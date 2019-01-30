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東京必訪景點！讓人懷念日式庭園「小石川後樂園」

2019-01-30 15:00背包客棧

【作者:Jason88】

圖／背包客棧
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2017-11-28

幾年前,利用搭機返台前的幾小時空檔,到小石川後樂園逛逛,對這已被指定為日本特別史跡和特別名勝且擁有豐富中國風情的日式庭園留下深刻印象,尤其庭園內種植甚多楓樹,憧憬著楓紅季節必能增色不少.有幸去年深秋到關東賞楓,小石川後樂園自然是列入必訪的景點.

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說到小石川後樂園,必先了解它與朱舜水的關係

第一次看到朱舜水這名字是在東京帝國大學的上野英三郎和八公銅像的右後方所豎立的朱舜水記念碑,很明顯朱舜水這三個字應該是中國人的名字,那時心想朱舜水先生必定是對日本有貢獻而受尊重的人物,返台後將上谷歌查詢,但年紀大記憶力衰退竟忘記了.

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第一次到小石川後樂園遊覽時,在円月橋旁又看到朱舜水三個字,上網查詢結果,原來後樂園這三個字是由朱舜水命名,他取自中國宋朝范仲淹[岳陽樓記]的「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」,後來為區別日本岡山的後樂園,故加上小石川三個字.

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朱舜水何許人也?

維基百科是這樣記載朱舜水:

朱之瑜,字魯嶼,號舜水,明朝浙江餘姚人,思想家,文學家,史學家.舜水是他在日本取的號,意為「舜水者敝邑之水名也」，以示不忘故國故土之情.朱舜水力圖反清復明.在清初曾參加抗清活動,也曾助鄭成功北伐.南明滅亡後,他不願降清,遂東渡日本.

而小石川後樂園的官網是這樣介紹這個日本迴遊式日本庭園:

小石川後樂園是江戶時代初期的寬永6年(1629年),由水戶德川家的祖上賴房,作為中屋敷(之後成為上屋敷)所建造,並在二代籓主光國那代建成.庭園的中心是以池塘為中心的迴游式假山泉水庭.光國在庭園建成之時,採納明朝遺臣朱舜水的意見,引入圓月橋,西湖堤等中國風情,園名亦由舜水命名,這是一個擁有豐富中國風情的庭園.

我們搭乘地鐵丸之內線於後樂園站下車,出口旁天橋上看到的路旁兩排銀杏已換上金黃的外套,旁邊令人驚心動魄的雲霄飛車.

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時間對了,隨便路旁的小小兒童公園,也是色彩亮麗的一幅美景

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從地鐵站走到入口約10分鐘,圍牆旁的楓葉和銀杏已呈現最鮮豔的顏色給旅人.

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小石川後樂園不愧是東京都的賞楓名所,入口售票處排了長長的人龍,有旅行團也有在地的銀髮族

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入園後映入眼簾的楓紅,令人讚嘆

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來到湖邊,貼心的長椅讓銀髮族可休憩並優閒的欣賞美景

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仿琵琶湖的大泉水,是後樂園的代表景點,湖中的石碑是德大寺石

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又是一幅幅讓人目不暇己的景觀

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日本人見面行禮的畫面實在很溫馨

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內庭周邊又是一幅幅禿筆難以形容的美景

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日本工匠精湛的技藝將三片石板組成完美的栱橋

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賞楓季節,照片中間的異形燈籠和左邊小島上的牟才神社已變成配角

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城市水泥高樓包圍中,竟留有這片世外桃源,供繁忙的現代人有休閒遐思的好去處

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木牌說明由朱舜水設計指導的圓月橋

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小盧山與楓葉

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楓紅襯托的朱紅通天橋

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涵德亭旁的石燈籠與楓紅

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縮小版的杭州西湖堤

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小石川後樂園不愧是日本老一輩懷舊的好去處

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給自己留下旅遊的足跡

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推薦深秋時節到小石川後樂園賞楓,必能讓您留下滿滿的回憶....


原文出處：讓人懷念的東京小石川後樂園

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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