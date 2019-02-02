東京港灣保齡球場 FISHERMAN'S HOUSE吃到飽

【作者:六月椿】

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2018年12月，個人覺得在這個品項跟價錢下的綜合評比，僅供參考：

食材★★★★☆☆☆☆☆☆4顆星

調味★★★★★★☆☆☆☆6顆星

服務★★★★★★★☆☆☆7顆星

種類★★★★★★☆☆☆☆6顆星

氣氛★★★★★★★☆☆☆7顆星

「我常在想，來到這裡用餐的人，吃的是午餐，還是那幾十年沈澱下來的昭和氣氛呢？」

到了2018年的尾聲，在東京這樣四處閒晃也好一陣子了，回頭一看，當初是尋著爺爺的足跡來到日本探險的，如今大概只有走過不到十分之一的足跡。爺爺在日本的足跡始於高円寺，他在那裡跟他的哥哥長居到大學畢業當了醫生後，便開始走遍日本的每一個角落，留下了許多用投影機能播放出來的小小幻燈片。

小時候爺爺曾跟我說，在他哥哥畢業當醫生的時候，他跟他哥哥搭著屋形船遊東京灣，在船上吃著宴席料理，看著五六十年前的東京灣風景。恰好我這些日子一直都在港區，我往田町方向去探訪了一些屋形船老店，訪問過後發現目前都是第二代在經營，泡沫經濟後，不少屋形船的老店家都收起來不做了。只剩橋下的幾艘斑駁老船，跟著平穩的水波靜靜搖晃著。

「那時候一個晚上可是有200萬日幣進帳的呢！」老闆說。我看著老闆從廚房端出一盤又一盤的天婦羅後，轉過來對我說：「如果你要尋找泡沫經濟的尾聲，可以去東京港灣保齡球場看看。」

正午時分，我來到東京港灣保齡球場，我想起了以前爺爺在日本打保齡球賽，後來又在彰化得了冠軍，或許這裡曾經有他的足跡也不一定。

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剛好這邊附近沒什麼店家，保齡球館七樓有著1000円吃到飽的午餐自助餐，也是我喜歡的傳統和食小料理，就進去嚐嚐味道。

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甫進七樓，映入眼簾的是木製的保齡球道，這場景讓我有點熟悉，似乎在日劇裡面有看過。平日午後，空無一人的保齡球館靜的像是國小午休時的光景，連我的腳步聲都變得格外刺耳。

「來吃飯的嗎？」櫃臺的老伯問我，我點點頭，老伯便跟我指了指左邊的門。我在櫃臺付了錢，就隨性找了一個位置坐了下來。

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午間自助餐：1000円。

我看了看菜色，都是日本家庭裡面會出現的傳統料理。菜色說不上豐盛，也不至於寒酸。就是那種要配啤酒還算是綽綽有餘，但如果要招待好友又顯得不太足夠的程度。但基本的牛豬雞肉都有，魚的話則有一兩款，該有的咖哩飯沙拉甜點，也一樣不缺。

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沙拉新鮮，食物以原味為主，口味清淡。

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用料倒是很實在，炸物的部分略腥，油味重了一些，我個人不是很喜歡。但它的醋泡鯵魚，就如同村上春樹小說裡的一樣酸爽。而肉豆腐則不比一般居酒屋差，這時來杯啤酒就太好了。

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豬肉的部分個人蠻喜歡的，配上飯來吃就很剛好。炙燒的手法作的不錯，基本的調味也很到家。

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三色番茄搭的挺不錯的，這主廚如果不是家庭主婦的話，我想應該是傳統和食學校出來的老師傅了。

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醃菜以淺漬為主，爽脆下飯。

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白飯製得極好，傳統和食學校出來的幾乎都有這樣的基本功。對我來說，白飯煮好不難，難的是你每天都要能煮出這麼好的飯，真要花一段時間不斷練習才行。

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最後我給自己倒了杯咖啡，看著窗外的風景發呆。我環顧四周，大家似乎都是上了年記的人，連服務生在內，都約在五六十歲左右。而我雖已有三十多歲了，但似乎是裡面最年輕的，害我不知怎麼地不好意思了起來。...

原文出處：東京 田町 港區 請留步，聽我說個故事 東京港灣保齡球場 FISHERMAN'S HOUSE吃到飽

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