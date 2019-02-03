東京「トリックアート迷宮」3D美術館！江戶時代風格超好拍

上次有跟大家分享過「DECKS Tokyo Beach／デックス東京ビーチ」裡頭的「台場一丁目商店街」，讓大家大致上對那裡有什麼好看、好玩、好吃、好買有一點概念，不過這邊有一區是叫做「東京トリックアート迷宮館」的3D美術館，因為裡頭有太多好拍的玩意兒了，所以我另外拉出來獨立寫一篇來分享我那天拍的照片，順便也讓大家知道這間3D美術館跟其他地方的有什麼不同。

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之前有跟大家說過台場一丁目商店街是一個可以免費參觀拍照的好地方，不過你如果要體驗一些特別的設施…比如說「台場怪奇学校」或本篇介紹的的「東京トリックアート迷宮館」的話當然是要另外買票才能體驗的，這個還蠻合理的吧？

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票價的部份是大人1000円，4歲小朋友到國中生階段的600円，3歲以下小朋友免費，其實跟我之前去曼谷的3D美術館票價差不多，不過老實講…這裡的整個坪數和規模是有比曼谷的小一點。（但也很夠拍了啦～）

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p.s.我去的時候，憑這裡的門票還可享DECKS Tokyo Beach裡頭其他店家的優惠，比如說我後來去吃「たこ焼きミュージアム」的章魚燒時有多送幾顆…

之前去過的不管是泰國的還是台灣的3D美術館（台灣的只是臨時搭建的展覽那一種，人超級多的，根本無法好好拍照），基本上都是進場以後就隨便你自己參觀，只要不要破壞場景什麼的，工作人員基本上都不會管你，不過日本果然是「服務至上」的國家，我們買好票要進場的時候，工作人員說請我們稍等一下，因為前面有一組日本人的遊客，她會先用日文為她們導覽，等告一段落之後換我們入場，她會再用英文為我們導覽…

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其實我心裡O.S.「老子已經去過好多地方的3D美術館了，根本不需要導覽，直接放我們進去自由拍照就好了」，但又想說這應該是她們這裡的規矩，也許有一定的SOP吧？因此就聽她介紹了好幾個壁畫場景的機關。

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比如說照片中那個站在茶店門口的老闆娘，她的手貌似做出了加藤鷹的招牌手勢…不過手指處其實有一個機關可以把遊客的衣服卡在那邊，拍照可以拍出一種衣角被老闆娘拉住的感覺，平面的壁畫看起來會變得非常有立體感。

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其實旁邊的牌子就有Sample的照片可以參考了，底下還有中、英、日文的介紹，遊客可以自己看就好，但工作人員還是很熱心想口頭介紹…

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然後說到東京トリックアート迷宮館跟其他3D美術館有什麼差異呢～？除了工作人員特別有熱誠、還會為客人導覽一部份的環境以外（大概會導覽1/3左右的區域），我想最大特色應該就是這裡的壁畫有很多都是以江戶時代的事物為主題，會出現什麼藝妓啦～忍者啦～相撲選手啦～之類的，如果你們去其他3D美術館的話應該比較少這類型的畫作。（不過每間3D美術館的壁畫幾乎也都是獨一無二的就是了）

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這些壁畫應該是繪製以後再另外大圖輸出的，所以就算身體或衣服接觸到也不會沾染到顏料，體驗的時候可以放心去嘗試各種Pose。

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「東京トリックアート迷宮館」的「トリックアート」其實是英文「Trick Art」的意思，很多作品設計的目的都是要騙過遊客的視覺，除了平面的畫作看起來變立體以外，還有其他很多有意思的「技倆」，比如說上面這張照片，看起來背景的人物都被拉寬了…

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但是換個角度來看，他們看起來就正常多了。（其他3D美術館其實也有類似的作品啦～）

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還有這一幅作品，它會隨著遊客一步步的逼近而改變看起來的樣子，有一種讓人在看動畫的感覺。

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從側面看才曉得大小玄機，它上面的屋子都是立體的，而且角度有精心設計過。

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接下來就是一系列我的寫真集

首先第一張是GG的照片，大家如果不好好觀察背景畫作的話，有時候就會擺出違和感很強烈的Pose…

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抬這麼重的神轎，單手抬的話根本就無法出什麼力，所以當然是要雙手一起抬才合理嘛～（好啦！我知道我太認真了，很多人一定覺得做做樣子就好了）

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大哥！您的米掉了，不過大丈夫爹死～小弟在這邊幫您接住了～～～

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阿峯也來一張！（他偶包比較重，沒有像我那麼放得開，但是後來看了我的表現，他有漸入佳境一點）

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平常我那些高熱量食物可是沒有白吃的！！！

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阿峯很平靜地把一位橫綱級的相撲選手給摔出去。

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沒有想到我會從這裡出來吧？哇哈哈哈哈哈…

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這個好像是某些動畫才會出現的一幕…小偷像倉鼠踩滾輪一樣，踩著巨大的木桶逃跑了

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這個主題好像比較適合阿峯，桌上的是日本國寶級的「鳥獸戲畫」其中的「甲卷」，裡面的動物全都活靈活現地跑出來了！

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一輩子中想跟老虎合照一張，但是即使是去泰國的那種龍虎園也怕老虎突然哪根筋不對、獸性大發嗎？那來這裡就沒錯了，我覺得這畫作裡的老虎也是蠻逼真的。

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順便讓大家看看側拍時這作品是長什麼樣子。

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碧池！想射中老子，吹箭功力再練個100年吧～

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臭小子，你再躲啊～以為在這邊老子就找不到是不是！？

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看到阿峯的表情終於有點張力，我欣慰地默默流下了一滴淚水…

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OK…OK…這張我的表情很欠揍，我自己有自知之明…

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還有這種反轉型的場景，拍照的時候會感覺自己很蠢…

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但是事後把照片反轉一下的話其實看起來還不錯啦～蠻好玩的。

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會忍術就比較厲害逆？看我兵來將擋、水來土淹！！！（你們看到現在，應該看得出我平常有多壓抑自己吧？）

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對了～我這次Po的只是這裡一部份的場景而已，並不是全部的喔！大家到現場還是會有很多驚喜，而且我猜想裡面的這些壁畫可能不定期還是會做更新，應該不會數十年如一日吧…

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通過「江戶時代區」和「忍者屋敷」以後，緊接著我們來到的是「妖怪屋敷」，這一區的妖怪都是跟日本傳說有關的那一種，平常有接觸日本動漫的朋友應該都會覺得很有親切感（？）

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我直接躺在「轆轤首（長頸女）」的大腿上睡覺，很酷吧！？

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雪女也是日本各大動漫中常會出現的妖怪，通常好像都心地不錯，而且還會愛上男主角之類的…

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我們拍太久了，聽到後面已經有下一組客人漸漸逼近，所以只好匆匆離開妖怪屋敷前往下一區「名作藝廊」。

p.s.東京トリックアート迷宮館的遊客不多，不太會有不認識的遊客在偷看自己（除了前面有位工作人員熱心導覽以外），所以我才能那麼放得開地拍照

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這個本來是要拍出「美男魚」的感覺，不過因為洞太小了，只有頭跟一隻手伸得出來，看起來蠻詭異的。（我入鏡拍的時候只有頭出得來，雙手都伸不出來，根本變成驚悚人面魚！）

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再來這個也是會讓視覺產生錯覺的把戲…

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從小洞裡看過去的景象是一根蠟燭在鏡子前面，並在鏡中產生映像，看起來非常正常，沒有半點問題。

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不過再繞到旁邊去看，其實這蠟燭與鏡子的圖比例是被拉長的，只是從小洞看過去的時候因角度問題而騙過大家的眼睛而已。

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再來這個我個人認為有點無聊…

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就房屋跟房屋前面的路其實是傾斜的，拍起來會有點像Michael Jackson招牌的那45度傾斜舞步，不過可能拍的時候要自己再多傾斜個10度左右比較有那個fu…

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這張腿應該再開一點，比較有那個真的騎上去的感覺，不過很多動作自己在做的當下並不太清楚拍出來看起來會怎樣，要自己看相機或幫你拍照的人很會指揮你才有辦法擺出完美Pose。（但是對我來說，每拍一個景場都要看一次照片太花時間了…）

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這個很讓人無言的場景就交給阿峯來Hold住吧……

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不得不說一下，這位吸血鬼真的長得很醜，是為了想刺激遊客們能做出真的很想逃離他魔掌的表情而用心良苦的設計嗎？

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不要說我都欺負阿峯，只幫他拍一些很瞎的場景，其實我有幫他拍蠻多好看的照片，只是現在部落格有時不想大部份都放他的照片，不然以前常常發生別人把他當成老錢的情況…（很多人是只看照片、不看字的）

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用這張照片結束這一回合，接下來我們要進去最後的「腦力訓練區」去了。

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所謂的腦力訓練區…這裡的作品大多沒有像前面的那麼巨大，適合入鏡擺Pose拍照，這一區的作品大多是讓遊客可以動動腦的。

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比如說照片中那圖片，乍看之下看不太出畫的是什麼，不過如果你把下方的柵欄拉上來的話，馬看就可以清楚看得出裡頭被關住的是什麼動物。

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還有這個，乍看之下像是桌上被潑灑出了亂七八糟的油漆，不過鏡面的油漆罐映照起來竟然剛好就是那隻大麥町狗的臉。

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這幅畫也很神奇，乍看之下它畫的是一個女生帶著大、中、小的三隻長毛臘腸狗，不過拿起旁邊的圖卡來比對一下…

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你會發現其實三隻狗的大小竟然是一模一樣的！！！我的老天爺啊～傑克，這真是太神奇了！

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然後這幅海底世界的話，其實除了那些彩色的小魚以及左上的鯊魚比較明顯以外…其實還藏了好幾隻的海底生物，包括了鯨魚、烏龜、旗魚、海馬、螃蟹、海豚、海獅…等等，要仔細看才能看得出來全部喔～（總共隱藏了10隻）

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這個是體驗視覺暫留的設計，大家只要先盯著右邊的圖看個十幾秒，再看左邊的藍天白雲，就會發現那些雲開始動了起來，順帶一提…其實我們平常看的一些卡通或動畫片會感覺那麼流暢，也是運用了視覺暫留的原理。

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最後離開時，其實會經過一間他們的紀念品專賣店，不過我們經濟拮据、並沒有消費的打算，所以也不好意思在那邊拍照，立馬就走出來了，如果大家是帶小朋友來這裡玩的話，希望小朋友們應該是會對這邊賣的商品還蠻有興趣的～

以上就是這次的一些分享，再次強調，我所分享的只是裡面的一部份內容而已，並非全部，大家參觀時還會看到很多我沒分享的壁畫場景唷！

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東京トリックアート迷宮館

地址：東京都港區台場1-6-1（東京トリックアート迷宮館在4樓的台場一丁目商店街內）

電話：+81-3-3599-5191

營業時間：11:00 ~ 21:00

官方網站：http://www.trickart.info/

交通方式：它位於お台場海浜公園站附近，推薦大家可以上ハイパーダイヤ這個網站，左上角框框輸入你所在的站名以及要前往的站名，再按「檢索」，就會列出各種交通方式，包括要在哪邊轉車、花多少時間跟車費等等，我這一趟都是靠它來搭電車der

備註：身上如果有很重的包包或外套想寄放的話，可以請工作人員代為保管喔～

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文章來源：老錢的老巢

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