別（也很好喝，有許多花茶可以選擇當作晚上的飲料）！

自取的軟性飲料區。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

提供的是BOH的茶包。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

每天都是現泡的咖啡和熱水區。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

輕鬆的開放式飲食區！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

單買的零食區。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

後區有自取泡麵、冷食、點心、飲料、烤箱、微波爐… 等應有盡有。全部自取去吧台結帳即可。碗盤一貫 Moxy 這種有點嬉皮有點工業的風格，都是摔不破的鐵製品！使用起來別有一番風味（我愛這種拒用免洗餐具的酒店思維！）。愛上他們的交誼廳後，就完全能理解他們把房間裡的設計，省下一些平常不會在房裡用到的東西，把他們都搬到大廳，順便也鼓勵住客們，來使用他們的公共空間，其實是個很不錯的想法！不然平常去酒店，還真的很少會花“大多數的時間”待在“大廳”這種公共空間裡。

泡麵區的左邊，有提供各種佐料，給喜歡自創華麗泡麵的人使用。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

滿滿的自取泡麵區，還提供鐵碗讓你泡！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

加熱點心和罐裝酒類區。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

活動公告欄。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

我強烈懷疑這台機器應該還能玩的！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

有個活動公告欄，可以看出這間酒店的活動多多，就算獨自旅遊，也能利用機會多交些新朋友！

桌上讓每群住客都玩得不亦樂乎的 Jenga。Photo Credit：遊輪女孩Nonik 分享 facebook

到處都可以看到這種很有趣的裝置品。我相信如果還有舊式任天堂紅白機的遊戲卡匝，放進去搞不好還真的能玩！

萬豪計畫的Logo。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

菜單一覽 (1)。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

萬豪計畫 (Marriott Reward) 的招牌這麼刻在吧台上，實在是潮到不行啊！！！

菜單一覽 (2)。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

另外還可以看看他們餐廳的菜單，那些特調咖啡其實都很小杯，但很漂亮！

另一個工作區。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

來這區讀書／做事，真的再舒服不過了！Photo Credit：遊輪女孩Noniko ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

另外一區的交誼廳，就明顯是給人能夠自己工作，或跟朋友聊天的地方了。入口處右轉，或電梯下來左轉的區，有比較安靜的音樂、小火爐、書櫃、長讀書桌、休息區、和一個更有私人空間的小房間！

假文青一下…Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

坐在萬豪計畫 Logo 旁邊，寫著這間酒店的體驗文。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

讀書間的隔間門。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

這個就是我兩晚的工作台，偏偏就要給他選在刻著萬豪計畫 (Marriott Rewards) Logo旁的座位，來寫這篇真心真愛真推薦的酒店體驗文（入住的兩晚內，都有好多人也都帶著筆電來這區，瞬間有種我好像不在酒店，而是在我的大學城咖啡店裏的感覺 XD）。

有沒有很活力的設計感呀！Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

很有風格的洗手間入口。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

鏡子上也有寫字。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

交誼廳旁的洗手間，也可以去參觀一下喔，很乾淨不用說，我覺得他的指示燈做的挺可愛的。

洗手間也是一貫的黑白亮粉紫風格。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

玫瑰 Cappuccino。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

抹茶巧克力咖啡。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

第一天下午點的玫瑰 Cappuccino ，與第二天嘗試的抹茶巧克力咖啡，都很好喝，一杯日幣￥440＋稅。

玫瑰 Cappuccino。Photo Credit：遊輪女孩Noniko ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

抹茶巧克力咖啡。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

而我們晚上都會買日本超市裡的布丁和牛奶當宵夜！

來點消夜也是很不錯的。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

因為我兩天都直接睡到快中午才起床，完全錯過其實已經算是供應蠻久的早餐 (6:30～10:30 AM)，還好那時沒有買附早餐的房價，只好送上官網的早餐圖片啦（據說很不錯就是了）！

門口的招牌，有早餐的資訊。Photo Credit：遊輪女孩Noniko 分享 facebook

官網的早餐圖片 (1)。Photo Credit：Marriott.com 分享 facebook

官網的早餐圖片 (2)。Photo Credit：Marriott.com ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

待了兩晚，第二天中午 Check-Out 後，仍是在他的圖書室那邊多待了好幾個小時才離開。這樣兩夜兩人的住宿、服務費、加上住宿稅，全部加完總共付了日幣 ¥41980，約美金 $375 左右。在東京這種到處住宿都又貴又小的大城市，我覺得這間酒店真的是個亮點，雖然是走夜店風，但完全沒有在住宿品質上有所妥協，那張床和枕頭們都好舒服，而且不是只有我住完大推，連媽媽都住的很開心（這最重要啦！），我好久沒見過她對一間酒店的滿意度有這麼高的了，覺得下次應該帶她衝個 W 酒店，看她反應如何好了 XD。

真心覺得要渡假就要像這樣的過幾天，才能好好享受酒店提供的一切！Photo Credit：遊輪女孩Noniko

幾個補充的地方：

滿多網路上的評價，都說這間酒店的健身房很棒，設備是專業級的，我這次沒有去用到健身房，所以無法提供太多意見，不過這種風格的酒店若是有間很專業的健身房，我覺得極有可能！

他有提供免費的電子卡置物櫃，需要暫時鎖東西的可以去使用（把房間裡的保險箱替換掉的另一亮點）。

有投幣式的洗衣間和熨斗。

從 JR 線錦糸町站走來酒店的路上會經過幾家酒店…不是入住的酒店，是那種有陪酒的＂日式酒店＂！也許有些人會介意，但我在這住兩晚，其實沒有覺得特別危險，也沒有小姐會在路上招客，經過的那條路非銀座區那般的大紅燈區，僅是有幾家有擺招牌在路旁，不會影響到旅客安危，也不會有任何不良份子進到酒店裡，附近的維安做得不錯，各位讀者們不用因此而卻步。倒是酒店附近的幾間拉麵店和燒肉店，早些去吃午餐時，會瞟見可能剛下班的女孩們，還穿著禮服進去用餐，是挺有趣的畫面！

JR 線錦糸町站離東京知名景點們，都在三站距離附近：淺草寺、雷門、秋葉原、晴空塔…等，交通方便。只是酒店的附近沒有什麼特別好吃好逛的就是了（除了酒店本身之外 XD）！

這個鏡子真的很酷。Photo Credit：遊輪女孩Noniko

最後來個結語，身為萬豪集團裡屬於新品牌的 Moxy，在定價、定位上，應該算是介於 W 酒店和雅樂軒 (Aloft) 系列的入門款。自己都有住過 W & Aloft 後，覺得 Moxy 的活力和創意十足，交誼廳的概念，比 Aloft 做的還要好，會讓人很舒服很自在的就在大廳待上好幾個小時，頗適合想要渡假、出差、自由業、和沒有特別要趕行程的朋友們考慮嘗試入住喔！萬豪酒店系列裡，在東京的其他等級五的酒店，如東京車站萬怡酒店 (Courtyard Tokyo Station) 或銀座萬怡酒店 (Courtyard Tokyo Ginza Hotel) 等等，都要日幣 ¥30,000 以上一晚，相較之下，Moxy 的價格相很佛心啊！我自己是一定會再回來的，也希望把這個東京隱藏的好物住宿地點，跟大家分享一下，下次有要去東京玩的朋友們，不如一起來去這間酒店打個卡吧 ?！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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