快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

暑假首選！2025石垣島自由行海空雙軌並進 直飛僅55分鐘、渡輪有望9月啟航

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
川平灣，被譽為「日本最美海灣」之一。　圖：Photo AC／來源
川平灣，被譽為「日本最美海灣」之一。　圖：Photo AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】據日媒報導今年9月台灣旅客迎來前往日本沖繩石垣島的全新便利選擇，基隆港與石垣島之間將啟動名為「YAIMALINE」的觀光渡輪定期航線，有興趣規劃日本自由行的旅客將有更多新選擇。此外自05/28起，暌違五年華航恢復桃園至石垣島的定期航班，每週三、六各有一班，航程僅需約55分鐘。緊接著，台灣虎航也將於07/17開通每週四、日的直飛航班。

根據日本石垣市公開資料顯示，預計投入基隆－石垣島航線的「YAIMAMARU」為全長160公尺、可搭載545名乘客的豪華貨客船，航行時間約為7~9小時，每週預計運行3~4班。船內預計可能設有免稅店、便利商店、咖啡廳、大浴場及和洋式餐廳，提供多元的飲食與休憩空間。旅客可選擇從皇家套房到一般艙等多樣化客房，滿足不同旅遊需求。未來亦預計在船上舉辦物產展與文化活動，讓旅客在移動途中也能深度體驗台日之間的交流魅力。

石垣島，位於沖繩八重山群島的核心，以其絕美的珊瑚礁海岸、豐富的自然景觀和深厚的文化底蘊，成為旅遊愛好者的新寵。島上著名景點包括：

・川平灣：被譽為「日本最美海灣」之一，適合搭乘玻璃船觀賞珊瑚礁與熱帶魚，夜晚更可欣賞銀河美景。

▲夜晚的川平灣，可以看見漂亮的銀河。　圖：Photo AC／來源
▲夜晚的川平灣，可以看見漂亮的銀河。　圖：Photo AC／來源

・玉取崎展望台：位於島北部的小山丘上，可遠眺東海與崎嶇海岸線，天氣晴朗時甚至可見西表島與小濱島。

▲展望台又被稱為「風獅爺的尾巴」。　圖：ばんない堂／提供
▲展望台又被稱為「風獅爺的尾巴」。　圖：ばんない堂／提供

美食方面，石垣島同樣令人垂涎：

・石垣牛：當地特產的黑毛和牛，以肉質細膩、油花均勻著稱，無論是燒肉、壽喜燒或漢堡排，皆能品嚐到入口即化的美味。

▲石垣牛牛排。　圖：Photo AC／來源
▲石垣牛牛排。　圖：Photo AC／來源

隨著交通便利性的提升與豐富的觀光資源，石垣島正逐漸成為台灣旅客探索沖繩離島文化與自然美景的首選目的地。無論是尋求悠閒度假、文化體驗或美食饗宴，石垣島都能滿足各種旅遊需求。

※石垣島航班、景點、美食、玩法總整理請看「日本旅行情報局

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食 石垣島 沖繩

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

虎尾高地公園親水園區開幕 暑假前民眾搶先體驗

台夫妻上網討拍失敗！赴沖繩自駕加錯油要賠40萬日圓 遭網酸：無知是要付出代價的

整理包／飛機vs渡輪怎麼選？石垣島最強攻略包 吃喝玩樂一篇掌握

去哪合適？他想帶60歲爸媽出國自由行 網推3地：交通方便長輩喜歡

相關新聞

JINS×七龍珠動漫聯名眼鏡日本與部分海外門市登場！將悟空、布馬「戴」進日常穿搭

無論你是從小看著《七龍珠》長大的忠實鐵粉，還是從《七龍珠DAIMA（ドラゴンボールDAIMA）》剛入坑的新粉絲，都絕對無法抗拒JINS全新推出的七龍珠聯名系列！結合設計感與實用性的限量聯名周邊配件，不僅實用，更充滿收藏價值。現在，就一起來喚醒你沈睡的熱血童年回憶吧！

【走進真實動畫場景】日本必訪動漫、卡通景點推薦

【FunTime小編群】日本是許多知名動漫與卡通的誕生地，因此有很多值得去的主題景點！而且不管是在遊樂園內、百貨公司內，也都有動漫與卡通景點的蹤影！小編整理了許多人氣景點，其中包含火影忍者、吉卜力、麵包超人等等，不管是親子出遊，或是粉絲想朝聖都超適合，快快揪團走入經典場景！

吃貨天堂！大阪黑門市場美食推薦，海膽、和牛、壽司統統有

【FunTime小編群】黑門市場位於大阪市中心，是許多觀光客到大阪旅遊的必訪景點，專門販售各類海鮮、肉類與農產品，其中以新鮮豐富的海鮮最為聞名，擁有超多海鮮攤販及店家。除了美食之外，這裡也找得到伴手禮、雜貨、藥妝等，來黑門市場之前先做好吃超撐，又買到手軟的心理準備吧！看完黑門市場美食還不夠？想看大阪景點、住宿推薦、環球影城攻略，一篇大阪旅遊全攻略一次搞定！

超夢幻紫球花點綴大草原！福岡近郊海之中道海濱公園的「繡球蔥花」正美

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】位於福岡市東區的國營海之中道海濱公園最近正是賞花好時機，目前園內的花壇裡，「繡球蔥花（Allium giganteum）」正美得不行！這種小紫球花去年首度登場就大受好評，

【文青遊住宿推薦】在日本這4家充滿藝術氣息的飯店住一晚吧！

這次來為大家推薦一些特別的飯店，在裡面住上一晚可以好好浸沉在藝術世界，當然也很適合拍照喔！

帶小孩去日本玩必看！ 2025高雄直飛日本親子團懶人包 人氣樂園、水族館、動物園全收錄，省時省力超划算

從高雄直飛日本玩更輕鬆！不論是帶孩子衝東京迪士尼、到關西摸水豚、沖繩潛艇看海底世界，還是北海道看企鵝走秀🐧，通通說走就走～AsiaYo幫你整理好高雄出發日本親子團體旅遊懶人包，一次搞定吃住交通 & 超人氣親子景點🎡出國不再手忙腳亂，爸媽小孩都能安心度假💖想知道小朋友最愛日本景點有哪些？千萬別錯過這篇日本旅遊攻略！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。