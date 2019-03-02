東京台場「溫泉主題樂園」穿浴衣、泡湯、逛江戶風商店街好嗨森！

這次的東京之旅，要說最令我流連忘返的地方，除了「晴空塔」以外…我想應該就非「台場」莫屬了吧！？在十八天的旅程中，這兩個地方我都各去了三趟…而在台場的部份，這篇要分享的「大江戶溫泉物語」在我心目中真的是一個很好打發時間的溫泉主題樂園，裡頭雖然沒有什麼雲霄飛車、海盜船之類的遊樂設施…但是因為可以穿著浴衣到處拍照（雖然在淺草之類的地方也可以租浴衣、和服上街，但在大江戶溫泉物語是所有人都這麼穿，所以感覺比較自在，不會引來異樣的眼光），無限次進出大浴場泡湯，又可以在商店街裡吃吃喝喝、買些伴手禮甚至是按摩抒壓什麼的，不用像去東京其他地方一樣每天一直走到小腿快爆炸，待在這裡的時候真的是一整個身心靈的大放鬆啊～所以我來了一次以後過幾天又再來玩第二次！

p.s.它日文漢字名稱是「大江戸温泉物語」，那個「温」字的寫法跟我們的「溫」不一樣

p.s.2.我在模仿後方那個小松君的招牌Pose，只是表情猙獰了一點（因為我跳了超過十次）

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先說一下大家最關心的門票部份～照片中是依入場時間和大人、小孩入場票價區分的表格，感覺有一點複雜…不過簡單來說就是大人平日白天入場要2612円、晚上18:00以後入場要2072円就對了，然後週末跟特殊假日還要再加200円左右，然後我剛才用這個網站的日幣跟台幣匯率轉換查到的資訊是2612円等於719元的台幣，算是還可以接受的票價，不過如果你們透過KKDay的網站事先上網購票的話，現在一個人是只要台幣4XX元（價格會隨匯率而浮動），比現場購票便宜很多，省下的錢可以多去買一碗拉麵來吃啦！我當初也是先上KKDay購票的，下訂後隔天他們公司就會用掛號信的方式將實體門票寄去你所指定的地址。

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相關網站：【東京人氣溫泉】KKDay 台場大江戶溫泉物語實體門票（台灣郵寄）

旁邊還有一家「綱吉の湯」，是可以讓家中愛犬也享受泡湯之樂的地方，不過我有上網查一下，那個給狗泡的溫泉跟給人泡的溫泉價格差不多，如果是大型犬的話還比我們去大江戶溫泉物語的門票貴…這年頭的寵物狗花費真是不可小覷啊～不過看到自己的愛犬開心泡湯，對狗主人（狗奴才？）來說應該也是一件無比療癒的事情吧？說不定比自己泡湯還開心咧！

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好啦～拉回正題，這裡就是的大廳，入場後記得要先脫鞋子，裡頭大家基本上都是打赤腳在行動的，不過如果你要穿著襪子也OK，鞋子不能穿就是了。

p.s.裡面有襪子跟內褲的販賣機，價格都是500円

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接下來就提著你的鞋子到這一區找個順眼的號碼來寄放你的鞋子。

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記得離場時要把人家的鑰匙插回去，不要A回台灣啊～我們要當有品的旅人！

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接下來到櫃台區登記入場並拿取一人一個的防水感應手環，你在裡頭的所有消費，包括買東西吃、買伴手禮、投販賣機、享受岩盤浴什麼的都不用付現金，只要先用手環感應一下，出場時再結帳即可。

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入場以後就可以來這個「越後屋」挑選你喜歡的浴衣款式以及尺寸。其實可以選擇的款式沒有很多，印象中男、女生的大概各四、五款而已吧～不過無所謂啦！才花四百多來這裡泡湯，浴衣沒有另外要加錢已經算不錯了，而且我覺得那些款式其實還不錯看。

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我去的時候剛好大江戶溫泉物語有一個活動是跟日本知名動漫「おそ松くん（小松君）」合作，所以處處可以看到它的一些立牌、週邊商品之類的。（不過這動漫在台灣沒有很紅，所以我看了是有點無感，Sorry…）

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接下來就要進入神秘的男性更衣室了，裡頭當然是不能拍照的～

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剛才在櫃台領取的手環上面有一個號碼牌，大家進入更衣室以後就在裡頭尋找對應號碼的置物櫃，然後如果你要直接去泡湯的話，換上浴衣以後就什麼都不要帶，手機、皮夾什麼的都放在置物櫃就好。從更衣室的另一端走出來以後就是室內的江戶風格商店街，你可以看到大家都跟你一樣已經換上了浴衣，然後自在地逛街。

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By the way…浴衣的穿法沒有和服那麼複雜，基本上就是「左上右下」這樣蓋起來，然後腰帶隨便綁一綁就好。（至少我是這樣啦～）

p.s.建議裡頭的內褲還是先穿著，以免走路的時候不小心露出什麼東西來，等下去大浴場的時候，那邊還會有櫃子可以讓你放內褲

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我第一次去這裡的時候選的是比較樸素款的浴衣，不過後來發現這個款式的比較有男子氣概，所以第二次改選這一款，請叫我「背影殺手」，謝謝！

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我來到這裡以後就像劉姥姥逛大觀園一樣，什麼都稀奇、什麼都拍不停，而且很難得穿這樣子的浴衣，整個心情就是異常地雀躍～然後隨便一間土產店都可以逛得非常盡興…（我不像某些專門跑日本的部落客已經玩成精了，世面見多了難免就會變得比較挑剔、比較難以滿足，這是我第一次去東京自由行，所以一切都覺得很新鮮）

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台灣有些樂園賣的商品讓人看了一點都不會想買…不過我覺得這裡賣的好多都好吸引我，比如說…

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哇沙比口味的「KitKat」！！！一看到就很想買回去整自己的朋友～

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關東限定的「品客洋芋片」，是壽喜燒的口味耶！多了「限定」二字就感覺很吸引人…

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然後這個是很夯的海苔天婦羅餅乾「のり天」，雖然台灣也不是說買不到，不過松茸口味的我是第一次看到耶！這對愛吃菇菇的我來說太有吸引力了～

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這個「イカ天」之前我沒吃過，好像是有花枝成份的天婦羅餅乾，不過這包是「瀨戶內檸檬口味」的，也很特別…

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這個好像是砂糖奶油口味的米果之類的，包裝看起來好卡哇伊，而且又是東京限定的商品…日本人真的很賤欸～什麼零食都一定要搞這種限定款，害人看到不買都難受！（其實是我的意志力太薄弱了…）

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香菜口味的薯條跟「柿の種」，奇怪的口味讓人不注意也難…（我還蠻愛買奇怪口味的零食的…）

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這個是哆啦A夢的盒裝餅乾，裡面每一塊餅乾都有哆啦A夢的不同表情，哆啦粉應該很難以抗拒，不過一盒要價800円…不算便宜…

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雖然我個人沒有很迷無嘴貓，不過這個是大江戶溫泉物語跟Kitty合作的戚風蛋糕組合，感覺還蠻厲害的～

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這個溫泉饅頭也是大江戶溫泉物語自己推出的商品，每一顆上面都印有他們的Logo，不過上面那中文的商品敘述寫說「一個餡餅頭塞滿了豆瓣醬」…翻譯得有點讓人倒胃口，如果寫「塞滿了紅豆餡」應該會好一點吧…

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這個是外包裝有喵星人含情脈脈看著你的茶包…雖然跟江戶或日本都沒什麼關係，不過也是讓人很想帶回家的商品。

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前面的都是零食，但這裡當然也有不少跟溫泉相關的商品，比如說這一系列就是哆啦A夢角色的入浴劑，看你想跟誰泡湯都可以！

p.s.以上商品當然也不是只有這裡有賣，可能有些超市什麼的也看得到（但我這一趟沒有去逛什麼超市，以上商品都是我頭一次看到的），可能有些人會覺得我花那麼多篇幅介紹這些商品很瞎…不過我就是分享自己的所見所聞，沒有一定要照什麼規則來寫，也沒有一定要跟其他部落客的寫法一模一樣…

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我後來有買一組這個大江戶溫泉物語自己出品的毛巾加入浴劑商品組合，價格是700円，那個毛巾的圖案很有江戶時代的風格，我覺得還蠻酷的～

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另外這一間賣的是古早味的零食，有點類似我們台灣現在很多老街都有的懷舊雜貨店，不過日本的懷舊零食跟台灣的當然是不太一樣，還是值得逛逛。

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怎麼到處都有哆啦A夢的週邊商品啦！好想買喔～～～

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當然除了土產店以外還有很多其他類型的小店，比如說照片中這個「祭々屋」就是可以玩一些丟球、釣水球之類的小遊戲。

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以前看一些日本的動畫，他們祭典或放煙火的時候都會有這種路邊可以玩遊戲的攤販，其實跟我們的夜市意思差不多。

p.s.有個丟擲手裡劍的攤販感覺還蠻有趣的！

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其實大江戶溫泉物語這個地方也很適合帶小朋友一起來，他們看到這些東西應該會蠻興奮的。

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這一間裡面有很多夾娃娃機那類的可以夾（台灣人應該很愛？），然後也有太鼓達人的機台可以玩，反正泡湯泡一泡可以出來做些別的事情，然後想泡的時候再進去泡。

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反正有各式各樣的遊戲攤販可以殺時間，玩一次的價格都在日幣320~480円之間，但如果成功拿到獎品的話是不算太貴啦…

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這是那個以前也曾經紅極一時的拍貼機，雖然現在已經沒什麼在用了，不過如果想跟家人、朋友或另一半留個紀念的話，拍這個還是不錯的！（這台還可以保留個圖檔傳到你手機，不過台灣的手機不曉得通不通用？）

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還有可以算命的店（日本人好像也蠻愛算命的，以前在日商旅遊公司上班，很多日本人都會透過我們公司來預約台灣的命相館）！算一次2000~5000円，看你要算的是什麼，不過不太確定算命師是否懂中文…應該是不懂吧…

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我們當天到這裡的時間大約是上午11點左右，因為有點餓（沒吃早餐）但是又不想挺著大肚腩進去泡湯…所以決定先買一些小點心來吃就好。

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這一家是賣可麗餅的，口味頗多元，而且都有放樣本出來讓客人參考。

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中、英、日、韓四種語言都有耶～價格一份500円以日本的消費來說也算還好。

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之前有看到一個部落客把大江戶溫泉物語的食物批評得一文不值…我不曉得那位部落客是用什麼樣的標準來評論，可能因為人家幾乎日本玩透透了，也常吃一些高檔美食，所以覺得這裡的食物真的很不怎麼樣…不過我自己以一個沒去過日本幾次而且第一次到東京自由行的旅人的觀點來看…我覺得這裡的東西其實也沒到難吃得很離譜的地步，大概就跟一般百貨公司的美食街水準差不多吧！不要跟什麼名店比的話其實也算好吃啦～不會難以下嚥。

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邊吃可麗餅還想要配點飲料，所以到對面跟可愛妹妹買了一顆葡萄柚。

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這葡萄柚是你點完以後，她會用一台機器把裡頭的果肉打成果泥，然後用吸管吸起來喝，算很天然的純葡萄柚汁…

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接下來準備去「大浴場」泡湯嘍～

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當然～就跟其他泡溫泉的場所一樣，這裡頭是禁止拍照、攝影的，基本上連手機都不能帶進去，所以我只能用文字敘述裡面的環境。

首先，走進去這個布簾後頭以後，左手邊是女性的大浴場，右手邊是男性的大浴場，進入大浴場之前還會經過男、女各自的更衣區，這裡有小櫃子可以讓你寄放浴衣跟內衣褲，也有乾淨的大毛巾跟小毛巾可以拿，不過大毛巾是給你泡完湯以後擦乾身體用的，基本上不能拿進大浴場去泡進溫泉裡，也不能讓你圍著下體這樣走進去，但小毛巾是可以拿進去稍微遮一下啦（也盡量不要泡進溫泉裡，可以學日本人放在頭上之類的）～如果你害羞的話，不過裡面的人基本上都是大剌剌地裸體走來走去，你特別遮遮掩掩的話反而會變得很顯眼…

然後大浴場分為室內區跟室外區，室內區的坪數比較大，有大江戶溫泉、黃金之湯、百人風呂、絲綢之湯等不同的泉池可以泡湯，不過基本上泉質一樣都是從地下一千多公尺汲取出的褐色「ナトリウム塩化物強塩泉（硫酸塩泉）」，聞起來不會臭，還有可以減緩神經痛、筋肉痛、關節痛、五十肩等症狀的好處，但這些看看就好，反正只是偶爾來泡一次也不能真的治什麼病，總之可以舒服地泡在暖呼呼的溫泉裡就是痛快啦！大家可以每個池子都泡一泡，然後再到戶外露天溫泉區去感受一下上半身很冷、下半身很熱的爽快感，我知道有些台灣人很不習慣在大庭廣眾下裸體…不過來這裡真的不用害羞什麼誰的鳥大、誰的鳥小之類的問題，日本人都見多識廣，沒有人在在意那個的啦！

p.s.裡面還有淋浴區，洗髮精、沐浴乳等衛浴用品一應俱全，進去泡湯之前要先淋浴一下比較好

p.s.2.有刺青、紋身貼紙、身體彩繪者禁止入內泡湯唷…

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這張照片擷取自大江戶溫泉物語的官網，大家有興趣的話可以點進超連結看更多大浴場的相關照片。

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大浴場外有一台賣牛奶的販賣機，泡完湯全身暖和的狀態下來上一瓶冰牛奶還蠻暢快的喔～

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用日文來說的話，這種感覺應該就是「スッキリ～」吧！？

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這邊的二樓上去還有擺放幾台按摩椅，然後旁邊有一間很大間「リクライニングルーム（休息室）」，裡面放了很多躺椅，每個躺椅還附小螢幕可以看電視，然後入內使用完全免費，你要在裡頭睡午覺也是沒問題的，算很貼心的設施。

p.s.休息室禁止拍照（日本人重視隱私），所以不能拍給你們看

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除了大浴場以外，大江戶溫泉物語還有一個大家一定要體驗的足湯區，因為這裡真的很美，整個戶外的庭園造景都取自很多日本的知名景點（佔地有700坪），泡足湯的時候切記要把手機、相機都帶來狂拍，整個把整個庭園都當成你的寫真集拍攝場地！

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如果比較畏寒或當下天氣真的很冷的話，這裡也有準備和風的外套，庭園的足湯區專用喔～

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這裡的足湯區跟礁溪的湯圍溝溫泉公園有一點點像，就都有一條溝渠狀的溫泉，大家可以坐在邊邊伸腳下去泡。

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但我真心覺得泡足湯不是重點啦～因為剛才泡全身的就很爽了，然後足湯台灣也很多地方可以泡，所以來這一區最大的重點就是穿著浴衣拍外景照，能多假掰就多假掰！！！

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還沒走到足湯的地方的時候就可以先在「日本橋」拍個二十張。

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難得在櫻花季的時候去日本，這裡又有那麼多盛開的櫻花樹，怎麼能不穿浴衣在樹下拍一張！？

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也給櫻花樹一些面子，給它留一張特寫照。

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拍完站在樹下的，還要再拍一張坐在樹下的…

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這裡的足湯其實也有分溫度高一點的和溫度低一點的區，然後也有可以邊泡足湯邊走健康步道的區域，想要健康一點的人可以去試試看…

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其實這裡跟泡大浴場還有一個很大的不同就是這裡男女老少都可以一起泡啦～有人可能是男女朋友一起來，剛才泡大浴場的溫泉時被迫分隔兩地，身在曹營心在漢…來這邊又可以重新相聚了～

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然後來這裡真的好好欣賞風景，看你是要欣賞櫻花還是櫻花妹都可以。

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也是有櫻花小鮮肉啦～有需要的話請自取。

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總之大家來這裡可以吹吹風、泡泡腳、拍拍照、賞賞花、跟家人或朋友聊聊天，是個很歡樂的足湯庭園，然後聽說入夜後打光也別有一番風情喔！

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這裡還可以享受小魚吃腳皮的服務，15分鐘體驗要價1500円，大家可以自己斟酌一下要不要花這個錢…

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臨走之前也幫阿峯再補拍一張，其實我在這區已經有幫他拍一百多張了吧…只是這次不想放太多他的照片，不然很多網友都以為他才是「老錢」…

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足湯區的旁邊還有個「岩盤浴區」，好像是讓人躺在一種加熱的石頭上面，藉由散發出的遠紅外線與負離子讓人達到冒汗、抒壓、增強血液循環、減少疲勞…等功效，一次1200円，下次如果有再去，我還蠻想體驗一下的。

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然後這裡還有個「美楽園」，就是那種按摩、SPA店的概念，跟大家說幾個價格先有個底…腳部穴道按摩40分鐘4500円、全身按摩50分鐘5500円、泰式按摩45分鐘4900円…每個人消費能力不同，貴不貴大家自己衡量嘍～

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接下來肚子也開始有飢餓感了…趕緊回到商店街來去覓食！

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這裡的餐廳種類還蠻多的，比如說有專賣和食料理的「川長」、照片中的壽司店「江戸寿司」、主打海鮮丼飯的「蝦夷たらば丸」、韓式料理專賣店「韓味村」、炸豬排飯專賣店「小樽市場」…等等。

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不過我那天逛完一圈，比較想吃的是這間「粉紋」賣的鐵板料理，就是大阪燒、摩登燒那一類的。

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點完以後會給你一個「取餐震動器」，你可以在旁邊隨便找座位，等有振動再去取餐，跟我們台灣的美食街差不多。

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這個是「香蔥豬肉摩登燒（菜單上面有寫中文）」，880円，底部是有飽足感的炒麵，然後醬汁還蠻重口味的，整體來講我覺得算好吃，是我太好養了嗎？（我在台灣也只吃過兩、三間有賣摩登燒的餐廳而已…）

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另外一份是「海鮮摩登燒」，880円，上桌以後才曉得它指的海鮮大部份都是櫻花蝦…也還不錯吃啦！但我本來是期待可以吃到花枝、蝦仁之類的…

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穿浴衣吃摩登燒好像也蠻值得拍一張紀念照留念的！？

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我就是這時候偷看別桌的客人才發現他的浴衣圖案好像比較好看…太素的穿起來真的很不出色。

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這裡的用餐空間其實還蠻大的，上面這張照片又是另一個區域，旁邊有賣甜點跟飲料什麼的。

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旁邊發現一間房間是專門讓癮君子抽煙的，所以大家煙癮犯的話也不用離場走出去。

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無酒不歡的話可以來這酒吧小酌個幾杯，酒的種類還蠻多的。

p.s.溫馨提示，這裡有公告喝醉酒的人士禁止進入大浴場泡湯喔…所以最好是泡完湯以後再來喝酒

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我們這種比較乖乖牌的是吃個霜淇淋就很滿足了～這家的霜淇淋還蠻好吃的，口感很濃郁。

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然後我還有跑去買另外一家冰店買所謂的「綿雪冰」，它聽起來有點像台灣的雪花冰，不過其實特色是用比較特殊的刨冰機刨出比一般刨冰更細緻的細冰，口感會比較輕柔些，碰到舌尖的瞬間就融化了，一份要價500円，我覺得有點貴就是了…（因為很快就吃光了）

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前面有提過我這次的東京行一共去了兩次大江戶溫泉物語…第二次去的時候我們午餐是選擇在另外這間「出汁居酒屋 片口屋」吃。

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這裡有獨立的用餐空間，不用和其他美食街的客人擠在一起。（其實非假日的話美食街也不會很多人啦～）

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好吃的「厚切玉子燒」，要價580円，上桌實是熱呼呼的，不是從冰箱拿出來的那種，然後吃起來有層層堆疊的口感，我很愛！

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這一碗是「大腸味噌煮」，680円，裡頭的豬大腸給的量很多，吃起來的口感沒有燉到非常爛，還有點QQ彈彈的，味噌的味道鹹香，我覺得搭配較為清淡的茶泡飯還蠻適合的。

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這兩份一份是「梅子雞肉茶泡飯」、一份是「鯛魚茶泡飯」，價格分別是1180円和1380円。

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鯛魚片看起來是生的，等下要淋上高湯才會呈現半熟的狀態。

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旁邊有小碗可以把飯盛過去再淋湯，我覺得兩種茶泡飯的口味都還不錯，主要就是那個高湯的味道很鮮甜，那個昆布的甘味還蠻重的，所以配起來就是很OK，我覺得沒什麼好挑剔的。

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最後離場時，只要把手環交給櫃台人員，就會顯示你這次的消費金額，然後結帳完以後就可以拿到照片中這個「結帳票」，交給出口處的工作人員就可以走出去了～

以上就是這次的分享啦！

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對了！大江戶溫泉物語是有免費的接駁巴士可以接送客人往返錦糸町車站、東京車站、品川車站、新宿車站的喔～詳情請參考官方網站的資訊。

然後如果你們真的很熱愛這裡的氛圍又很喜歡泡湯的話也可以考慮直接住在裡頭，大江戶溫泉物語的二樓有他們自己經營的旅館，和室套房、洋室套房都有，也有最經濟實惠的膠囊旅館，一個人的住宿費約日幣4200~4600円，可以泡湯泡到脫皮，有興趣的話可以直接上官網去預約喔！

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大江戶溫泉物語 御台場店

地址：東京都江東区青海2丁目6番3号

電話：+81-3-5500-1126

營業時間：11:00 ~ 隔天早上9:00

官方網站：http://www.ooedoonsen.jp/

交通方式：它位於テレコムセンター站附近，推薦大家可以上ハイパーダイヤ這個網站http://www.hyperdia.com/ja/，左上角框框輸入你所在的站名以及要前往的站名，再按「檢索」，就會列出各種交通方式，包括要在哪邊轉車、花多少時間跟車費等等，我這一趟都是靠它來搭電車der

【東京人氣溫泉】KKDay 台場大江戶溫泉物語實體門票（台灣郵寄） 我訂購時花了400元

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文章來源：老錢的老巢

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