潮系酒店!東京錦糸町「莫希酒店」亮眼的夜店風格

作者: Randy Wang

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖文來自於:TripPlus 分享 facebook

這次來到東京行的前兩天,原本在沒下船前,還興致勃勃的計畫著要去迪士尼海洋、去拍和服照、去魚市場吃新鮮早餐、或是是去秋葉原 Cosplay 一下等等…想得有夠多,多到老媽都對我翻白眼!結果等真的放假後,可能因為長期天天跑跳動到精力全失,加上折騰完一趟經濟艙紅眼班機回台後,又馬上衝台北一個快閃週末行,所以這趟東京前兩天,完全沒有出去哪裡跑景點,也沒有到 Yelp 網站找什麼必吃餐廳,最大的娛樂是在舒服的酒店內,每早睡到自然醒、慵懶的出去隨意找間"看起來"日本當地人愛的餐廳進去吃,晚上再回到酒店交誼廳,點杯飲料休息跟媽媽聊天,接著出去搭一站的地鐵去秋葉原晃晃,最後又回到酒店繼續耍廢這樣而度過…這真正的就是在渡假!(汗… 大家都在日本玩到翻的,請不要打我啊…)

來當個網美~Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

不過這篇要分享的是,一家我被驚喜到,覺得超舒服、超適合我這種喜歡大學城氛圍、又平常最愛找間有趣的咖啡店去做事的人,會出國去玩的酒店選擇:屬於等級五 (Cat. 5) 的東京市內最潮酒店之一-萬豪 (Marriott) 集團裡新開幕的東京錦糸町莫希酒店 (Moxy Tokyo Kinshicho)!

很潮的酒店!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

從整間酒店都有 #AtTheMoxy 的hashtag字樣,鼓勵住客多多上 Instagram 幫他們打卡分享,就可看出這家酒店年輕的氣息。座落於東京JR鐵路線"錦糸町駅"附近,出站後從南口出來,直直走過大馬路看到一家"OIOI"百貨公司後右轉,走到第一條街口左轉進去,再直直的走不到10分鐘,就能看到那個有點夜店風的紫色 Moxy 招牌,在一棟黑黑的建築上發亮囉(正對面有家不太起眼,但很好認的便利商店-Mini Stop)!

過了錦糸町站南門,一出口就應該能看到這家百貨公司。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

過了 OIOI 後的第一條街左轉直走五分鐘,就會看到 Moxy 了。Photo Credit: 遊輪女孩Noniko 分享 facebook

酒店正對面有這家小雜貨店,也可以當作地標來認!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

大門本身也超有趣,看到這個門,會覺得自己是不是走進夜店,而不是走進酒店吧!

這種大門原本以為自己會招架不起的 XD。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

進門後左轉會看到他們的吧台,同時也是 Check-In 櫃檯喔!服務生都是很活潑的一群人,比起一般萬豪集團酒店服務生的制服要求,Moxy 的制服,就是他們的黑色 T-Shirt 配上黑牛仔褲,一進門就覺得很有活力。櫃檯的招待人員(同時身兼酒保,超厲害!)英文都很好,有聽到一位會講中文的,也有位會講印度語的,有任何搭車或旅遊方面的事情,也可以問他們,畢竟日本境內車站的櫃檯人員英文能力方面不足,都只能比手畫腳,靠我的破日文,講一些單字的亂湊起來這樣…在 Moxy 的兩區交誼廳裡觀察後發現,他們的住客來自世界各國、少有大旅行團、有晚上仍在吧台邊喝啤酒邊談生意的年輕主管,也有背包客,所以整個有種隨性,卻不隨便的嬉皮風吧!

Check-In 櫃檯兼吧台,瞬間覺得酒店內的服務人員都好酷,而且都是一群精通多國語言的日本年輕人喔!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

開放空間令人沒有感覺被擁擠,大家都可以隨意走動,整個很美式。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

圖內有個大大的 #AtTheMoxy 的地方,就是週末會變身成DJ專用區 (DJ Booth) 的桌台。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

這次的住宿,是真金白銀的用美國運通的喜達屋聯名信用卡(點我)入住,在官網訂房。訂房時可以選擇不同的套餐,我訂到的"早鳥"(Early-Bird) 價格,加住一晚多拿 1000 萬豪點數的選項。因為我還不是白金會員,所以沒有免費早餐,訂房時我還不確定我們母女倆有沒有辦法早起去吃早餐,所以就沒有先訂。倒是 Check In 完,酒店會附贈兩張飲料券,讓你去吧台後的交誼廳兌換使用。

四面都可以點餐點飲料,還可以現看酒店服務人員兼酒保們,在你面前調酒!Photo Credit:遊輪女孩Noniko ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

這間酒店沒有套房,整棟都是以一張 Queen-Size 床型,或是兩張 Twin-Size 床型的房型,根本不用拚人品去問升等,不過也不用太失望,房間進去後有更多驚喜!

乍看很小,但空間其實剛好綽綽有餘,主要是很溫馨,有種在樓下開完趴可以回家的感覺!。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

連牆上的掛畫,都走精簡城市風。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

這種把傢俱直接往牆上吊的概念,跟水手的老鼠窩好像喔…但是這裡比較舒服!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

大廳的夜店風,並沒有帶進房間,客房裡舒適乾淨又溫馨,東京地小房間窄的困難,酒店利用牆壁來把他解決!一進去會發現,他們拿掉了一般年輕旅客不需要的衣櫥、保險櫃、熨斗、大張桌子、茶和沖泡咖啡… 等(跟我一樣愛喝茶/愛喝咖啡的讀者朋友們,接下來的篇幅有介紹他們怎麼處理),其他提供的傢俱全往牆上掛,要用的自己拿下來擺,整排的掛鉤空間,讓衣物不用擔心沒地方去!

右邊那個拉門進去就是浴室。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

牆上的那台 50 吋的電視超大,雖然這次沒有在房間裡看電影,但如果下次跟朋友來,覺得可以就在房間裡開電影之夜了!

分享 facebook

兩張床的中間,有個麻雀雖小五臟俱全的小桌子。一看上去也是覺得眼睛一亮:那隻好玩的音符玩具、仿古的電話(可以用)、樓下餐廳的酒單/菜單、還有一個釘在牆上的皮革置物袋。空間利用的很好,住客得到的,就是感覺更加寬敞的床位和浴室。

小巧可愛的桌子,上面沒有用不著的東西,看官網說這就是 Moxy 品牌酒店的創辦設計準則。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

我在玩那隻音符和電話,玩超久的!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

浴室裡的亮點也不小。日式免治馬桶當然是必備(而且用起來感覺是新款)、那支沙龍級的吹風機,我看了就愛!另外,用拉門來做隔間的方法,也比傳統的門較為省空間。

浴室的拉門拉起來時,後面是大片的全身鏡喔!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

我愛這支吹風機!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

不常見到這種洗臉台設計。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

但用了後認真覺得防潮又俐落耶!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

應有盡有的用品盒…也是鐵的哈哈。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

淋浴間裡很貼心的還附一張座椅,對長輩很適合,免得想洗頭時都會擔心站著會滑倒,讓我覺得這間 Moxy 雖然年輕又嬉皮,在設計上的考量卻都面面俱到。

兩個蓮蓬頭都一樣好用!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

淋浴間的乾濕分離門是做到天花板的,而不是用浴簾喔!蒸氣不會跑的整間浴室都是,可以一個人洗澡時,另一個人繼續在外面用洗臉台而不會因為熱水的霧氣而干擾到,我覺得很棒!然後那兩個蓮蓬頭的水壓,真的是太舒服了!這真的很重要,所以要強調出來講,女生要洗頭,真的就是愛這種水壓強又大面積的蓮蓬頭,可以隨時轉換,而且兩個都很大,加上那台沙龍級的吹風機,完全收買我這種只要一出門,就會很懶得洗頭的長髮女生!

大大的乾濕分離門,是直達天花板的,完全隔離濕氣。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

連毛巾的掛架,都好有排設感!

排列整齊的毛巾掛架區。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

逛完舒服的房間後,就下樓來吧!接下來要介紹我最愛的兩個交誼廳區,一個是剛才 Check-In 櫃檯那邊,跟食物和吧台結合在一起的一區,以及進門後左轉,有小火爐和圖書牆的另一區。

來搭電梯的等候區。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

電梯一下來往右,看會看到這個塗鴉鏡子,其實是他們工作人員後門的入口,把他漆成這個樣子,瞬間成了夯夯的 Instagram 熱點(連鏡子上都噴了 #AtTheMoxy 要你去打卡了 XD)。

來這家這麼好拍的酒店,只好裝一下網美...Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

來到吧台的前方,有大學高級宿舍般氣氛的沙發區,很有設計感。桌子上擺著桌遊、Jenga 積木、小玩具、或小盆栽,不用出借,反正所以的活動,都可以在大廳這裡進行。DJ專用區 (DJ Booth) 在週末晚間,會有對外開放的活動,但是到晚上十點都會結束,所以怕吵的住客不用擔心,平日這個專用區就這樣擺著也很亮眼、背景音樂很動感,但不會太大聲。其實我來住之前,原本有點擔心這種夜店風取向的酒店會不會太吵,無法靜下來休息,來住了後,才覺得這間酒店在這方面拿捏的真的很好,有 Party,也有 DJ 之夜,但不會吵雜、大廳就有酒吧,但不會亂、音樂很動感,但也很適合拿著電腦下來工作談專案(我看到好幾組人,就是都帶著資料在討論工作的)!

真.的.有.夠.像.大學.交誼廳!!!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

DJ Booth。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

似乎是 Moxy 品牌的服務精神:Self-Service is the Best Service。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

吧台後方的一大區,是可以輕鬆拿食物的地方。酒精和特殊咖啡可以在吧台點,熱茶和按壓式咖啡,則是免費自取。還有一顆"鐵杯樹",讓你自取杯子下來裝飲料,茶的選擇雖不是很多,但我覺得還滿好喝的,比起在酒店大廳最常看到的"Lipton"或是"Twining"這幾個牌子,能在這間酒店喝到馬來西亞最大的茶牌-BOH,我覺得很特別(也很好喝,有許多花茶可以選擇當作晚上的飲料)!

自取的軟性飲料區。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

提供的是BOH的茶包。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

每天都是現泡的咖啡和熱水區。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

輕鬆的開放式飲食區!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

單買的零食區。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

後區有自取泡麵、冷食、點心、飲料、烤箱、微波爐… 等應有盡有。全部自取去吧台結帳即可。碗盤一貫 Moxy 這種有點嬉皮有點工業的風格,都是摔不破的鐵製品!使用起來別有一番風味(我愛這種拒用免洗餐具的酒店思維!)。愛上他們的交誼廳後,就完全能理解他們把房間裡的設計,省下一些平常不會在房裡用到的東西,把他們都搬到大廳,順便也鼓勵住客們,來使用他們的公共空間,其實是個很不錯的想法!不然平常去酒店,還真的很少會花“大多數的時間”待在“大廳”這種公共空間裡。

泡麵區的左邊,有提供各種佐料,給喜歡自創華麗泡麵的人使用。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

滿滿的自取泡麵區,還提供鐵碗讓你泡!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

加熱點心和罐裝酒類區。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

活動公告欄。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

我強烈懷疑這台機器應該還能玩的!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

有個活動公告欄,可以看出這間酒店的活動多多,就算獨自旅遊,也能利用機會多交些新朋友!

桌上讓每群住客都玩得不亦樂乎的 Jenga。Photo Credit:遊輪女孩Nonik 分享 facebook

到處都可以看到這種很有趣的裝置品。我相信如果還有舊式任天堂紅白機的遊戲卡匝,放進去搞不好還真的能玩!

萬豪計畫的Logo。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

菜單一覽 (1)。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

萬豪計畫 (Marriott Reward) 的招牌這麼刻在吧台上,實在是潮到不行啊!!!

菜單一覽 (2)。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

另外還可以看看他們餐廳的菜單,那些特調咖啡其實都很小杯,但很漂亮!

另一個工作區。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

來這區讀書/做事,真的再舒服不過了!Photo Credit:遊輪女孩Noniko ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

另外一區的交誼廳,就明顯是給人能夠自己工作,或跟朋友聊天的地方了。入口處右轉,或電梯下來左轉的區,有比較安靜的音樂、小火爐、書櫃、長讀書桌、休息區、和一個更有私人空間的小房間!

假文青一下…Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

坐在萬豪計畫 Logo 旁邊,寫著這間酒店的體驗文。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

讀書間的隔間門。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

這個就是我兩晚的工作台,偏偏就要給他選在刻著萬豪計畫 (Marriott Rewards) Logo旁的座位,來寫這篇真心真愛真推薦的酒店體驗文(入住的兩晚內,都有好多人也都帶著筆電來這區,瞬間有種我好像不在酒店,而是在我的大學城咖啡店裏的感覺 XD)。

有沒有很活力的設計感呀!Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

很有風格的洗手間入口。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

鏡子上也有寫字。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

交誼廳旁的洗手間,也可以去參觀一下喔,很乾淨不用說,我覺得他的指示燈做的挺可愛的。

洗手間也是一貫的黑白亮粉紫風格。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

玫瑰 Cappuccino。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

抹茶巧克力咖啡。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

第一天下午點的玫瑰 Cappuccino ,與第二天嘗試的抹茶巧克力咖啡,都很好喝,一杯日幣¥440+稅。

玫瑰 Cappuccino。Photo Credit:遊輪女孩Noniko ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

抹茶巧克力咖啡。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

而我們晚上都會買日本超市裡的布丁和牛奶當宵夜!

來點消夜也是很不錯的。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

因為我兩天都直接睡到快中午才起床,完全錯過其實已經算是供應蠻久的早餐 (6:30~10:30 AM),還好那時沒有買附早餐的房價,只好送上官網的早餐圖片啦(據說很不錯就是了)!

門口的招牌,有早餐的資訊。Photo Credit:遊輪女孩Noniko 分享 facebook

官網的早餐圖片 (1)。Photo Credit:Marriott.com 分享 facebook

官網的早餐圖片 (2)。Photo Credit:Marriott.com ※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

待了兩晚,第二天中午 Check-Out 後,仍是在他的圖書室那邊多待了好幾個小時才離開。這樣兩夜兩人的住宿、服務費、加上住宿稅,全部加完總共付了日幣 ¥41980,約美金 $375 左右。在東京這種到處住宿都又貴又小的大城市,我覺得這間酒店真的是個亮點,雖然是走夜店風,但完全沒有在住宿品質上有所妥協,那張床和枕頭們都好舒服,而且不是只有我住完大推,連媽媽都住的很開心(這最重要啦!),我好久沒見過她對一間酒店的滿意度有這麼高的了,覺得下次應該帶她衝個 W 酒店,看她反應如何好了 XD。

真心覺得要渡假就要像這樣的過幾天,才能好好享受酒店提供的一切!Photo Credit:遊輪女孩Noniko

幾個補充的地方:

滿多網路上的評價,都說這間酒店的健身房很棒,設備是專業級的,我這次沒有去用到健身房,所以無法提供太多意見,不過這種風格的酒店若是有間很專業的健身房,我覺得極有可能!

他有提供免費的電子卡置物櫃,需要暫時鎖東西的可以去使用(把房間裡的保險箱替換掉的另一亮點)。

有投幣式的洗衣間和熨斗。

從 JR 線錦糸町站走來酒店的路上會經過幾家酒店…不是入住的酒店,是那種有陪酒的"日式酒店"!也許有些人會介意,但我在這住兩晚,其實沒有覺得特別危險,也沒有小姐會在路上招客,經過的那條路非銀座區那般的大紅燈區,僅是有幾家有擺招牌在路旁,不會影響到旅客安危,也不會有任何不良份子進到酒店裡,附近的維安做得不錯,各位讀者們不用因此而卻步。倒是酒店附近的幾間拉麵店和燒肉店,早些去吃午餐時,會瞟見可能剛下班的女孩們,還穿著禮服進去用餐,是挺有趣的畫面!

JR 線錦糸町站離東京知名景點們,都在三站距離附近:淺草寺、雷門、秋葉原、晴空塔…等,交通方便。只是酒店的附近沒有什麼特別好吃好逛的就是了(除了酒店本身之外 XD)!

這個鏡子真的很酷。Photo Credit:遊輪女孩Noniko

最後來個結語,身為萬豪集團裡屬於新品牌的 Moxy,在定價、定位上,應該算是介於 W 酒店和雅樂軒 (Aloft) 系列的入門款。自己都有住過 W & Aloft 後,覺得 Moxy 的活力和創意十足,交誼廳的概念,比 Aloft 做的還要好,會讓人很舒服很自在的就在大廳待上好幾個小時,頗適合想要渡假、出差、自由業、和沒有特別要趕行程的朋友們考慮嘗試入住喔!萬豪酒店系列裡,在東京的其他等級五的酒店,如東京車站萬怡酒店 (Courtyard Tokyo Station) 或銀座萬怡酒店 (Courtyard Tokyo Ginza Hotel) 等等,都要日幣 ¥30,000 以上一晚,相較之下,Moxy 的價格相很佛心啊!我自己是一定會再回來的,也希望把這個東京隱藏的好物住宿地點,跟大家分享一下,下次有要去東京玩的朋友們,不如一起來去這間酒店打個卡吧 ?!

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Trip+粉絲團:會定時幫大家整理機票/哩程相關的好康資訊,有興趣要知道跟這篇文章一樣的好康deal,記得要來按個讚

想知道更多旅遊美食資訊,請追蹤按讚「udn走跳世界」