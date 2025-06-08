JINS×七龍珠動漫聯名眼鏡日本與部分海外門市登場！將悟空、布馬「戴」進日常穿搭

無論你是從小看著《七龍珠》長大的忠實鐵粉，還是從《七龍珠DAIMA（ドラゴンボールDAIMA）》剛入坑的新粉絲，都絕對無法抗拒JINS全新推出的七龍珠聯名系列！結合設計感與實用性的限量聯名周邊配件，不僅實用，更充滿收藏價值。現在，就一起來喚醒你沈睡的熱血童年回憶吧！

七龍珠一脈相承的經典 兩大系列強勢聯名登場

熱愛動漫的你，每次造訪日本時，總少不了在秋葉原待上好幾天，穿梭於各種周邊店鋪之間，甚至為了主題咖啡廳或限定特展甘願排上幾個小時的長隊吧！現在，多虧JINS最新推出的動漫眼鏡聯名企劃，七龍珠粉絲的「待辦清單」上又多了一項必做任務：親身體驗一場專屬於動漫迷的主題眼鏡購物之旅！

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在日本也備受消費者喜愛，以「高CP值」與「可快速交件」聞名（一般情況下，結帳後僅需約30分鐘即可取件）的JINS，於2025年春季，攜手經典動畫《七龍珠》，推出融合代表性元素與現代時尚設計的全新眼鏡系列。無論你是在尋找獨一無二的收藏，還是想入手一款兼具實用性與紀念價值的日本伴手禮，都能在這次最新的七龍珠聯名系列中找到你的命定之選。

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JINS×七龍珠的聯名企劃自2025年3月6日正式登場，首波推出的系列，以最新動畫《七龍珠DAIMA》為靈感，設計出了大人與小孩都適合的款式。緊接著4月17日，店鋪開始販售一系列靈感源自經典初代的高質感鏡框，滿滿復古情懷直接喚醒你的童年回憶。無論你是一路追到現在的資深鐵粉，還是剛剛入坑的七龍珠新粉，每一副主題款式都想讓人全部收編～～

《DAIMA》系列：為所有世代打造的七龍珠角色靈感眼鏡

《七龍珠DAIMA》系列是為各年齡層的粉絲量身打造。這些鏡框的設計初衷，是為了串聯從小與《七龍珠》一同成長的忠實粉絲，以及透過《DAIMA》才開始認識這部作品的新粉絲。

本系列共推出「6款成人款式」（建議售價10,900日圓）與「6款兒童款式」（建議售價8,900日圓），全數採用被譽為「誰戴都適合」的威靈頓框型。此外，各款鏡框的眉框線條皆巧妙融入角色形象，不僅展現鮮明個性，日常穿搭也能輕鬆駕馭，是風格與實用兼備的設計之作。

（圖片提供: JINS Press Release）

每款鏡框的配色與細節皆巧妙呼應《七龍珠》中人氣角色的標誌性造型與個性特色，處處展現滿滿的設計巧思：孫悟空（迷你）款的橘×黑、達爾（迷你）款的海軍藍×黃、比克（迷你）款的綠×紫、布馬（迷你）款、界王神（迷你）款以及魔王戈麻款共六款，角色陣容豐富，以滿足不同粉絲的喜好與收藏欲望。此外，每組皆有「成人款」與「孩童款」可選，讓親子或好友配戴同款眼鏡的同時，也能一起沉浸在七龍珠的熱血世界，展現出專屬的個人角色風格！

每副眼鏡還附贈《七龍珠DAIMA》限定款眼鏡盒與眼鏡布，兼具實用與收藏價值，絕對值得入手！

《七龍珠》系列：獻給資深粉絲的高質感經典收藏

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JINS推出的《七龍珠》系列，是專為那些看著悟空與夥伴們一路成長的資深成年粉絲量身打造。本系列共有6種鏡框造型、共計8款設計，這些高質感鏡框巧妙融合復古眼鏡的優雅線條與藏在細節的動畫元素，恰到好處地拿捏出成熟質感與動漫熱情之間的絕妙平衡。

鏡框材質採用高品質醋酸纖維與鈦金屬，不僅佩戴輕盈舒適，更具備優異的耐用性。售價為24,900日圓，對於追求質感與細節的聯名眼鏡而言，是兼具設計與實用性的親民之選。

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要在日常穿搭中低調展現對動畫的熱愛並不容易，但這次的聯名系列，完美拿捏了懷舊感與實用性的平衡。整個系列分為「4款孫悟空款」與「4款布馬款」，設計靈感源自多個令人印象深刻的動畫場景與經典元素。有在鏡腳尾端刻有騎著摩托車疾馳的布馬插圖的款式；也有鏡臂融入悟空筋斗雲與龍珠雷達的造型巧思；甚至在部分鉸鏈細節中，還藏有低調卻一眼就能認出的龍珠星星圖案！

這些設計既巧妙含蓄，又能在日常中悄悄喚起你對動畫的熱愛與回憶，這麼有誠意且百搭的聯名系列，說不定很快就會成為粉絲們搶購一空的熱門單品！

每副眼鏡皆附一個膠囊造型的透明眼鏡盒（以作品中的道具為靈感設計）、以及一塊以《七龍珠》經典插圖為主題設計的大尺寸專屬眼鏡布，整體包裝則採用特製的橘色禮盒，非常有質感。另外還有一款可額外單獨加購的限量眼鏡布（售價為900日圓）。

無論是自用收藏，或作為伴手禮送給有佩戴眼鏡的七龍珠粉絲朋友，都再適合不過了！

日本哪些分店可以買得到JINS七龍珠聯名眼鏡

那麼，哪裡可以買到這些《七龍珠》系列的聯名商品呢？如果你剛好正在日本旅遊，別擔心，這裡為你準備了一份簡單的指南！

JINS×七龍珠的全系列設計皆可透過 JINS官方網站 線上瀏覽並輕鬆下單。不過，如果你希望實際試戴、感受每款鏡框的細節質感，親自前往門市選購會是更推薦的方式！

其中，《七龍珠DAIMA》系列可於全日本各地的JINS門市購得；而初代經典版本《七龍珠》系列則為限量販售，僅在特定門市提供，想入手的粉絲千萬別錯過！

以下列出方便前往且有販售JINS×七龍珠系列的店鋪（部分）：

・JINS 東京澀谷店

・JINS 京都寺町通店

・JINS GRAND FRONT大阪店

・JINS 札幌Stellar Place店

・JINS 福岡Mina天神店

・JINS 沖繩浦添PARCO CITY

※部分海外地區也有販售相同款式的商品。

無論是熱愛動畫的粉絲、注重細節的收藏家、正在尋找日本特色伴手禮的旅人，或是剛好想添購一副新眼鏡，JINS×七龍珠聯名系列都會是令人一眼愛上的驚喜之選，送禮自用兩相宜，收到的人肯定會愛不釋手！從打開眼鏡盒的那一刻起，將《七龍珠》的世界隨身帶著走，彷彿一段嶄新的旅程即將展開。趕快來尋找最適合你的那一款，準備好迎接下一場冒險吧！

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