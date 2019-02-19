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黃重諺批「喝醉的土包子」 韓國瑜回擊：狗嘴吐不出象牙

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快筆記！ 2019東京必訪美食清單在這裡

2019-02-19 08:01Japan Walker

前往日本旅遊，品嚐美食絕對是不能少的重要行程，引領趨勢的東京總是不斷推陳出新，掀起一波又一波的美食風潮。2018年新開幕的美食名店，在經過1年的競爭後，哪些脫穎而出成為美食大戰的佼佼者？嚴選2019年訪日絕對不能錯過的美食新名店，掌握最新趨勢。

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★now on Cheese♪

2018年11月在新宿開設的起司甜點專賣店「now on Cheese♪ 」，以北海道產起司奶油等加上檸檬打造出微酸生起司，製成起司夾心餅乾、霜淇淋等，在起司大戰中出線。

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★AVOCADOOO

被譽為「用吃的精華液」的酪梨也在備受矚目，2018年5月於惠比壽開設的「AVOCADOOO」便以酪梨為主角，打造多樣酪梨餐點、飲品，讓女性們趨之若鶩。

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★LEMONADE by Lemonica

2018年3月先在下北澤開設東京1號店，接著又在9月進駐澀谷全新商場「SHIBUYA STREAM」開設2號店的「LEMONADE by Lemonica」專賣檸檬汽水，以不加熱的獨家製法特製的檸檬糖漿加上吸睛的店舖設計，馬上成為排隊名店。

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★MAISON ABLE Cafe Ron Ron

2018年8月於原宿開設的日本首間迴轉甜點店「MAISON ABLE Cafe Ron Ron」，將超過30種精緻甜點放置在長38公尺的轉盤上，採40分鐘吃到飽的方式品嚐，一開幕就成為女孩們的朝聖名店。

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★俺的Bakery&Café

吐司在2019年也是關鍵的美食元素，以「俺的」系列大放異彩的連鎖餐廳開設了「俺的Bakery&Café」後，其吐司大受好評，天天銷售一空，去年又推出了全新商品「銀座的吐司」，以最頂級的食材、製法，搶攻饕客挑剔的嘴。

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吐司甜點東京

Japan Walker

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