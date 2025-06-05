網友京都偶遇周杰倫！本尊暴瘦一圈　網認不出「確定是真的」

周杰倫近日帶著老婆昆凌遊日本京都，還與男神山下智久見面合體，照片一曝光立刻吸引粉絲追星，結果在一陣混亂中，隨行的化妝師阿杜還不慎跌倒骨折，周杰倫只能親發聲，請大家遠遠打招呼就好，不要再跟了，而網上也有不少人分享在京都偶遇後的幸運合照。

這幾天小紅書上有許多網友分享在京都巧遇周杰倫的貼文，大家都開心分享與周杰倫的合照，照片中周杰倫看起來瘦了不少，大多戴著帽子、眼鏡且留著鬍子，有些網友還一度認不出直問「確定是真的嗎」、「肯定是假的，我覺得還是做雞蛋灌餅的那個最像」、「這是真倫假倫，我已分不清」。