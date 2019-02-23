看東京晴空塔 就是要配上超好吃的竹末東京雞湯拉麵！

東京晴空塔開幕那麼久，終於輪到我來一親芳澤，果然是高聳的偉大建築，由地面往上看所感受的震撼力與壓迫感不是照片所能表現出來的。只是欣賞晴空塔之餘，如果還能夠搭配附近的美食就更好了，多虧這天有朋友一起同行，她在Google地圖上臨時搜尋評價，找到了一家叫做「竹末東京」的拉麵店，這一吃不得了，一定要推薦給大家！

從地鐵站「押上」出來沿著建築物繞一下可以很近距離的觀看晴空塔像這樣：

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TIPS: 所有的照片都是用 iPhone XS 拍照，並用內建的全景功能拍出廣角的效果，把全景功能打開後手機轉90度，改由下往上刷就可以拍出全景垂直照喔。但我們一般看到的東京晴空塔照片是這樣的：

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這個拍攝地點是在「押上」站以西300公尺遠的「西十間橋」，參考下圖：

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在電腦上將Google地圖切換為地球模式就可以清楚的看到3D繪製的晴空塔，隨著地圖移動及縮放會看到晴空塔活靈活現的配合視角做變化。

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除了在西十間橋可以拍攝外，可以繼續往西邊走來到「十間橋」：

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為什麼要來到更遠的十間橋呢？因為站在比較遠的十間橋才有機會拍到晴空塔的完整水中倒影呀：

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可惜這天的水面不平靜，完全等不到更好的倒影出現。後來逛到晴空塔附近看到這樣的排水狀況才知道河面不平靜的原因了。

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好像很多蠻成功的晴空塔黃昏照都有相當平靜的倒影，是不是黃昏時間通常都不會排水呢？

竹末東京拉麵

來到比較遠的十間橋除了可以看到更完整的晴空塔倒影外，另外一個重點就是順便吃碗拉麵囉！這間「竹末東京」拉麵就在十間橋旁邊而已，相當近。

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豚骨湯頭實在是流行的有點久了，很難再變化出令人驚訝不已回首再三的口味，因此現在許多新的拉麵店都在跳脫豚骨湯頭，竹末東京則是選擇了雞湯口味，看擺盤也有比較年輕化的感覺。

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不過一到現場發現排隊人潮，朋友還要趕下午的飛機，只好拋下我離去，剩我一個人開始慢慢的排隊之路。索性排隊時已經可以開始看菜單了，有英文和日文版。

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很快的我就決定要點這個 850 元的 Tori Ramen 也就是雞拉麵。

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此時我前面差不多還有五六組人吧！後面還有這麼多人，生意真是好，大家都是專程過來吃拉麵的，而且都是日本人，沒有什麼觀光客，這種深受當地人喜歡的餐廳是我最喜歡的啦！

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拉麵店的營業時間：

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等我吃完拉麵出來，還有這些人在排隊。

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如同大多數的日本餐廳一樣，門口有餐券自動販賣機。

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我點了一碗雞拉麵再加一個糖心蛋，剛好一千元日幣。

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用餐區總共八個座位：

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雞拉麵 日幣 850 元 + 糖心蛋 150 元

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當陌生的拉麵上桌後，我採取的攻略一定是先純喝湯，絕對不把碗內的東西攪拌，為了就是仔細品嚐湯頭的味道，這也是廚師要帶給客人的第一印象，絕對不能錯過了啊！其實一上桌就已經雞味撲鼻，再小心的舀起一匙湯來品嚐，「哇～～」雞湯味道相當濃郁啊～「好雞啊」是我覺得最高的讚美了

然後我將注意力轉到這堆青蔥、洋蔥，和我看不懂的碎末上。回頭看菜單的介紹，原來呈現碎末狀的竟然是干貝泥啊！

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干貝的味道相當鮮美，與雞湯混合後呈現了驚人的美味，實在是太好喝太棒了，難怪外面排隊成這樣。不過缺點還是有的，那就是這麼好喝的湯頭實在是少了點，沒喝過癮！

這三片叉燒肉超好吃！完全不同部位、不同口味的叉燒肉，每一片都深深抓住我的味蕾，太棒了啊！

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糖心蛋的外觀好像滷蛋 (haha) 裡面蛋黃的熟度掌握的真是好。

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麵條也十分有口感。

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面對這麼好吃的拉麵，我能做的就是把它吃乾抹淨，這也是我最大的讚美與敬意了。

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最後說個結論，看東京晴空塔就是要配竹末東京的雞湯拉麵啊！

竹末東京

東京都墨田区業平５丁目１４−７ フラーリシ押上 地圖點此

營業時間與公休訊息建議參考Google地圖

文章來源：隨裕而安 ﻿ FB：隨裕而安

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