東京淺草６家必吃精選餐廳！ 米其林推薦飯糰、極品壽喜燒及鰻魚飯、打卡咖啡店應有盡有~

【Shinon/窩日本】

淺草是旅客愛到訪的地方，這裡除了有著兩大景點 – 淺草寺與晴空塔，更是一個吃貨的天堂！在這裡你可以租一套和服閒逛，在古色古香的建築與下町氛圍下品嚐各式各樣的日本料理真是特別有fu～ 那麼現在就來推薦你6家必不可錯過的餐廳！

米其林新星！東京最古老的飯糰店宿六

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現在淺草最具話題性的餐廳絕對非「宿六」莫屬了！因為它登上了2019年米其林東京指南，成為日本第一家獲得米其林必比登推薦的飯糰專門店！其實，宿六本來就來頭不小，它是東京歷史最悠久的飯糰專門店，在1954年營業至今，提供最傳統的日式味道。

有提供中午套餐，最便宜只要690日幣 分享 facebook

來源自宿六官方Facebook 分享 facebook

飯糰看似是很簡單的料理，但根據食材與做法，味道可是會截然不同！宿六用上江戶前的海苔與從日本各地中嚴選出來的日本米，餡料有椎茸昆布、鮭魚、鮭魚子與各種漬物，再由經驗老道的師傅即點即握。這麼講究的做法，兩個飯糰配豆腐味噌湯與漬物的午餐也不過690日幣起，真是超級佛心的價格！難怪現在每天大排長龍，在週末下午1點前往已經早就售罄了，想要試試這份日本傳統味道，記得早點去排隊囉！

店舖資訊

地址: 東京都台東区浅草3-9-10

店名: おにぎり浅草宿六

交通簡介: つくばエクスプレス(Tsukuba Express)淺草駅A出口 徒歩3分

營業時間: 11:30～17:00，18:00～翌日2:00(售完即止)

定休日: 星期日中午休息；星期二、三晚上休息

和食洋食傻傻分不清？變奏版味噌湯專門店Misojyu

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如果你想要嚐嚐日本家庭料理的滋味，但又怕口味太傳統吃不慣，那麼可以試試這間人氣上升中的味噌湯專門店「Misojyu」！在2018年才剛開業，馬上已有很多傳媒探訪與在地人間口耳相傳，午餐時間可是人流不絕。

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MISOJYU的飯糰看起來也都很好吃 分享 facebook

這家餐廳不只有著時尚的外表，就連菜單也特別過人，既有味噌豆乳濃湯、味噌燉湯等你從未嚐過的口味，也有用料十足的蘑菇味噌湯等等，總之會推翻你對味噌湯的固有印象！

一個1280日幣的午餐配一大碗味噌湯、一個飯糰、半顆溏心蛋與三個小菜。 分享 facebook

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我點的味噌豆乳濃湯非常好喝，味噌提升了豆乳濃湯的味道，而豆乳的奶香也中和了味噌的鹹味，湯內很多蔬菜配料，讓人感到滿足！至於飯糰與小菜，說真的，其實我一直不太習慣日本定食中的漬物與冷冷的小菜，但這天定食中的燒雞肉、豆腐磚與芝麻菠菜都很美味，我還是頭一次把整個和食套餐都吃光光呢！Misojyu的每項餐點都很用心製作，不妨來試點新派日式料理喔！

對了，二樓的用餐空間較為寬敞，且四處掛滿了知名書法家武田雙雲的作品，充滿霸氣的字跡讓二樓的用餐空間顯得既傳統又時尚，非常建議上來體驗一下！

二樓又是另外一番氛圍 分享 facebook

店舖資訊

地址: 東京都台東区浅草1-7-5

店名: MISOJYU

交通簡介: つくばエクスプレス(Tsukuba Express)浅草駅國際通A出口徒歩５分

營業時間: 8:30～19:00

定休日: 星期一

來豪吃一頓吧！在百年老店今半別館品嚐極品壽喜燒！

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難得來日本旅行，想要吃豪華一點的話，那就用壽喜燒這個傳統日式火鍋的方法去享受和牛吧！「今半」這家百年老店的大名你可能不陌生，因為它在日本全國都有分店，在一些百貨超市還可買到它的便當。不過既然要吃，何不就選在最古老的本店去品嚐呢？如果嫌本店位置比較遠，在淺草寺附近也有「今半別館」，同樣有著古典裝潢，這棟環境雅致的老房子更被登錄為有形文化財呢！

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在今半嚐一頓可不便宜，隨便點一個套餐都會上萬日幣，不過還是有較划算的方法，那就是品嚐它的午餐！只要2500日幣便可點一份壽喜燒上肉定食，肉質較好的里肌肉4000日幣，霜降雪花牛肉也不過6000日幣，所用牛肉都是美味的近江牛，即使點最便宜的上肉也十足美味！

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店員會在你面前從蔬菜開始製作美味的壽喜燒，她們熟練的手法，恰到好處的時間控制，看著都像是一場表演。牛肉的熟度恰到好處，每一片都很柔軟，即使沾滿濃厚的醬汁，還是無法遮掩原來的牛肉味道。特製的壽喜燒醬汁帶點甜，加上蔬菜與牛肉的鮮味，讓人一口接一口吃個不停！在今半品嚐壽喜燒不只讓你感到滿足，還是一場讓人難忘的經驗，絕對是物有所值。

店舖資訊

地址: 東京都台東区浅草2-2-5

店名: 今半 別館

交通簡介: 東武浅草駅7號出口徒歩約５分

營業時間: 星期一至六11:00～15:00；16:30～21:30

星期日11:00～21:00

定休日: 不定休

感受真正的日本風土人情，在もきち一嚐在地美食文字燒！

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在淺草這些觀光勝地，四周都是觀光客在說中文，讓你覺得不夠過癮？那就走進一些小店去嚐嚐日本人愛吃的平民美食吧！文字燒是淺草的一大特色美食，周邊店家至少數十間，但這次我介紹的もきち可是特別受日本人歡迎，在ig上只要一搜”淺草”便會發現很多它的照片。我在晚上到訪時也是座無虛席，十分熱鬧。

文字燒的賣相可能不是太好，但嘗試了之後上癮的人可不少。 分享 facebook

文字燒是一種鐵板美食，不似大阪有名的御好燒，它的賣相可能不太開胃，一大片麵糊在鐵板上燒啊燒，大家拿著小鏟子刮刮刮，濃稠的味道與烤得焦香的地方卻讓人吃到停不了。もきち的招牌菜是明太子年糕口味，建議你加點起司，融化後牽絲的起司跟鹹香的明太子是最佳搭檔！

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另外，店家推薦之一的炒麵也很好吃，微辣的味道與麻油的香氣配酒一流！這裡的好處是店員會幫你製作好，所以你不用擔心會做不來，保證吃到最正宗的文字燒！(我以前在月島第一次吃時要自己做，結果就弄出了個炒雜菜😂)

店舖資訊

地址: 東京都台東区浅草2-7-19 高橋ビル1F

店名: 浅草もんじゃ もきち

交通簡介: つくばエクスプレス(Tsukuba Express)淺草駅A1出口 徒歩5分

營業時間: 11:00〜22:00

定休日: 不定休

時尚與傳統景色交融，在Fuglen Asakusa享受精品咖啡與鬆餅

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來自挪威的咖啡店Fuglen Tokyo，在代代木公園的那間分店可是吸引了世界各地的咖啡迷來朝聖！原來它在2018年9月在淺草開了一家全新分店，這個還未廣為人知的隱藏版，大家要去搶先打卡就要趕快了！

Fuglen Cafe的裝潢既時尚又低調 分享 facebook

一貫其品牌的形象，這家咖啡店的裝潢充滿格調，廣闊的空間中有多個座位與沙發，晚上會調成昏黃的燈光，很適合約會邊喝咖啡邊談心。特別建議你到2樓去！走上迴旋樓梯，最裡面有3張復古風的皮椅子，面向的是傳統”西參道”招牌，店內的現代氛圍與窗外的和風景色形成強烈對比，更有氣氛！

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這裡可以點各種咖啡，酒精飲料，小吃方面就有多個口味的鬆餅。我點了一杯每日精選，香醇的咖啡帶有微微果酸，是我喜歡的味道！

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另外，不得不推薦這裡的鬆餅，看著一大片原味的鬆餅，不附任何糖漿或配料，原來我還很擔心會不會沒有味道。誰知一入口是很強烈的牛奶和雞蛋香，邊緣的部分脆脆的而中間鬆軟，味道不會過甜，也不會容易感到膩。那時我才剛吃完文字燒，結果一個人又把整份鬆餅吃完了(笑) Fuglen Asakusa營業至凌晨2點，吃完晚餐還意猶未盡的話，在這裡休息一下，享受淺草到最後一刻吧！

店舖資訊

地址: 東京都台東区浅草 2-6-15

店名: Fulgen Asakusa

交通簡介: つくばエクスプレス(Tsukuba Express)淺草駅A1出口 徒歩4分

營業時間: [日～二] 7:00～22:00 [三～四] 7:00～翌日1:00 [五～六] 7:00～翌日2:00

定休日: 不定休

米其林推薦的極上鰻魚飯–色川

淺草周邊有許多鰻魚飯的店家，逛累了在空氣中聞到那炭烤的香氣，真的讓人飢腸轆轆難以忍受~~許多店家都是數十年以上的老店，隨便挑一家難吃的機率很小，但是一頓鰻魚吃下來至少三五千日幣，為了避免踩雷還是想找個風評好的店家的話，色川是個不錯的選擇。

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色川距離淺草寺走路不到五分鐘，烤鰻魚的愛好者也幾乎都聽過它的大名。甚至在2018年的米其林指南裡，色川是被選為僅有五家的米其林一星鰻魚飯中的其中一家。排了將近半小時的隊入座之後，才發現鰻魚飯的價格比起四五年前拜訪時，要貴上許多( 普通 3500日幣，鋪滿鰻魚的豪華版4800日幣)。但既然一趟跑了這麼遠，而且在空氣中飄盪的香氣誘惑下，還是點了豪華版。這時才發現站在炭火前燒烤鰻魚的，並非印象中老師傅的店主人，而是老闆娘。用手機一查才知道店主人在兩三年前已經駕鶴西歸了(驚!)，現在是由老闆娘及女兒兩位女性在經營。

現在店內禁止拍照。圖為4年前所拍攝的豪華版(現4800日幣) 分享 facebook

這時候心中說不忐忑是騙人的…不過不安的心情在吃下第一口後就雲消霧散了。第一口先將滿到盒外的鰻魚夾起，筷子剛下很輕易就將鰻魚切斷，還是一如既往地軟嫩。送入口中，鰻魚綿軟滑潤的口感搭著油脂的鮮甜，塗抹其上的琥珀色醬汁經過炭火的燒烤後更散發出香氣，伴著熱呼呼的日本白米飯大口吃下，還是記憶中的那個美味~~雖然說鰻魚飯的價錢每年都在上漲，但為了這個美味的瞬間我願意 🙂

店舖資訊

地址: 東京都台東区雷門2-6-11

店名: うなぎ 色川 （いろかわ）

交通簡介: 都営地下鉄浅草線 浅草駅（Ａ１出口）徒歩１分

東京メトロ銀座線、東武伊勢崎線 浅草駅 徒歩３分

東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩５分

營業時間: 11:30～14:00 (售完即止;請注意晚上沒有營業)

定休日: 星期日

淺草真的有很多特色美食，傳統料理與新派口味也有，總有一種會適合你的！在觀光之餘可不要錯過這些精選餐廳，在淺草大吃一頓吧～

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