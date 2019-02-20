吃膩了無敵家、阿夫利或一蘭拉麵嗎？ 東京精選５家吃完可以驕傲分享的高分拉麵！

【撰文:麵哲/ 窩日本】

近年來日本拉麵在台灣的風靡程度相當可觀。說到日本美食，大部分人閃過腦海的往往離不開拉麵。除了在台灣展店仍會想到日本一試的豚骨拉麵之王「一蘭」、近年來竄紅的淡麗系柚子拉麵「阿夫利AFURI」、東京雞白湯霸主「篝」或是池袋的傳奇排隊名店「無敵家」等，究竟還有哪些連日本當地人都讚不絕口的拉麵呢？ 此篇想和大家分享五家我特別喜歡且極具特色的東京拉麵店家。下次從東京回國，一定可以很驕傲地和朋友分享吃到這些拉麵的感受，絕對會讓他們羨慕萬分！

阿美橫町內的大蔥鴨 – らーめん 鴨to葱

鴨コンフィ麺 1000円 分享 facebook

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上野公園、阿美橫町這兩個地方大概就屬上野周邊最繁榮的地方了，剛好這家拉麵店正位於阿美橫町的巷弄中，上野公園散步後，想必是會來阿美橫町逛逛買買藥妝等等，這時候就很適合來上一碗熱騰騰且美味的拉麵補充體力，「らーめん 鴨to葱」絕對是你最好的選擇之一。

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麵一端上，實在捨不得破壞這典雅且如夢似幻的畫面。湯頭耗時整整兩天以低溫慢火燉煮，來保持湯頭的清澈和鮮甜，再對上特調醬油和鴨油，僅僅一口湯，就能體悟到店家功夫的爐火純青，鴨香味撲鼻而來，鴨的鹹香味強勢，爆發力十足，最後再以醬油回甘，芳香四溢。除了照片中漂亮的舒肥鴨胸，令我最驚訝的其實是－蔥，店家使用日本最知名的丸太白蔥和九條蔥，白蔥的部分以炭火燒烤，把鮮甜和水份完全鎖緊蔥裡。一咬下，香甜的蔥汁直接爆入口中，齒頰留香！

店舖資訊

地址:東京都台東区上野6-4-15

店名:らーめん 鴨to葱

交通簡介:上野站、上野御徒町駅 徒步5分

營業時間:平日11:00-15:00/17:00-21:30 假日11:00-20:00

定休日:不定休 週末營業

融合西式的嶄新拉麵型態-Mensho

潮らーめん 1000円 分享 facebook

走進MENSHO，帶點工業風且具富有質感的店面裝潢，一點都不像是賣著台幣兩三百元的拉麵店。除了用餐區，還有一間巨大的製麵坊和超廣的中央廚房，甚至有拉麵研究室來開發和討論新產品。非用餐時段也有七位師傅在店內服務，心裏想著，我到底是準備吃到什麼樣的拉麵？ 選擇這碗麵後，店家會附上一本小冊子，裏頭寫著這碗麵的用料及吃法。他們以「潮らーめん」贏得2017-18年日本TRY拉麵大賞冠軍，其湯頭是全海鮮食材熬製，以頂級真鯛、扇貝和昆布，配上多種海鹽和藻鹽製成，這種鮮甜已不知道怎麼用文字形容，只能說單純且美好到極點。配料方面也是相當豪華，使用兩粒生食級干貝和生食級雞肉，完全是味覺及視覺的饗宴。

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店舖資訊

地址: 東京都文京区音羽1-17-16中銀音羽マンシオン 1F

店名: MENSHO

交通簡介: 有楽町線 護国寺駅 徒步2分

營業時間: 11:00-15:00/17:00-21:00

定休日: 週一、二

使用上等食材真鯛熬製的魚湯拉麵 – 真鯛らーめん 麺魚

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鯛魚系拉麵近年來十分受到矚目，將此種湯頭拉出檯面的，正是位於錦系町，不到兩年日本最大食評網TABELOG分數就要破4分，2016-17年的日本TRY拉麵大賞冠軍－「真鯛らーめん 麺魚」，他們將真鯛作為湯底的主要食材，將真鯛使用得出神入化，也為鯛魚系拉麵奠定了深基，為日本開起拉麵新的篇章。

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帶點金黃色的清湯湯頭，是以真鯛頭骨與少許雞骨熬製而成，濃鹹適中且一點腥味也沒有，每口湯都是真鯛那最單純的鮮甜味，叉燒部分更是一絕且特別，使用少見的醃燻舒肥豬肉，質地與調味有如歐洲的生火腿，柔嫩且細膩，風味濃厚。「真鯛らーめん 麺魚」另一大特色是他們的－雜炊，也就是吃到最後將飯和準備好的配料倒進麵湯中，配著湯一起享用，說來奇妙，聽起來好像就只是湯泡飯而已，為什麼那滋味會如此特別且銷魂呢？

店舖資訊

地址: 東京都墨田区江東橋2丁目8-8 パークサイドマンション

店名: 真鯛らーめん 麺魚

交通簡介: JR総武線 錦糸町駅 徒歩7分

半蔵門線 錦糸町駅 徒歩8分

營業時間: 11:00-21:00（賣完為止）

定休日: 不定休 週末營業

東京鴨湯拉麵霸主 – 中華そば 満鶏軒

特製鴨中華そば（醬油）1100円 分享 facebook

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雖說店名為「満鶏軒」，不過其拉麵為不折不扣的鴨肉系拉麵，是上者「真鯛らーめん麺魚」的姊妹店。近年來東京的鴨湯拉麵如雨後春筍，像是前者的「らーめん 鴨to葱」、之後會介紹的新宿「らぁ麺はやし田」皆是盛名的鴨湯系拉麵店。

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鴨雜炊丼 小 200円 分享 facebook

満鶏軒的鴨湯醬油拉麵和其他間不同的地方於，整體調味偏淡口，鴨的鹹香味也沒有來得那麼強烈，喝起湯來相當順，帶點甜味且濃郁卻不油膩，是我認為満鷄軒處理鴨最厲害的地方。湯頭加入了柚子皮，畫龍點睛地使麵湯更有層次，在這碗麵中扮演相當重要的角色。除了舒肥鴨胸，還多了少見的鴨腿肉，調味和口感皆極佳，真的是吃過會懷念的一碗麵。最後一樣別忘了，記得加點他們家的雜炊丼，把飯倒進剩下的麵湯中，會嚐到完全不同的美好滋味。

店舖資訊

地址: 東京都墨田区江東橋2-5-3 井上ビル 1F

店名: 中華そば 満鶏軒

交通簡介: JR総武線 錦糸町駅 徒歩7分

半蔵門線 錦糸町駅 徒歩8分

營業時間: 11:00-21:00（賣完為止）

定休日: 不定休 週末營業

東京都內最強的煮干－らぁめん小池

味玉煮干しラーメン 880円 分享 facebook

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記得去年吃到「らぁめん小池」的清湯煮干時，驚艷不已，浮誇到說是個會改變人生的湯頭，事隔一年，在吃了這麼多碗拉麵之後，它仍是我心目中東京最強的清湯煮干拉麵。

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雞湯對上小魚乾的清湯湯頭，口口鮮甜，入口十分柔和，與雞湯搭配淡化了煮干的苦和鹹，卻保留住它的干和甜，清新爽口，吃到最後仍保持初嚐的新鮮感。豬叉燒使用真空低溫調理，鮮嫩柔滑，也是有類似煙燻火腿的口感和味道；手工雞丸子的表現也無懈可擊，口感紮實獨特，且充滿著紫蘇和柚子的清香。整體來說，小池的清煮干，依舊強勢，仍是我心目中東京最強的清湯煮干拉麵！

店舖資訊

地址: 東京都世田谷区上北沢4-19-18

店名: らぁめん小池

交通簡介: 京王本線 上北沢駅 徒步４分

營業時間 平日11:00-14:30/18:00-21:00

週五六日11:00-15:00/18:00-21:00

定休日: 不定休 週末營業

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