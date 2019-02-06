原味「金子半之助炸蝦天丼」東京VS台灣 美味程度差多少？

由於東京的金子半之助炸蝦天丼飯以其美味度聞名，到日本東京自助旅行的人多少都會耳聞這家店，甚至去拜訪過，於是台灣三年前特地引進金子半之助，並且在技術上獲得由日本金子社長的直接支援，所以那時候引起一陣風潮，我記得台北車站二樓的排隊人潮一路延伸到樓下，要吃到一碗金子半之助的炸蝦飯需要排隊三小時以上，真的是太恐怖了，也由此可知金子半之助的美味度造成的知名度確實是其來有自。

很誠實的說，台灣金子半之助邀請我試菜過幾次，加上我自己也有和朋友一起去吃過金子半之助幾次，所以對於台灣的金子半之助味道及水準不敢說是完全不熟。這次11月初造訪東京，想說應該要來吃吃看原廠的金子半之助才對，畢竟台灣的金子半之助算是海外工廠，可能製作的水準或口味無法與原廠一樣，還是該來探探虛實。

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金子半之助在東京有幾家分店，我就選了日本橋的這家總店，於下午兩點多來，避開用餐時間，但還是有不短的人龍隊伍。我有去注意排隊的人都從哪裡來，發現其實觀光客不多，幾乎都是日本人，可見金子半之助是真的受日本人喜歡，而不是只有觀光客才喜歡，對於這種日本人很愛的店，我就更有興趣，因為這才是日本人喜歡的味道，我出國就是想體驗當地人喜歡的味道，而不是先找台灣人喜歡的味道。

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所幸這個年代有手機可以幫忙打發時間，所以這一個多小時倒也不覺得特別辛苦，我終於排到店門口附近。

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最後有6個位子可以坐下來一下，排到這兒終於可以休息啦！

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我被安排在一樓，覺得挺幸運，因為這樣就可以近距離欣賞師傅們的手藝。

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不像台灣的金子半之助有不同等級的天丼可以選擇，日本的金子半之助只有一種菜色，就是江戶前天丼 980 日幣。

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桌上有兩種小菜，醃蘿蔔和甜薑。

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我得說，這個醃蘿蔔實在是好吃清爽啊～台灣的醃蘿蔔沒有這麼好吃耶？也不像日本的有綠色的菜絲在裡面。

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一會兒，我的江戶前天丼來了，味噌湯是額外點的，好像是 120 日幣。

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就外觀來說，不覺得和台灣的金子半之助有什麼差異，麻油的香氣也很類似。

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穴子魚真是大，這樣一份不用日幣一千元，我覺得十分佛心，因為在日本用餐，隨便找間稍微像樣的餐廳，可能就要超過一千日幣才能打發了，以金子半之助的知名度來說，不到一千確實是佛心來著。

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可是才吃第一口，我就驚覺這與台灣的金子半之助有著非常大的差異！

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炸物很酥，麻油很香，醬汁夠味，這些全部都強過台灣的金子半之助。

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尤其是白飯的口感，長久以來這一直是台灣金子半之助的弱項，雖然最近是改善不少了，但可能是成本以及品種的關係，台灣的米飯吃起來就是覺得差一些，而日本金子半之助的米飯好好吃啊！晶瑩剔透又Q彈！

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炸蛋則與台灣的差不多。

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排隊雖然辛苦，但這一碗不用日幣一千元，實在是太值得了。

為台灣的金子半之助平反一下

當時在日本吃的時候覺得實在是很好吃，覺得台灣的金子半之助是遠遠比不上。但回來後，趁著對原廠的口味水準還有記憶，我覺得還是應該給台灣金子半之助一次機會，於是我自己跑去台北車站二樓的金子半之助點一份一樣的江戶前天丼來看看，以下這是 11 月初的台北金子半之助：

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可以看到單點一份是 420 台幣，而且最後結帳時還要加 10% 所以是 462 元，對比日本金子半之助是日幣 980 元折合台幣約 264 元，價差還是不少的。

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趁著記憶還在，與日本原廠比起來，我覺得：

■台灣的麻油香氣沒有日本濃。

■酥脆的程度弱一點點，但沒有差很多。

■炸蝦飯的專用醬汁沒淋夠，我明顯的覺得味道沒有日本原廠夠味，所以額外要求台灣店員再補送一些醬汁過來。若不是補上了醬汁，台灣的味道真的會差日本蠻多的。

■海鮮炸的組成成份與日本不同。

■台灣的穴子魚上面有明顯的柚子顆粒及香氣，但我覺得日本的穴子魚沒有這道處理。（上圖可看到台灣金子半之助上面有柚香果肉）

■穴子魚是日本原廠的比較大一些，但是台灣的好像又比較厚，我覺得這應該不是通則啦！

■台灣的米飯怎麼變強了？！只有小輸日本一點點，但以前是真的輸很大啊！

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整體來說，三年前台灣金子半之助那個改進空間極大的白米飯，現在確實是修正不少了，可喜可賀，不過醬汁偏少這件事情，不知道是不是台灣人口為偏淡造成台灣金子半之助向下調整鹹度所致？如果你想要吃到更接近日本金子半之助的口味，主動請店員送醬汁過來吧！

結論：還是日本的金子半之助好吃划算，不管是味道、口感、香氣、價格，都是日本的勝出。

日本金子半之助日本橋本店地圖點此

後記

雖然那天在東京吃金子半之助實在是吃的很滿意，可是我發現隔壁的幾位日本人竟然都沒吃完就走了？而且剩這麼多，看得我好想偷來吃（是有沒有這麼不要臉）

真想知道他們沒吃完的理由是什麼。不餓？不好吃？怕胖？

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文章來源：隨裕而安 ﻿ FB：隨裕而安

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