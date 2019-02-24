「羽田機場風格商場」落成，只路過更要細心佇足玩一玩喔
2019-02-24 21:00Japan Walker
東京羽田機場不只鄰近東京市中心，也是轉乘國內班機前往日本各地旅遊的轉運站，近年羽田機場積極規劃航廈空間，進駐眾多名店、販售限定商品，儼然已成為一座航站景點。
★THE HANEDA HOUSE
東京羽田機場不只鄰近東京市中心，也是轉乘國內班機前往日本各地旅遊的轉運站，近年羽田機場積極規劃航廈空間，進駐眾多名店、販售限定商品，儼然已成為一座航站景點。2018／12／19在國內機第1航廈5樓全新開幕的複合設施「THE HANEDA HOUSE」，期許機場不再只是旅人匆匆路過，而是能佇足停留之處，規劃了14家最新潮的店舖入駐，包含日本必吃起司塔PABLO與全日空合作設立的咖啡廳、放浪兄弟經紀公司LDH推出的餐廳、能眺望飛機跑道的星巴克、不用水也能洗頭的SPA等獨家設施，另外也有健身房、自行車舖、adidas等，每家店舖都融入嶄新元素，讓機場也成為值得停留、細細體驗的旅遊景點。
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