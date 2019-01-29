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紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

文青最愛！ 東京人氣餐廳 一訪二訪再訪都不會膩

2019-01-29 09:02Japan Walker

穿梭東京巷弄中有不少有點隱密店舖低調的經營著，提供美味的料理、溫暖的空間，讓文青們忍不住會想不斷造訪的人氣餐廳。

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★OXYMORON 二子玉川

以充滿個性的原創咖哩，以及令人懷念的懷舊甜品打響名號的，是來自鎌倉的人氣咖啡廳「OXYMORON」，二子玉川店選在時尚商場玉川 髙 島屋S.C.中，卻享有寬敞的露台並延續OXYMORON的純樸設計風格，細心手作、充滿創意的咖哩，及深受歡迎的古早味布丁，都是必吃Menu，在時尚空間享受懷舊的喫茶店氣息。

和風キーマカリー（和風肉末乾咖哩）¥1200／以味噌、醬油等調味的和風肉末咖哩，...
和風キーマカリー（和風肉末乾咖哩）¥1200／以味噌、醬油等調味的和風肉末咖哩，搭配溫泉蛋、青蔥的個性Menu。
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【店家資訊】

地址：東京都世田谷区玉川 3-17-1 玉川髙島屋 S.C.南館7F 　

電話：+81-3-6805-6505 　

營業時間：11：00∼19：00


★Onigily Café

東急東橫線沿線的代官山∼中目黑一帶，以優雅與時尚著稱，是東京高人氣的熱門小區。在中目黑，就連飯糰也要很時尚！以木造傢俱打造出溫馨鄉村風的時尚店舖，看似風格咖啡廳，販售的卻是簡單又美味的手工飯糰。採用長野縣佐久產的精緻好米，打造超過15種的多樣飯糰，加上細膩的配菜、飲品，輕鬆就能品嚐頂級好味道。

おにぎり朝食セット（早餐飯糰組合）¥540／早餐限定的人氣組合，任選2個飯 糰，...
おにぎり朝食セット（早餐飯糰組合）¥540／早餐限定的人氣組合，任選2個飯 糰，搭配小菜、味噌湯、飲料，份量剛剛好（圖為明太子奶油起司、鮭魚口味）。
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【店家資訊】

地址：東京都目黒区中目黒 3-1-4 山の手コーポ 1F 　

電話：+81-3-5708-5342 　

營業時間：08：00∼16：00


★foodmood

自新宿搭乘中央線約35分鐘可抵達的國立，不過於偏遠，卻又帶有悠閒的氣息。佇立在路邊的小小甜點店，以北海道、加拿大產的嚴選食材，細心香烤出餅乾、各式蛋糕以及鬆軟又紮實的戚風蛋糕，期望滿足來客的胃與心靈。特別是以獨家戚風蛋糕包夾多樣餡料製成的戚風三明治，吸睛又美味，是國立一帶必吃美食。

シフォンサンド（戚風三明治）¥486／以新鮮雞蛋等食材細心自製的戚風蛋糕， 包夾...
シフォンサンド（戚風三明治）¥486／以新鮮雞蛋等食材細心自製的戚風蛋糕， 包夾著當季新鮮水果製成的果醬、奶油等，是別處吃不到的驚喜口感。
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【店家資訊】

地址：東京都国立市西2-19-2 　

電話：+81-42-573-0244

營業時間：10：00∼17：00


★circus

始終想擁有自己的咖啡廳，在各地尋覓多年的老闆，受到中央線上個性街區吸引，來到國立開設了夢想的店舖。10多歲時第1次吃到海南雞飯就深深著迷，也讓老闆下定決心，自己的店內一定要以此為招牌餐點。採用淺草著名麵包老舖「Pelican」的厚片吐司，也是必嚐Menu。不妨帶上一本好書，一面享用美食、一面閱讀。

トーストとスープ（サラダ付き）（吐司佐湯品．附沙拉）¥850／淺草著名老舖 Pe...
トーストとスープ（サラダ付き）（吐司佐湯品．附沙拉）¥850／淺草著名老舖 Pelican 的厚片吐司搭配細心自製的湯品、沙拉，簡單又美味。
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【店家資訊】

地址：東京都国立市中 1-1-17 セントラルハイツ 106 　

電話：+81-80-8161-9889 　

營業時間：12：00∼21：00


★LARGO

位於仙川住宅區中的「niwa-coya」，特色鮮明的外觀設計，不禁讓人想前往一探究竟。店內擺設同樣以木造傢俱為主，帶給人平靜的舒適氛圍。Menu選用當地出產、無農藥的新鮮蔬菜製作暖心的家常料理，每道都像是母親所做的料理，充滿令人懷念的滋味。此外，還會定期舉辦藝文活動，與藝術家合作的工作坊、電影祭等活動。

あんバタートースト（紅豆奶油吐司）¥600／使用天然酵母製作吐司搭配北海道十勝出...
あんバタートースト（紅豆奶油吐司）¥600／使用天然酵母製作吐司搭配北海道十勝出產的紅豆，是店家的招牌Menu。
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自家製レモネード（自製檸檬汁）¥600、自家製ジンジャー（自製薑汁汽水）¥600...
自家製レモネード（自製檸檬汁）¥600、自家製ジンジャー（自製薑汁汽水）¥600／添加自製的手工糖漿，更添檸檬與薑汁汽水的香氣。
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【店家資訊】

地址：東京都調布市仙川町 1-25-2 　

電話：+81-3-5969-9996 　

營業時間：11：00∼23：00（LO 22：00）；日11：00∼21：00（LO 20：00）


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