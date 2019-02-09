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台日交流賽／桃猿挨6轟 慘遭羅德完封血洗22分

偷偷跟你說内行的東京達人才知道的「澀谷」秘密基地

2019-02-09 16:48Japan Walker

從澀谷站步行約15分鐘，就能到訪富之谷、神山町等被稱為「奧澀谷」的幽靜地區，這裡聚集了職人專門店與質感咖啡館，是東京達人的秘密基地。

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★MEALS ARE DELIGHTFUL

愛知縣瀨戶市知名餐具品牌MARUMITSU POTERIE在2月以3層樓建築直營店在東京開張，以「吃飯是件有趣的事！」為宗旨，每層樓以不同主題經營，1樓餐具店「DISHES」售有STUDIO M'與SOBOKAI等品牌餐具、2樓食堂「Meals」將

品牌餐具與暖心家庭料理相互搭配打造幸福的用餐時光、3樓「富ヶ谷食事研究所」則不定期舉辦飲食主題講座。

meal A¥1800／Meals所提供餐點，暖身家庭料理與餐具營造出療癒感。
meal A¥1800／Meals所提供餐點，暖身家庭料理與餐具營造出療癒感。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区富ヶ谷 1-17-5 　

電話：+81-3-5465-1771（DISHES）、+81-3-5465-1772（Meals） 　

營業時間：DISHES 11：00∼20：00、Meals 11：30∼18：30（LO 18：00） 　

公休日：三 　


★Minimal 富ヶ谷本店

Minimal，翻譯為極簡主義，如此浪漫有質感的店名從巧克力製法、產品包裝到店內裝潢都可窺探一二。堅持採用Bean to Bar的巧克力製法，從選取可可豆到製作巧克力的生產過程全由店家進行，並細心將巧克力切割成不同大小讓顧客能以喜歡的方式品嚐。除了常態商品，每個月會推出創新巧克力甜點或活動。

板チョコレート （板狀巧克力）¥1200∼1400／片／平時皆備有6∼8種口味，...
板チョコレート （板狀巧克力）¥1200∼1400／片／平時皆備有6∼8種口味，簡單素材帶出可可原有風味。
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即將在2019年1月推出7種口味組合，包含帶有青蘋果、水蜜桃等香氣的巧克力。
即將在2019年1月推出7種口味組合，包含帶有青蘋果、水蜜桃等香氣的巧克力。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F 　

電話：+81-3-6322-9998 　

營業時間：11：30∼19：00 　

公休日：無


★SHIBUYA CHEESE STAND

不用遠赴義大利、北海道或偏遠深山，在奧澀谷就能品嚐到同等美味的起司。以「在城市街道中，提供新鮮現做的起司」這樣的堅持，將每早牧場直送的新鮮牛奶交由專業職人製作，讓顧客可以吃到第一手完成的新鮮起司。除了可以品嚐單品起司外，還有披薩、三明治輕食menu或乳清飲等飲料，可嚐遍各種起司料理。

たっぷりトマトとブッラータ オレガノ添え （奧勒岡葉佐番茄與布拉塔乳酪）¥168...
たっぷりトマトとブッラータ オレガノ添え （奧勒岡葉佐番茄與布拉塔乳酪）¥1680／來自合作農家的新鮮香草香氣十足。
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出来たてモッツァレラ＆リコッタ （現做莫扎瑞拉＆瑞叩塔起司）¥640起／現點現做...
出来たてモッツァレラ＆リコッタ （現做莫扎瑞拉＆瑞叩塔起司）¥640起／現點現做，是在日本國產天然起司競賽中曾獲金獎的料理。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神山町 5-8 1F 　

電話：+81-3-6407-9806 　

營業時間：11：30∼23：00；日11：30∼20：00 　

公休日：一（遇國定假日順延至隔日）


★THE LATTE TOKYO

隱身在寧靜住宅區中、3.7坪大的迷你複合概念咖啡舖，以獨特露天座位和每1∼2個月會變換包裝的設計師聯名插畫咖啡杯在網路上引起風潮，吸引了日本各地及各國咖啡迷特地前往朝聖。店裡分為服飾品牌、咖啡店與企劃團隊3個空間。咖啡menu中的拿鐵系列皆使用味道濃郁、每日限量生產的東京牛乳所調配，還有椰子、草莓及香蕉等特別口味供選擇。

STRAWBERRY TOKYO LATTE¥550／咖啡豆是為搭配東京牛乳所嚴...
STRAWBERRY TOKYO LATTE¥550／咖啡豆是為搭配東京牛乳所嚴選的品種。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神山町 3-3 T'S GREEN 101 　

電話：+81-3-6416-8298 　

營業時間：08：00∼19：00；六日假10：00∼18：00

公休日：不定


★Coffee Supreme Tokyo

1993年誕生於紐西蘭的老牌咖啡將觸角延伸至亞洲，其1號店於2017年10月在奧澀谷開幕。店內所使用的咖啡豆全是在墨爾本烘焙後特地空運而來，香味比一般咖啡豆濃厚是其特徵。在1樓購買咖啡後，可走到鮮少人知的4樓露天座位，邊啜飲咖啡邊欣賞奧澀谷街景，是內行人的奧澀谷玩法。

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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神山町 42-3 1F 　

電話：+81-3-5738-7246 　

營業時間：08：00∼19：00；六日假08：00∼20：00 　

公休日：無


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咖啡東京巧克力

Japan Walker

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